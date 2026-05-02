Barcelona vs Bayern München Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Women’s Champions League am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Barcelona vs Bayern München Prognosen von unseren Wett-Experten für das Women’s Champions League-Duell am 03.05.2026.

Vor dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale der Damen waren sich die besten Sportwetten Anbieter ziemlich sicher gewesen: Schon in der Allianz Arena waren “El Femeni” des FC Barcelona die haushohen Favoriten. Für einen Sieg des FC Bayern wurde der acht- oder neunfache Wetteinsatz ausgezahlt.

Doch am Ende konnten die Münchenerinnen mit dem Gegner überraschend gut mithalten und trotzten den Blaugrana ein 1:1 ab. Nun träumt die Mannschaft von Coach Jose Barcala vom Einzug ins Finale. Doch die Quoten der Barcelona vs Bayern München Prognose fallen vor dem Rückspiel am Sonntag im Camp Nou nun noch deutlicher aus.

Für einen Heimsieg klettern die Barcelona vs Bayern München Quoten bei Tipico gerade mal auf einen Wert von 1,10. Für ein erneutes Remis zahlt der Bookie eine 9,00. Und für den Sieg des deutschen Meisters gibt es eine hohe Quote von 15,0.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Barcelona & Über 3,5 Tore” bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 1,70.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Damen des FC Barcelona waren in den letzten Jahren das Nonplusultra im europäischen Frauenfußball. Die Katalanen haben den Wettbewerb seit 2021 dreimal gewonnen und in sechs der letzten sieben Auflagen das Finale erreicht. In der vergangenen Spielzeit verlor Barca aber das Endspiel mit 0:1 gegen Arsenal. In dieser Saison sind die Blaugrana erneut seit Beginn der große Favorit auf den Titel. Dieser Rolle wurde man schon in der Gruppenphase gerecht, die man souverän mit 16 Punkten (5S, 1U) sowie 20:3 Toren auf Platz 1 beendete. Im Viertelfinale wurde dann der heimische Rivale Real Madrid mit 6:2 und 6:0 vom Platz gefegt.

Im Hinspiel gegen Bayern konnte der große Favorit zwar nicht wirklich vorlegen. Doch Trainer Pere Romeu setzt nun auf die Heimstärke seiner Truppe. Von den letzten 33 Heimspielen in der UEFA Women’s Champions League gewann Barcelona 31 (1U, 1N). Damit will man das sechste Endspiel in Serie erreichen. Barca hat seine letzten 19 Duelle mit Hin- und Rückspiel in der Women’s Champions League allesamt gewonnen. Auch in der heimischen Liga F dominierten “El Femeni” das Geschehen wieder klar. Mit 25 Siegen und nur einer Niederlage bei 116:7 Toren wurde der nächste Meistertitel bei einem Vorsprung von 15 Punkten auf den ersten Verfolger Real Madrid schon wieder unter Dach und Fach gebracht.

Schon nach acht Minuten lagen die Bayern im Hinspiel gegen Barca zurück. Doch die Münchnerinnen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Das System, das sich bei Barca-Ballbesitz zum 4-5-1 formierte, funktionierte. Dadurch wurde vor allem das Zentrum eng gemacht, was für unübliche Ballverluste des Weltklasse-Mittelfelds um Alexia Putellas sorgte. Zudem machte die nach ihrer Verletzungspause rechtzeitig in die Startelf zurückgekehrte Klara Bühl viel Dampf. Durch das 1:1 gegen die Blaugrana ist der FCB seit 28 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen.

Die Meisterschaft ist mit einer Bilanz von 22 Siegen, einem Remis und 86:8 Toren bereits eingetütet. Im Rückspiel müssen die Damen des FC Bayern allerdings ohne Franziska Kett und Coach José Barcala auskommen. Beide sahen am Ende der Partie noch die Rote Karte. Können die Frauen aus München im dritten Champions-League-Halbfinale trotzdem erstmals ins Endspiel einziehen? In der CL-Ligaphase der laufenden Saison belegte der FCB den vierten Platz (4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Danach wurde Manchester United mit 3:2 und 2:1 besiegt.

Vor gut einem halben Jahr kassierten die Bayern zum Auftakt der CL-Ligphase eine bittere 1:7-Klatsche in Barcelona. Im Hinspiel gelang dem deutschen Meister nun ein Duell auf Augenhöhe. In sechs Duellen mit den Blaugrana reichte es bisher nur für einen Sieg (1U, 4N). Zu Gast bei den “El Femeni” gab es bisher nichts zu holen: 0:1, 0:3 und 1:7.

