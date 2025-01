Wer gewinnt die Australian Open 2025? Wettquoten & Favoriten

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 12:00 Uhr Bei den Australian Open 2025 steht der erste Grand-Slam-Titel des Jahres auf dem Spiel. Wer sind die Favoriten in den Australian Open Wettquoten?

Vom 12. bis zum 26. Januar 2025 finden die Australian Open in Melbourne statt. Zum 113. Mal schlagen die Tennisprofis auf dem Hartplatz von Down Under auf.

Beim ersten Grand Slam des Jahres verteidigen Jannik Sinner und Aryna Sabalenka ihre Titel aus dem Vorjahr. Doch wer gewinnt die Australian Open 2025?

Wir blicken auf die Favoriten der Buchmacher und die aktuellen Wettquoten.

Aktuelle Australian Open Wettquoten 2025: Einzel Herren

Wer ist Australian Open Favorit der Buchmacher?

Geht es nach der Buchmacher-Prognose, so ist auch bei den Australian Open 2025 Jannik Sinner der große Favorit. Der italienische Titelverteidiger geht als Nummer 1 der Setzliste an den Start.

Unbeeindruckt von den Doping-Vorwürfen hat Sinner ein bärenstarkes Jahr 2024 gespielt. Neben den Australian Open triumphierte er am Ende der Saison auch bei den ATP Finals. Kann Sinner seinen Titel in Down Under verteidigen?

Erster Verfolger in den Australian Open Quoten ist Carlos Alcaraz. Dem Wimbledon-Sieger werden die zweitbesten Chancen auf einen Erfolg zugestanden. Mit gerade einmal 21 Jahren hat der Spanier bereits drei Grand Slams gewonnen. Einzig die Australian Open fehlen noch in seiner Vita. Ist es für die aktuelle Nummer 3 der Welt schon in diesem Jahr so weit?

Ebenfalls Hoffnungen auf seinen ersten Grand-Slam-Erfolg macht sich Alexander Zverev. Der Hamburger hat eine starke Saison gespielt – unter anderem stand er bei den French Open im Finale. Doch für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht. Kann Zverev in Australien endlich seinen ersten Grand Slam gewinnen?

Seinen möglicherweise letzten Titel in Australien könnte hingegen Novak Djokovic anpeilen. Mit zehn Siegen ist er der unumstrittene Rekordchampion bei den Australian Open. Letztmals war er 2023 in Down Under erfolgreich. Kann der Routinier noch einmal ganz oben angreifen?

Ein starkes Turnier wünscht sich auch Daniil Medvedev, der in den Tennis Wetten als fünfter ernsthafter Favorit auf den Titel gilt. Alle weiteren Profis müssen sich in den Wettquoten bereits mit etwas Abstand hinten anstellen.

Das gilt unter anderem für Holger Rune, Grigor Dimitrov oder Stefanos Tsitsipas. Allesamt hoffen sie aber auf eine Überraschung beim Turnier.

Aktuelle Australian Open Quoten 2025: Einzel Damen

Wer ist Favoritin bei den Australian Open 2025?

Im Damenfeld der Australian Open 2025 gilt Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka als Favoritin. Die junge Weißrussin konnte bereits zweimal in Down Under triumphieren und will dieses Jahr das Triple perfekt machen. Die Weltranglistenerste geht auf jeden Fall als Topfavoritin in das Turnier.

Neben der Nummer 1 der Welt will auch Coco Gauff zeigen, dass sie in den Quoten zurecht vorne dabei ist. Im Vorjahr zog US-Amerikanerin in Melbourne ins Halbfinale ein. Dies ist ihr mittlerweile bei allen vier Grand-Slam-Turnieren gelungen. Bei den US Open 2023 konnte sie sogar triumphieren. Das will sie nun auch in Down Under schaffen.

Unmittelbar dahinter reiht sich Iga Swiatek bei den Australian Open Quoten ein. Die Polin liegt aktuell auf Platz 2 in der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr konnte sie zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in ihrer Karriere die French Open gewinnen. Bei den Australian Open war 2024 allerdings bereits in Runde 3 Schluss. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es für Swiatek in diesem Jahr weiter geht.

Zum erweiterten Favoriten zählt unter anderem Elena Rybakina. Die Kasachin belegt aktuell Rang 6 in der Weltrangliste. Ihr bestes Ergebnis bei den Australian Open ist der Finaleinzug aus dem Jahr 2023. Ansonsten ist sie allerdings noch nicht über die 2. Runde hinausgekommen. Auch im vergangenen Jahr war für Rybakina früh Schluss.

In den Australian Open Wettquoten folgen auf den Favoritenkreis weitere Namen wie Jessica Pegula, Qinwen Zheng oder Mirra Andreeva.