Barcelona - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2025

SPORT1 Betting 22.04.2025 • 10:52 Uhr Barcelona - Mallorca Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Halten die Blaugrana die Königlichen auf Distanz?

Unser Barcelona - Mallorca Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 22.04.2025 lautet: Die Saison der Katalanen erreicht so langsam die heiße Phase. Im Wett Tipp heute spricht viel für einen weiteren Erfolg auf dem Weg zum Liga-Titel.

Als Trainer des FC Bayern konnte Hansi Flick innerhalb eines Jahres (Juni 2020 bis Februar 2021) gleich sechs Titel gewinnen. Das war zuvor nur dem FC Barcelona (2009) gelungen. Eben mit Barca sind nun in der laufenden Spielzeit für den deutschen Coach auch einige Triumphe möglich. Den spanischen Supercup haben die Katalanen schon geholt.

Zudem winken der Titel in La Liga, in der Copa del Rey und in der Champions League. Am 33. Spieltag der heimischen Liga steht für die Blaugrana auf diesem Weg ein Heimspiel an. Wenig überraschend sind die Hausherren bei der Barcelona Mallorca Prognose die klaren Favoriten.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano den Barcelona Mallorca Wett Tipp heute “Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Mallorca auf “Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore”:

Barca ist seit 18 Liga-Spielen ohne Niederlage

Seit Mai 2009 und 17 Duellen wartet Mallorca auf einen Sieg gegen die Blaugrana

Der RCD steht in der Rückrunden-Tabelle nur auf Rang 15

Barcelona vs Mallorca Quoten Analyse:

Die Männer von der Baleareninsel gehören mit Platz 7 nach 32 Spieltagen zu den positiven Überraschungen der Saison. Zu Gast beim souveränen Tabellenführer gehen die “Piratas” anhand der Barcelona vs Mallorca Quoten aber trotzdem als überdeutliche Außenseiter ins Rennen.

So müsst ihr euch für einen Heimsieg mit einer Höchstquote von 1,27 begnügen. Auf der Gegenseite klettern die Barcelona gegen Mallorca Wettquoten für einen Dreier der Gäste in den besten Sportwetten Apps auf hohe Werte zwischen 11,0 und 13,0.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Mallorca Prognose: Kriegt Flick die Abwehr stabilisiert?

Am Wochenende konnte Barcelona mit einem 4:3-Heimsieg gegen Celta Vigo seinen 4-Punkte-Vorsprung auf den einzigen Verfolger Real Madrid verteidigen, doch die Katalanen erzielten den Siegtreffer erst in der achten Minute der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter. Zwischenzeitlich hatte die Mannschaft von Coach Hansi Flick schon mit 1:3 zurückgelegen. In der Vorwoche hatten die Blaugrana beim 1:3 in Dortmund im Champions-League-Viertelfinale die erste Niederlage im Kalenderjahr 2025 kassiert und auch dort drei Gegentore hinnehmen müssen.

Im Laufe dieser Spielzeit konnte die Offensive in den meisten Fällen die Patzer der Abwehr wieder wettmachen, doch Barca muss im Endspurt der Saison auf jeden Fall seine Fehler minimieren und die Defensive stabilisieren, denn es warten Gegner auf sehr hohem Niveau. Am kommenden Wochenende steht das Pokalfinale gegen den Erzrivalen Real an. Dann folgt das Hinspiel im Halbfinale der Königsklasse gegen Inter Mailand. Ein großer Trumpf der Mannschaft ist aber die Mentalität. Sie lässt nie locker und glaubt immer an das Comeback. Zudem ist auf Raphinha mit 15 Liga-Toren Verlass.

Trainer Javier Aguirre hatte den RCD Mallorca in der Vorsaison zwar ins Pokalfinale geführt, in der Liga reichte es aber nur für einen enttäuschenden 15. Platz. So sollte in dieser Spielzeit der neue Coach Jagoba Arrasate die Piratas wieder nach vorne bringen. Das klappt bisher ganz hervorragend. Schon nach der Hinrunde stand der Verein von den Balearen auf einem tollen sechsten Platz. In der zweiten Saisonhälfte tun sich die “Bermellones” nun zwar etwas schwerer, 14 Punkte aus 13 Partien reichen im Ranking der Rückserie gerade mal für den 15. Platz.

Dennoch belegt Mallorca weiterhin den ersten Europapokal-Rang, der ein Ticket für die UEFA Conference League bringen würde. Problemzone bleibt die Offensive. 31 Tore werden nur von den Aufsteigern Leganes (29) und Valladolid (23) unterboten. Dafür hat die Truppe von Trainer Arrasate mit 37 Gegentoren die siebtbeste Abwehr. Zudem tun sich die Piraten in der Fremde schwer, was auch ein Argument für unseren Barcelona Mallorca Tipp ist. Eine Serie von fünf Auswärtsspielen ohne Sieg (2U, 3N) ging immerhin am vorletzten Spieltag mit einem 2:0 bei Real Sociedad zu Ende.