Barcelona vs Bayern München: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Barcelona vs Bayern München Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Barcelona & Über 3,5 Tore ( Quote 1,70 bei Tipico ): Die Bayern haben sich im Hinspiel teuer verkauft. Doch nun wartet im Rückspiel eine wahre Mammutaufgabe. Bisher ist man zu Gast bei den Katalanen noch ohne Punkt. Zudem sind die Blaugrana sehr heimstark. Barca gewann alle vier Heimspiele in der Women’s Champions League in dieser Saison und erzielte dabei 19 Tore. Auch dieses Mal erwarten wir einen Sieg der Gastgeber, bei dem mehr als drei Tore fallen. Dieser Tipp wird bei Tipico mit einer Quote von 1,70 belohnt.

Die Bayern haben sich im Hinspiel teuer verkauft. Doch nun wartet im Rückspiel eine wahre Mammutaufgabe. Bisher ist man zu Gast bei den Katalanen noch ohne Punkt. Zudem sind die Blaugrana sehr heimstark. Barca gewann alle vier Heimspiele in der Women’s Champions League in dieser Saison und erzielte dabei 19 Tore. Auch dieses Mal erwarten wir einen Sieg der Gastgeber, bei dem mehr als drei Tore fallen. Dieser Tipp wird bei Tipico mit einer Quote von 1,70 belohnt. Beide Teams treffen ( Quote 1,97 bei Tipico ): Die Offensive der Bayern muss sich mit Spielerinnen wie Pernille Harder allerdings nicht vor dem Gegner verstecken. Schon beim katastrophalen 1:7 am ersten Spieltag schafften die Münchenerinnen den Ehrentreffer. Der müsste auch dieses Mal drin sein. Da Tipico den Gästen nicht unbedingt ein Tor zutraut, gibt es für den Tipp “Beide Teams treffen” eine ordentliche Quote von 1,97.

Die Offensive der Bayern muss sich mit Spielerinnen wie Pernille Harder allerdings nicht vor dem Gegner verstecken. Schon beim katastrophalen 1:7 am ersten Spieltag schafften die Münchenerinnen den Ehrentreffer. Der müsste auch dieses Mal drin sein. Da Tipico den Gästen nicht unbedingt ein Tor zutraut, gibt es für den Tipp “Beide Teams treffen” eine ordentliche Quote von 1,97. Sieg Bayern HC +3 ( Quote 1,75 bei Tipico ): Oder können sich die Damen von Coach José Barcala auch im Rückspiel wieder deutlich besser verkaufen, als die Buchmacher das erwarten? Gut möglich! Denn die Taktik der Damen des FC Bayern war in der Vorwoche schon ziemlich gut an die Stärken des großen Favoriten angepasst. So trauen wir den Gästen mit einer Quote von 1,75 bei Tipico zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von plus drei Toren am Ende nach Hause bringen.

Oder können sich die Damen von Coach José Barcala auch im Rückspiel wieder deutlich besser verkaufen, als die Buchmacher das erwarten? Gut möglich! Denn die Taktik der Damen des FC Bayern war in der Vorwoche schon ziemlich gut an die Stärken des großen Favoriten angepasst. So trauen wir den Gästen mit einer Quote von 1,75 bei Tipico zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von plus drei Toren am Ende nach Hause bringen. Ewa Pajor trifft (Quote 1,45 bei Tipico): Wir erwarten wie erwähnt einige Tore. So müssen wir auch einen Blick auf den Torschützenmarkt werfen. Im Hinspiel brachte Ewa Pajor den FC Barcelona schon nach acht Minuten in Führung. Die Polin kommt in ihren acht Einsätzen in der laufenden Women’s Champions League auf acht Treffer. Zudem liegt Pajor mit insgesamt 41 Treffern nun auf Platz 10 in der Liste der besten Torjägerinnen in UEFA-Klubwettbewerben der Frauen.

Schon das Hinspiel zeigte das Beste, was der Frauenfußball aktuell zu bieten hat. Und auch im Rückspiel dürfte sich das nicht ändern. Der Heimvorteil und die Qualität sprechen am Ende aber doch für Barca. Wir rechnen damit, dass die Bayern dem großen Favoriten wieder viel Paroli bieten können. Am Ende aber ziehen die Blaugrana ins Finale ein.