Austria Wien - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten 11.05.2025

SPORT1 Betting 10.05.2025 • 08:00 Uhr für deine Bundesliga Österreich Wette | Wer gewinnt das Wiener Derby?

Unser Austria Wien - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 11.05.2025 lautet: Die Violetten mischen kurz vor Saisonende immer noch im Meisterrennen mit. Auch im Wett Tipp heute dürfen die Veilchen gegen den Erzrivalen auf etwas Zählbares hoffen.

In der österreichischen Bundesliga dürfen sich erstmals seit 30 Jahren drei Spieltage vor dem Saisonende noch vier Teams Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Das Quartett an der Spitze ist nur durch vier Punkte getrennt. Dazu gehört auch Austria Wien. So hat das 346. Wiener Derby am Sonntag für die Veilchen eine ganz besondere Bedeutung.

Da die Hütteldorfer aktuell mit ihrer Form zu kämpfen haben, schlagen sich die Quoten der Austria Wien SK Rapid Prognose auch auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis

Darum tippen wir bei Austria Wien vs SK Rapid auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Rapid ist seit 5 Pflichtspielen ohne Sieg

Die Austria ist seit September 2019 und seit 7 Spielen ohne Heimniederlage gegen die Hütteldorfer

Beim Wiener Derby ging in den jüngsten 16 Kräftemessen nur einmal das Auswärtsteam als Sieger vom Feld

Austria Wien vs SK Rapid Quoten Analyse:

Die Violetten stehen mit 33 Punkten auf Rang 2 und haben somit drei Plätze und zwölf Zähler Vorsprung auf die Grün-Weißen. Diese Ausgangslage schlägt sich auch bei den Austria Wien SK Rapid Quoten nieder.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Buchmachern, die auch mit Gratiswetten überzeugen können, durchschnittliche Quoten von 2,17. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hütteldorfer mit Austria Wien gegen SK Rapid Wettquoten zwischen 3,00 und 3,40 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs SK Rapid Prognose: In Hütteldorf hängt der Haussegen schief

Die Austria hat in dieser Saison die Chance auf die erste Meisterschaft seit 2013. Das ist eine große Überraschung, denn in der Vorsaison hatten die Veilchen die Meistergruppe noch komplett verpasst. Coach Stephan Helm hat sich für den Verein aber als wahrer Glücksfall erwiesen. Dabei war der Start unter dem neuen Trainer mit dem Aus in der Qualifikation zur Conference League gegen den finnischen Vertreter Ilves Tampere noch sehr holprig. Prunkstück der Violetten ist die erfahrene Abwehr um Aleksandar Dragovic.

27 Gegentore in 29 Partien sind der Bestwert in der österreichischen Bundesliga. Wenn die Offensivabteilung ein Tor erzielt hat, hat man in 17 von 23 Fällen am Ende auch gewonnen. In den vergangenen Spieltag gingen die Favoritner sogar als Tabellenführer, doch gegen Angstgegner RB Salzburg setzte es wieder mal eine Niederlage (0:2). So hat der FAK aktuell drei Punkte Rückstand auf den amtierenden Doublesieger Sturm Graz. Die Europacup-Teilnahme hat die Austria bereits abgesichert. Schlechter als Vierter kann die Mannschaft nicht mehr werden.

Robert Klauß betreute den SK Rapid von Oktober 2023 bis April 2025. Unter dem deutschen Trainer erreichte der Verein erstmals seit 30 Jahren ein Europacup-Viertelfinale. Im Conference-League-Rückspiel daheim gegen Djurgarden schwächten sich die Grün-Weißen aber durch zwei Platzverweise selbst und schieden nach Verlängerung aus. Zwei weitere Pleiten in der Bundesliga gegen den Wolfsberger AC (1:5) und Blau Weiß Linz (1:2) sorgten dann für die Entlassung von Klauß.

Auch unter Interimstrainer Stefan Kulovits konnten die Hütteldorfer in den beiden Heimspielen gegen BW Linz (0:0) und den WAC (0:1) keine Siege einfahren. Das macht den Gästen beim Austria Wien SK Rapid Tipp wenig Hoffnung. So haben die Wiener seit fünf Pflichtspielen nicht mehr gewonnen (1U, 4N) und stehen abgeschlagen auf Rang 5, der aber immerhin fürs ligainterne Europacup-Playoff reichen würde. Das Polster auf Platz 6 beträgt dabei allerdings lediglich einen Zähler. Die Tordifferenz von Rapid steht bei 36:36. Einzig in der Spielzeit 2001/02 beendete der Verein eine Saison mit negativem Torverhältnis.

