Barcelona - Rayo Vallecano Tipp, Prognose, Quoten 17.2.25

Unser Barcelona - Rayo Vallecano Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 17.02.2025 lautet: Barca hat sich zuletzt mit drei Liga-Siegen in Folge zurückgemeldet und ist wieder bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Real dran. Daheim werden sich die Katalanen im Wett Tipp heute gegen Rayo nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.