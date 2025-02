Sportwetten bei VBET: Test und Erfahrungen

VBET wurde bereits 2003 gegründet, ist aber erst seit 2018 auf dem deutschen Markt vertreten. Der erfahrene Buchmacher ist u.a. offizieller Wettpartner von AS Monaco und OGC Nizza sowie europäischer Regionalpartner der Argentinischen Nationalmannschaft.

Seit 2023 ist VBET auch ein Buchmacher mit deutscher Lizenz , wodurch die Expansion in Europa vorangetrieben wurde.

VBET überzeugt nicht nur mit einem großen Erfahrungsschatz, sondern auch mit einem breiten Wettangebot, das zudem auch viele Wettoptionen bereithält. Wir haben den Buchmacher auf Herz und Nieren geprüft. Was wir darüber hinaus positiv einschätzen und wo der Bookie noch Potenzial hat, erfahrt ihr in diesem Text.

VBET Erfahrungen

VBET präsentiert sich in einem modernen Gewand mit einer mobil optimierten Webseite, die einfach und intuitiv bedient werden kann. Eine native App bietet der Bookie derzeit noch nicht an.

Mit etwa 20 verschiedenen Sportarten ist das Wettangebot durchaus ordentlich aufgestellt. Die Wettquoten überzeugen dabei vor allem bei den Fußball-Events in den europäischen Spitzenligen.

Stärken und Schwächen auf einen Blick

VBET Bonus

Der Bonus, der dir in Form einer Freiwette gutgeschrieben wird, ist nach dem Erhalt sieben Tage lang gültig. Die Freiwette unterliegt keinen weiteren Umsatzbedingungen.

Bonusbedingungen im Detail

VBET Geschichte

VBET wurde 2003 unter dem Markennamen Vivaro in Armenien gegründet, kurz darauf folgte die erste Website für Sportwetten. Einige Jahre später hatte VBET über 300 Wettbüros in ganz Armenien, seit 2014 ist man auch unter dem heutigen Namen tätig.

In den folgenden Jahren hat sich VBET weiter ausgebreitet und wichtige Lizenzen in Europa erhalten. Seit 2023 ist der Bookie nun auch im Besitz einer deutschen Wettlizenz.

VBET ist seit einigen Jahren Sponsor und Wettpartner verschiedener europäischer Vereine, was die Wichtigkeit des europäischen Marktes für VBET unterstreicht.

VBET Sportwetten Angebot

Wettangebot

VBET bietet Wettfans ein großes Wettangebot mit über 30 Sportarten an. Durch die Regulierung sind in Deutschland allerdings inzwischen einige Sportarten aus dem Repertoire verschwunden.

Derzeit bietet der Buchmacher etwas weniger als 20 Sportarten an, sodass es dort durchaus noch Potenzial gibt. Punkten kann VBET allerdings mit der Anzahl der gebotenen Wettmärkte. Bei beliebten Fußballevents werden teilweise über 100 verschiedene Wettoptionen geboten.

VBET muss sich hier zwar absolut nicht verstecken, an die Top-Buchmacher wie Bet365 oder Bwin kommt der Buchmacher in Sachen Wettangebot allerdings nicht heran.

VBET Live Wetten

Wenn man sich für einen Wettanbieter entscheidet, spielt auch der Live-Wetten Bereich eine wichtige Rolle. Bei VBET gelangt man über die Navigationsleiste in den Bereich der Live-Events.

Zum Zeitpunkt unseres Tests waren in dem Livewetten-Bereich, wie auch bei anderen Bookies, hauptsächlich Events aus dem Fußball oder Tennis zu finden. VBET bietet aber auch Livewetten im Eishockey, Basketball, Handball, Darts, Rugby oder Volleyball an.

Die Wettquoten der Livewetten sind ebenfalls ordentlich. Wie auch bei der Konkurrenz fallen diese im Vergleich zum Preplay-Event etwas ab, was allerdings völlig normal ist.

VBET Wettquoten

Ganz so stark sind die VBET Wettquoten allerdings nicht einzuschätzen. Mit einem durchschnittlichen Quotenschlüssel von etwa 94 bis 95% bei den Top-Events im Fußball muss VBET sich aber dennoch im Vergleich mit anderen Buchmachern nicht verstecken.

Zahlungsoptionen

Kundenservice

Wer den Kundenservice von VBET in Anspruch nehmen muss, kann zwischen dem Live-Chat und dem Kontakt per eMail wählen.

VBET App

Der Buchmacher bietet zwar eine mobile Version seiner Website an, allerdings gibt es in Deutschland noch keine native VBET App für iOS oder Android. In anderen Ländern ist die App allerdings verfügbar, sodass eventuell auch bald deutsche Kunden davon profitieren können.