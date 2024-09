Australien - Bahrain Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 03.09.2024 • 23:00 Uhr Australien - Bahrain Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Wie souverän löst der Favorit die Pflichtaufgabe?

Unser Australien - Bahrain Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 05.09.2024 lautet: Beim WM-Quali-Spiel daheim gegen Bahrain spricht am Ende alles für die „Aussies“. Wir trauen den Gästen im Wett Tipp heute weder einen Punkt noch ein Tor zu.

Während sich die europäischen Nationalmannschaften nach dem Start der Saison 2024/25 zunächst mal in die UEFA Nations League stürzen, ist beim Asiatischen Fußballverband (AFC) die Qualifikation für die WM 2026 schon im vollen Gange. Am 5. September beginnt die dritte Qualifikationsrunde. 18 Teams kämpfen in drei Sechsergruppen um sechs Tickets für die Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA.

In der Gruppe C sind die Teams von Japan, Australien und Saudi-Arabien die großen Favoriten. Die Socceroos starten am Donnerstag in der Australien Bahrain Prognose mit einem Heimspiel in die dritte Phase der Quali. Wenig überraschend sind die Hausherren die haushohen Favoriten.

Wir kommen zum selben Ergebnis

Darum tippen wir bei Australien vs Bahrain auf „Sieg Australien zu Null“:

Australien ist seit 4 Länderspielen ohne Gegentor

Die Socceroos haben alle 6 Länderspiele gegen Bahrain gewonnen

Die „Muharabi Dilmun“ warten seit 5 Duellen gegen die Australier auf ein Tor

Australien vs Bahrain Quoten Analyse:

In der Weltrangliste wird Australien auf Platz 24 geführt. Die Auswahl von Bahrain findet sich dagegen erst auf Rang 80 des FIFA-Rankings wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil sind die Socceroos bei den Australien Bahrain Quoten somit auch die haushohen Favoriten.

Australien vs Bahrain Prognose: Wie verläuft das Debüt an der Gold Coast?

An den letzten fünf Weltmeisterschaften hat die australische Nationalmannschaft immer teilgenommen. Zweimal zogen die Männer aus Down Under dabei auch ins Achtelfinale ein (2006, 2022). So ist für die Socceroos auch das Erreichen der Endrunde 2026 Pflicht. Zudem will Nationaltrainer Graham Arnold, der die Auswahl schon seit 2018 betreut, das Land endlich auch mal in ein Viertel- oder Halbfinale führen. Bevor es soweit ist, müssen die Australier aber erst noch das Ticket für die kommende WM lösen. In der Qualifikation ist das Team bisher makellos geblieben.

Die zweite Quali-Phase hat die Mannschaft in einer Gruppe mit Palästina, dem Libanon und Bangladesch mit sechs Siegen in sechs Spielen bei 22:0 Toren mehr als nur souverän bestritten. Bei der Asienmeisterschaft 2023 zog Australien mit Siegen gegen Indien und Syrien sowie einem Remis gegen Usbekistan als Gruppenerster in die K.-o.-Phase ein. Nach einem 4:0 im Achtelfinale gegen Indonesien folgte das Aus mit einem 1:2 nach Verlängerung gegen Südkorea. Im Kader für die beiden Spiele gegen Bahrain und Indonesien stehen Spieler wie Ryan (AS Roma), Irvine, Metcalfe (beide St. Pauli) sowie Irankunda (Bayern II).

Die Nationalmannschaft von Bahrain wartet weiter auf die erste Teilnahme an einer WM. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2006 und 2010 erreichten die „Muharabi Dilmun“ jeweils das interkontinentale Playoff, zogen aber gegen Trinidad & Tobago sowie gegen Neuseeland knapp den Kürzeren. Bei der Asienmeisterschaft war 2004 ein vierter Platz das beste Ergebnis. 2019 feierte das kleine Land mit dem Erfolg bei der Westasienmeisterschaft und dem Titel beim Golf-Cup das erfolgreichste Jahr der Geschichte.

Im Vorjahr sicherte sich die Auswahl des Königreichs beim AFC Asian Cup durch zwei 1:0-Erfolge den Sieg in Gruppe E vor Südkorea. Im Achtelfinale folgte aber das Aus durch ein 1:3 gegen Japan. In der ersten Runde der Quali für die WM 2026 reichten in einer Gruppe mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Jemen und Nepal drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage bei 11:3 Toren für den zweiten Platz. Seit Februar 2024 wird die Mannschaft vom Kroaten Dragan Talajic betreut. Fast alle Profis verdienen ihr Geld in der heimischen Liga.

Australien - Bahrain Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Australien: 5:0 Palästina (H), 2:0 Bangladesch (A), 5:0 Libanon (A), 2:0 Libanon, 1:2 Südkorea (H)

Letzte 5 Spiele Bahrain: 1:1 Vereinigte Arabische Emirate (A), 0:0 Jemen (H). 3:0 Nepal (H), 5:0 Nepal (A), 1:3 Japan (H)

Letzte 5 Spiele Australien vs Bahrain: 2:0 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (H)

Beide Nationen standen sich bisher in sechs Partien gegenüber. Die Bilanz in der Australien Bahrain Prognose spricht mit sechs Siegen und 11:1 Toren überdeutlich für Australien. Mehr als drei Tore pro Spiel konnten die Socceroos aber noch nie gegen die „Muharabi Dilmun“ erzielen.

Dafür konnte Bahrain lediglich im ersten Vergleich gegen die Australier bei der 1:3-Heimpleite im Jahr 2007 einen Treffer erzielen. Auch in diesem Jahr gab es diese Paarung schon.

Die Männer von Coach Graham Arnold gewannen im Januar ein Testspiel in Abu Dhabi mit 2:0. Setzt sich die allgemeine Tendenz bei dieser Paarung fort, dürfte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option als Australien Bahrain Tipp sein.

So seht ihr Australien - Bahrain im TV oder Stream:

5. September 2024, 12:10 (MEZ), Cbus Super Stadium, Gold Coast

Die australische Nationalmannschaft trägt erstmals an der Gold Coast ein Länderspiel aus. Gespielt wird im Cbus Super Stadium, welches auch als Robina Stadium bekannt ist.

Fußball-Fans in Australien können die Partie im TV oder im Stream über „Paramount+“, „10Play“ oder „Network10″ verfolgen.

Unser Australien - Bahrain Tipp: Sieg Australien zu Null

Gründe wie die Qualität, der Heimvorteil und der direkte Vergleich sprechen bei dieser Partie klar für die Hausherren. So dürfte das Spiel gegen Bahrain für Australien zum Auftakt der dritten Phase der WM-Quali nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein.

Da die Socceroos grundsätzlich ihre Stärke in der Defensive haben und zudem im laufenden Wettbewerb sowie gegen den kommenden Gegner schon lange ohne Gegentor sind, setzen wir auf einen Heimsieg ohne Tor der Gäste.