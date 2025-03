Barcelona - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 12:00 Uhr Barcelona - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kann sich Barca für die Hinspiel-Pleite revanchieren?

Unser Barcelona - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 08.03.2025 lautet: Vor dem CL-Rückspiel gegen Benfica müssen sich die Blaugrana auf die Liga konzentrieren. Einem Erfolg steht im Wett Tipp heute gegen form- und auswärtsschwache Gäste aber nicht viel im Wege.

Der FC Barcelona hat nach dem 1:0-Sieg am Mittwoch in der Champions League zu Gast bei Benfica gute Chancen auf den zweiten Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse in Folge. Dabei mussten die Männer von Coach Hansi Flick in Lissabon gut 70 Minuten in Unterzahl spielen.

Bevor die Blaugrana in der kommenden Woche den Einzug in die Runde der besten Acht klarmachen können, steht am Samstag ein Spiel in La Liga an. Bei der Barcelona Osasuna Prognose sind die Hausherren klar favorisiert.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET den Barcelona Osasuna Wett Tipp heute “Sieg Barcelona HC -1”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Osasuna auf “Sieg Barcelona HC -1”:

Barca ist der Tabellenführer in La Liga

Osasuna ist seit 5 Liga-Spielen ohne Sieg und steht in der Auswärtstabelle lediglich auf Rang 16

Die Katalanen haben nur eines der letzten 10 Duelle gegen den CA verloren

Barcelona vs Osasuna Quoten Analyse:

Die Männer von Coach Hansi Flick gehen als Tabellenführer in den 27. Spieltag der Primera Division. Die Gäste aus Pamplona stehen dagegen nur auf Rang 11. Zusammen mit dem Heimvorteil für den FCB sprechen die Barcelona vs Osasuna Quoten eine klare Sprache.

Mehr als eine 1,23 ist für einen Heimsieg nicht drin. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Auswärtsmannschaft Barcelona gegen Osasuna Wettquoten zwischen 10,0 und 12,0 auf euch.

Barcelona vs Osasuna Prognose: Wechselt Hansi Flick durch?

Der FC Barcelona musste unter Coach Hansi Flick auch schon einige schwierige Phasen durchmachen. So holten die Blaugrana zwischen Mitte November und Mitte Januar aus acht Liga-Spielen nur einen Sieg (3U, 4N) und waren damit im Kampf um die Meisterschaft weit abgerutscht, doch im Jahr 2025 ist von dieser Krise bei den Katalanen nichts mehr zu spüren. In 16 Pflichtspielen des laufenden Jahres ist die Mannschaft noch ungeschlagen (13S, 3U). Auch in Unterzahl am Mittwoch gegen Benfica in der Königsklasse konnte der FCB diese Serie ausbauen.

Dabei hatte Lissabon bei Statistiken wie dem Ballbesitz (52 Prozent), den xG (1,75 zu 1,19) und den Gesamtschüssen (26:10) die Nase vorne. Raphinha nutzte mit seinem neunten Tor im laufenden Wettbewerb einen Fehler der Portugiesen aber eiskalt aus. In der spanischen Liga hat Barca durch die gute Serie auch die Tabellenspitze zurückerobert. Der Vorsprung auf die Verfolger Atletico und Real beträgt einen bzw. drei Punkte. Prunkstück der Mannschaft des deutschen Trainers ist die Offensive. So sind die Katalanen in dieser Saison mit 125 Treffern in 41 Pflichtspielen extrem torgefährlich. Ihr wollt euren Barcelona Osasuna Tipp bei einem neuen Anbieter spielen? Dann dürfte euch unser Wettanbieter Vergleich bei der Auswahl sicher eine große Hilfe sein.

Osasuna kehrte mit der Saison 2019/20 in die höchste spanische Liga zurück. Der Verein aus Pamplona beendete seitdem keine Saison schlechter als Platz 11, was zeigt, wie schnell sich die „Gorritxoak“ wieder in La Liga etabliert haben. Das Highlight war die Spielzeit 2022/23, als man mit Rang 7 das Ticket für die UEFA Conference League löste und in der Copa del Rey ins Endspiel einzog. Danach ließ aber Erfolgstrainer Jagoba Arrasate seinen Vertrag auslaufen. Seitdem hat Vicente Moreno das Sagen bei den “Rojillos”. Der Club Atlético Osasuna steht nach 26 Spieltagen wieder auf “seinem” elften Platz.