Austria Wien - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 0:2 RB Salzburg (A), 1:0 Sturm Graz (A), 2:1 Sturm Graz (H), 1:3 RB Salzburg (H), 0:2 Rapid Wien (A)

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:1 Wolfsberger AC (H), 0:0 Blau-Weiß Linz (H), 1:2 Blau Weiß Linz (A), 1:5 Wolfsberger AC (A), 1:4 Djurgarden (H)

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs SK Rapid: 0:2 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 0:3 (A), 0:0 (H)

Das Wiener Derby gilt als eines der ältesten und prestigeträchtigsten Fußballderbys auf der Welt. Schon 1911 trafen die Austria und Rapid erstmals aufeinander. Nach 345 Duellen liegt Rapid mit 139 Siegen zu 123 Niederlagen vorne (74U).

Wir schauen für unsere Austria Wien vs SK Rapid Prognose aber vor allem auf die jüngsten Vergleiche. Bei diesen fällt auf, dass bei den letzten 16 Kräftemessen das Auswärtsteam nur einmal als Sieger vom Feld gegangen ist.

Zudem konnten die Hütteldorfer drei der vergangenen vier Spiele gegen die Favoritner für sich entscheiden (1N). Den letzten Erfolg bei den Violetten feierten die Grün-Weißen allerdings im September 2019.

In den letzten sieben Derbys fielen fünfmal mehr als zwei Tore. Auch dieses Mal rechnen wir wieder mit ein paar Treffern. Betano hat für den Austria Wien gegen SK Rapid Tipp “Über 2,5 Tore” aktuell mit einer 1,87 die Höchstquote parat. Auf Neu- und Bestandskunden wartet zusätzlich noch der aktuelle Betano Promo Code.

So seht ihr Austria Wien - SK Rapid im TV oder Stream:

11. Mai 2025, 17 Uhr, Generali Arena, Wien

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky Go

Nur Sky Sport Austria zeigt in der Saison 2024/25 alle Partien der österreichischen Bundesliga live. So seht ihr auch am Sonntag das Wiener Derby bei diesem Bezahlsender.

Der Anpfiff in der Generali Arena von Wien erfolgt um 17 Uhr.

Austria Wien vs SK Rapid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Guenouche, Fischer, Barry, Ranftl, Fitz - Malone, Prelec

Ersatzbank Austria Wien: Kos (Tor), Wels, Handl, Lucas Galvao, Aleksa, Potzmann, Pazourek, Gruber, Perez Vinlöf

Startelf SK Rapid: N. Hedl - Bolla, Vincze, Ahoussou, Auer - Sangare, Oswald - Radulovic, M. Seidl, Jansson - Burgstaller

Ersatzbank SK Rapid: Gartler (Tor), Böckle, Kerschbaum, Schaub, Kara, Seydi, Bischof, Amane

Bei der Austria stehen Malone und Ranftl nach ihren Sperren wieder zur Verfügung. Weiterhin fehlen El Sheiwi, Wustinger und Kante. Bei Rapid kehren Burgstaller und Sangare zurück, dafür ist Stammstürmer Beljo gesperrt.

Zusätzlich können Profis wie Cvetkovic, Wurmbrand, Orgler, Schöller, Börkeeiet, Raux-Yao, Grgic und Gröller verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden, was bei der Austria Wien SK Rapid Prognose schon ein Handicap bedeutet.

Unser Austria Wien - SK Rapid Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Für die beiden Wiener Vereine steht am Sonntag viel auf dem Spiel. Die Veilchen wollen weiter vom Meistertitel träumen. Rapid-Coach Kulovits hofft endlich auf eine Reaktion seiner Mannschaft.

Schaut man auf die Formkurve, den Saisonverlauf und den direkten Vergleich, kann man den Grün-Weißen aber nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Die Austria spielt eine tolle Saison und wird ihre Heimserie gegen den Erzrivalen ohne Niederlage weiter ausbauen.