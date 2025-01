Barcelona - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten 29.1.

Barcelona hat in diesem Wettbewerb seit sechs Spielen nicht verloren und erzielte in allen Spielen mehr als 2,5 Tore. Superstürmer Robert Lewandowski hat in dieser Saison bereits neun Tore in sieben Spielen erzielt. In Anbetracht der Form und der Statistiken setzen wir in der Barcelona vs. Atalanta Bergamo Prognose auf einen neuerlichen Erfolg der Hausherren.