Barcelona - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:3 Celta Vigo (H), 1:3 Dortmund (A), 1:0 Leganes (A), 4:0 Dortmund (H), 1:1 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 0:0 Leganes (H), 2:2 Real Sociedad (A), 1:2 Celta Vigo (H), 0:1 Valencia (A), 2:1 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Mallorca: 5:1 (A), 1:0 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 72 Duelle zwischen Barcelona und Mallorca. Die Katalanen führen den direkten Vergleich klar mit 43 Siegen zu 16 Niederlagen an (13U). Zu Gast bei den Blaugrana ist der Unterschied noch deutlicher. Dort kassierte Barca in 35 Partien gerade mal vier Heimpleiten, bei 24 Erfolgen (7U).

Für unsere Barcelona vs Mallorca Prognose schauen wir vor allem auf die jüngsten Vergleiche. Den letzten Sieg gegen den FCB feierten die Piratas im Mai 2009. Aus den folgenden 17 Kräftemessen holte der RCD gerade mal zwei Remis (15N). Auch das Hinspiel auf der Baleareninsel ging klar mit 5:1 an die Truppe von Hansi Flick.

An einem Tor der Hausherren gibt es am Dienstagabend sicher wenig Zweifel, doch kann die Barca-Abwehr mal wieder zu Null spielen? Die Bookies sehen auf dem Markt “Beide Teams treffen” die Option “Nein” mit einem Schnitt von 1,80 etwas vorne.

Da die Katalanen in den letzten beiden Pflichtspielen aber sechs Gegentore kassiert haben, spielen wir bei VBET den Barcelona gegen Mallorca Tipp “Beide Teams treffen”. Alle Infos über den Wettanbieter liefert euch unser ausführlicher VBET Test!

So seht ihr Barcelona - Mallorca im TV oder Stream:

22. April 2024, 21:30 Uhr, Olympiastadion, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Den Spitzenfußball aus der höchsten spanischen Spielklasse überträgt DAZN in Deutschland und Österreich live und exklusiv. So seht ihr auch das Duell am Dienstagabend zwischen Barcelona und Mallorca bei diesem Bezahlsender.

Der Anpfiff im Olympiastadion von Barcelona erfolgt allerdings erst um 21:30 Uhr.

Barcelona vs Mallorca: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Gerard Martín - Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Olmo, Raphinha - Ferran Torres

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Christensen, Fort, Pablo Torre, Ansu Fati, Inigo Martinez, Fermin, F. de Jong, Gavi, Pau Victor

Startelf Mallorca: Greif - Morey, Valjent, Raillo, Copete, Mojica - Antonio Sanchez, Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder - Larin

Ersatzbank Mallorca: Cuellar, Leo (Tor), Lopez, Valery, Salas, Chiquinho, Abdon, Domenech, Toni Lato

Beide Seiten haben Ausfälle zu vermelden. Bei den Hausherren wird sicher Robert Lewandowski, der auf 40 Pflichtspieltore kommt, schmerzlich vermisst werden. Diese Personalie müssen wir auch bei der Barcelona vs. Mallorca Prognose berücksichtigen.

Zudem fehlen den Katalanen Ter Stegen, Marc Bernal, Marc Casado und Alejandro Balde. Die Gäste müssen ohne die verletzten Morlanes, Muriqi, Robert Navarro und Takuma Asano auskommen. Zudem müssen Maffeo und Dani Rodriguez eine Sperre absitzen.

Unser Barcelona - Mallorca Tipp: Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore

Die Katalanen wollen bis zum Clasico in La Liga am 35. Spieltag ihren Vorsprung auf Real Madrid halten. Dann könnte man mit einem Heimsieg gegen den Erzrivalen den Titel im eigenen Stadion unter Dach und Fach bringen.

Ob das klappt, steht allerdings noch in den Sternen, doch das Heimspiel gegen Mallorca am Dienstag dürfte trotz einer wackeligen Abwehr kein Stolperstein werden. Dafür sind die Gäste aktuell ein wenig zu form- und auswärtsschwach.

Zudem gab es für den RCD bei den Blaugrana fast nie etwas zu holen. Da Hansi Flick noch Spieler wie Lamine Yamal oder Raphinha in der Offensive aufbieten kann, dürfte auch der Ausfall von Robert Lewandowski kompensiert werden. So rechnen wir mit einem Heimsieg und einigen Toren.