Barcelona - Valencia Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.2025

SPORT1 Betting 25.01.2025 • 12:00 Uhr Barcelona - Valencia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Fasst Barca in La Liga wieder Fuß?

Unser Barcelona - Valencia Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 26.01.2025 lautet: Beiden Mannschaften ist in den acht vorangegangenen Liga-Spielen nur ein Sieg geglückt. Diese Unsicherheiten greifen wir im Wett Tipp heute auf und nehmen uns eine Torwette vor.

Barcelona verlor in den vergangene Wochen den Anschluss an die beiden Klubs aus Madrid und ging in La Liga durch eine echte Dürrezeit. Ebenso wie Valencia gewannen die Katalanen nur eines ihrer acht vorangegangenen Liga-Spiele, sodass wir auf eine spannende Barcelona Valencia Prognose zusteuern.

Die Gäste holten sich am vergangenen Spieltag einen elementar wichtigen 1:0-Sieg gegen Real Sociedad und beendeten eine Durststrecke von sieben sieglosen Liga-Spielen. Das führt uns zum Barcelona Valencia Wett Tipp heute, den wir bei Interwetten zu einer Quote von 1,77 auf “Unter 3,5 Tore” abgeben.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Valencia auf “Unter 3,5 Tore”:

4 der letzten 5 direkten Duelle endeten mit “Unter 3,5 Toren”.

In 80 Prozent der Liga-Spiele der Gäste sind “Unter 3,5 Tore” gefallen.

Barca erzielte in 5 der 8 vorangegangenen Liga-Spiele “Unter 1,5 Tore”.

Barcelona vs Valencia Quoten Analyse:

Erkennbar ist die aktuelle Misere der Hausherren in den Barcelona Valencia Quoten nicht. Die Katalanen haben ihre letzten drei Liga-Heimspiele verloren, sind mit Quoten von unter 1,30 aber dennoch der klare Favorit.

Die große Schwachstelle der Blanquinegros sind die Gastauftritte, was auch die klare Rollenverteilung in den Barcelona Valencia Wettquoten erklären dürfte. Eine Siegquote von 12,00 für einen Erfolg der Fledermäuse solltet ihr nur mit einer Gratiswette spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Valencia Prognose: Vergebene Chancen

Real Madrid hat in 20 Liga-Spielen 42,06 erwartbare Tore erzielt und ist dennoch nur die zweitbeste Mannschaft in dieser Kategorie. Mit weitem Abstand thront Barcelona in diesem Bereich vor allen anderen Teams (50,02 xG).

Das große Manko in dieser Saison, vor allem aber in den vergangenen Wochen innerhalb der spanischen Primera Division ist die Chancenverwertung. Barca vergab in dieser Spielzeit mehr Großchancen (55) als die meisten Teams sich überhaupt erarbeiten konnten.

Diese fehlende Effizienz hilft unserem Barcelona vs. Valencia Tipp. Bei unserem Interwetten Test ist uns die Quote von 2,90 für “Unter 2,5 Tore” ebenfalls aufgefallen. Zuletzt wurden drei von fünf Aufeinandertreffen mit maximal zwei Treffern abgepfiffen.

Gleiches galt für zwei der drei vorangegangenen Liga-Spiele der Blaugrana. Außerhalb der Primera Division stimmt die Effektivität von Robert Lewandowski und Co., doch im nationalen Wettbewerb haben sie einen schlechten Lauf.

Barcelona - Valencia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:4 Benfica Lissabon (A), 1:1 Getafe (A), 5:1 Betis Sevilla (H), 5:2 Real Madrid (A), 2:0 Athletic Bilbao (A).

Letzte 5 Spiele Valencia: 1:0 Real Sociedad (H), 2:0 Ourense (A), 1:1 Sevilla (A), 2:0 Eldense (A), 1:2 Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Valencia: 2:1 (A), 4:2 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (A).

Barca erzielte in keinem der letzten drei Liga-Spiele mehr als einen Treffer und ließ überraschend Punkte gegen die Abstiegskandidaten aus Leganes (0:1) und Getafe (1:1) liegen.

Besonders zu Hause tat sich die Mannschaft von Hansi Flick enorm schwer. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Espanyol verloren die Blaugrana drei Heimspiele in Serie und erzielten in keiner dieser Begegnungen mehr als einen Treffer.

Laut unserer Barcelona vs. Valencia Prognose wäre es durchaus hilfreich, wenn “Barcelona Unter 2,5 Tore” erzielt und euch damit zusätzlich eine Chance auf den 1,97-fachen Gewinn gewährt.

Valencia mogelt sich manchmal durch die Begegnungen, verteidigt in der Regel aber mit Herz und Leidenschaft. Fünf der sieben vorangegangenen Liga-Spiele beendeten die Fledermäuse mit maximal einem Gegentor.

Das half den Gästen dabei, vier der letzten fünf Paarungen ohne Niederlage zu beenden. Die einzige Niederlage handelten sich die Fledermäuse beim 1:2 gegen Real Madrid ein, als sie jedoch bis spät in der Partie in Führung lagen.

So seht ihr Barcelona - Valencia im TV oder Stream:

26. Januar 2025, 21 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Offensivabteilung der Gäste liegt qualitativ im unteren Drittel der Primera Division. Nur drei Mannschaften gaben im Ligavergleich weniger Schüsse aufs gegnerische Tor ab als die Fledermäuse (60).

Hoffnung dürfte ihnen beim Barcelona vs Valencia Tipp allerdings folgender Fakt geben: Leganes rangiert in dieser Kategorie unter Valencia (56), konnte aus Barcelona aber dennoch einen Sieg und somit drei Punkte entführen (1:0).

Barcelona vs Valencia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Pedri, Casado, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Pena, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin, Fort, de Jong, Lopez, Torre, Fati, Ferran Torres, Pau Victor

Startelf Valencia: Mamardashvili - Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya, Guerra, Barrenechea, Lopez, Almeida, Rioja, Duro

Ersatzbank Valencia: Dimitrievski, Gasiorowski, Iranzo, Vazquez, Aarons, Pepelu, Guillamon, Canos, Perez, Valera, Gomez, Madrigal

Bislang pfiffen die Schiedsrichter 62 Prozent der Heimspiele des FC Barcelona mit “Unter 3,5 Toren” im Spiel ab. Auswärtsspiele der Gäste gingen nur in zehn Prozent der Fälle über drei Treffer hinaus.

Valencia sollte kaum vor das gegnerische Tor kommen, zumindest, wenn wir uns auf die bisherigen Auftritte berufen. Valencia erzielte in der Ferne nur 0,50 Tore pro Partie und kehrte aus 50 Prozent der Auswärtsspiele ohne zuvor erzielten Treffer zurück - das bestätigt unsere Barcelona gegen Valencia Prognose.

Unser Barcelona - Valencia Tipp: Unter 3,5 Tore

Durchschnittlich fielen pro Gastauftritt der Fledermäuse nur 2,10 Treffer. Barca ließ in den vergangenen Wochen einige Großchancen liegen, vor allem im Liga-Alltag und muss sich auf ein enges Aufeinandertreffen gefasst machen.