Das Polster auf die Abstiegszone beträgt neun Zähler. Der erste Europapokal-Rang ist lediglich fünf Punkte entfernt. Allerdings wartet Osasuna seit fünf Liga-Spielen auf einen Dreier. In diesem Zeitraum holte die Mannschaft drei Remis. Eines davon war ein 1:1 Mitte Februar daheim gegen Real Madrid. In der Heimtabelle steht der CA auch auf einem guten 6. Platz. In der Fremde tut sich die Truppe von Coach Moreno dagegen deutlich schwerer. In zwölf Gastspielen dieser Spielzeit gab es lediglich einen Dreier (6U, 5N). Zudem hat kein Team auf des Gegners Platz weniger Tore erzielt als die „Gorritxoak“ (7).

Barcelona - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Benfica (A), 4:0 Real Sociedad (H), 4:4 Atletico Madrid (H), 2:0 Las Palmas (A), 1:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna: 3:3 Valencia (H), 0:1 Celta Vigo (A), 1:1 Real Madrid (H), 1:1 RCD Mallorca (A), 0:2 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Osasuna: 2:4 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 2:1 (A), 1:0 (H)

In unseren Fußball-Datenbanken finden sich 96 Duelle zwischen Barcelona und Osasuna. Die Katalanen führen die Bilanz mit 57 Siegen zu 19 Niederlagen (19U) wenig überraschend deutlich an. Zu Gast bei den Blaugrana ist der Unterschied noch klarer. Dort gingen die Gäste aus Pamplona nur in sechs von 47 Fällen als Sieger vom Feld (4U, 37N).

Bei unserer Barcelona Osasuna Prognose müssen wir aber aufs Hinspiel der laufenden Saison schauen, denn Ende September gewannen die “Rojillos” daheim gegen den FCB mit 4:2. Das war der erste Erfolg für die „Gorritxoak“ gegen Barca nach neun Spielen und mehr als vier Jahren (1U, 8N).

Wie schon erwähnt, ist kein La-Liga-Team auf des Gegners Platz weniger torgefährlich als die Männer aus Pamplona. Dieses Wissen machen wir uns für den Barcelona Osasuna Tipp “Sieg Barcelona zu Null” zunutze.

Barcelona vs Osasuna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Koundé, R. Araujo, Cubarsi, G. Martin - Casado, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Balde, Inigo Martinez, Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, Eric, de Jong, Ferran Torres, Fermin, Fort

Startelf Osasuna: Herrera - Areso, Boyomo, Catena, Bretones - Moncayola, Torro, Ruben Garcia, Aimar, Zaragoza - Budimir

Ersatzbank Osasuna: Aitor, Valencia (Tor), Herrando, Unai Garcia, Pablo Ibanez, José Arnaiz, Raul, Kike Barja, Juan Cruz, Iker Munoz, Moi Gomez, Ruben Pena

Die Ausfälle auf beiden Seiten dürften keine allzu großen Auswirkungen auf unsere Barcelona Osasuna Prognose haben, denn die Katalanen müssen nur auf Christensen, Bernal und ter Stegen verzichten.

Bei den Gästen fallen lediglich Aimar Oroz und Jesus Areso aus.

Unser Barcelona - Osasuna Tipp: Sieg Barcelona HC -1

Coach Hansi Flick muss den Spagat schaffen. Am Dienstag steht zwar in der Champions League das wichtige Rückspiel gegen Benfica an, doch auch in La Liga darf sich Barcelona keinen Patzer leisten.

Darauf lauern die beiden Verfolger aus Madrid nur. So wird der deutsche Trainer sicher keine B-Elf ins Rennen schicken. Zudem haben die Blaugrana mit dem Gegner aus Pamplona noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.

Am Ende sprechen Dinge wie der direkte Vergleich, die Formkurve oder die Auswärtsbilanz von Osasuna klar für einen Heimsieg, der unserer Meinung nach sogar einigermaßen klar ausfallen dürfte.