Barcelona - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 26.04.2025

Das Angriffsspiel von Barca hat in dieser Spielzeit überzeugt, weshalb wir bei NEO.bet eine Quote von 1,74 für “Barcelona Über 1,5 Tore” wählen.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Madrid auf “Barcelona Über 1,5 Tore”:

Barcelona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Zum achten Mal in der Historie des spanischen Pokals wird den Zuschauern “El Clasico” in einem Finale präsentiert. Die Barcelona Real Madrid Quoten der besten Wettanbieter deuten auf ein brisantes Endspiel hin.

Barcelona vs Real Madrid Prognose: Eine überragende Vertretung

Robert Lewandowski hat in dieser Spielzeit 48 Pflichtspiele für Barcelona bestritten und dabei 40 Saisontore erzielt. An diese Quote kommt kaum ein anderer Stürmer in den europäischen Top-5-Ligen heran.