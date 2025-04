Barcelona - Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quoten 05.04.25

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 12:00 Uhr Barcelona - Betis Sevilla Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleibt Barcelona an der Spitze?

Unser Barcelona - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 05.04.2025 lautet: Barcelona ist seit 21 Pflichtspielen ungeschlagen und steht nach wie vor drei Punkte vor Real an der Tabellenspitze. Betis steht jedoch auf einem Europapokal-Platz. Im Wett Tipp heute verschafft sich Barca früh einen Vorsprung.

Am 5. April 2025 erwartet uns ein spannendes Aufeinandertreffen in La Liga, wenn der Tabellenführer FC Barcelona auf Real Betis trifft. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr im Estadio Olimpico Lluis Companys. Barcelona, unter der Leitung von Hansi Flick, befindet sich in Top-Form, ist seit 21 Pflichtspielen ungeschlagen (18S, 3U) und hat die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen. Mit 66 Punkten und einer Durchschnittsquote von drei Toren pro Spiel in den letzten fünf Spielen sind die Katalanen in der Barcelona Betis Sevilla Prognose der klare Favorit.

Real Betis, derzeit auf Platz 6 mit 47 Punkten, ist ebenfalls seit sieben Spielen ungeschlagen und konnte vier Spiele in Folge gewinnen, aber die Andalusier stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Besonders hervorzuheben ist, dass Robert Lewandowski in dieser Saison bereits 25 Liga-Tore erzielt hat. Wichtig: In den letzten drei Pflichtspielen hat Barca schon früh getroffen und jeweils die erste Halbzeit für sich entschieden.

Daher lautet unser Barcelona Betis Sevilla Wett Tipp heute: “Barcelona gewinnt 1. Halbzeit” zu einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Betis Sevilla auf “Barcelona gewinnt 1. Halbzeit”:

Barcelona hat in den letzten 21 Pflichtspielen beeindruckende Leistungen gezeigt und blieb ungeschlagen (18S, 3U).

Barca konnte in den letzten drei Pflichtspielen jeweils schon die erste Halbzeit gewinnen, was unseren Barcelona vs Betis Sevilla Tipp stärkt.

Real Betis hat zwar eine solide Saison, aber Barcelona ist auf heimischem Boden besonders stark (3. in La-Liga-Heimtabelle).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Aufgrund der aktuellen Form von Barcelona, ihrer Dominanz in der Liga und den frühen Entscheidungen in den vergangenen Begegnungen tendieren wir dazu, auf einen Sieg von Barcelona in der ersten Halbzeit zu setzen. In den Sportwetten Apps ist der Favorit schnell gefunden, noch dazu zu Hause. Für den Heimsieg findet ihr nur Barcelona Betis Sevilla Quoten in Höhe von 1,38.

Schon ein Unentschieden erachten die Buchmacher als eher unwahrscheinlich, was Werte rund um 5,50 beweisen. Für den Auswärtssieg des Tabellensechsten könnt ihr sogar Barcelona vs. Betis Sevilla Wettquoten von 7,00 abstauben. Davor solltet ihr jedoch einen Blick auf unsere Sportwetten Bonus Übersicht werfen.

Barcelona - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Atletico Madrid (A), 4:1 Girona (H), 3:0 Osasuna (H), 4:2 Atletico Madrid (A), 3:1 Benfica Lissabon (H).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 2:1 Sevilla (H), 3:2 Leganes (A), 4:0 Guimaraes (A), 1:0 Las Palmas (H), 2:2 Guimaraes (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Betis Sevilla: 5:1 (H), 2:2 (A), 4:2 (A), 5:0 (H), 4:0 (H).

Unser Barcelona - Betis Sevilla Tipp: Barcelona gewinnt 1. Halbzeit

Mit diesen Überlegungen in unserer Barcelona gegen Betis Sevilla Prognose im Hinterkopf erscheint ein Sieg für Barcelona in der ersten Halbzeit eine nachvollziehbare Wette zu sein.