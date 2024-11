Bayern - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten, 22.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 11:00 Uhr Bayern - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Augsburg Bayerns Tormaschinerie stoppen?

Unser Bayern - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.11.2024 lautet: Der Rekordmeister geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den FCA. Im Wett-Tipp heute wird von einem deutlichen Sieg mit einigen Toren ausgegangen.

Am 22. November 2024 um 20:30 Uhr empfängt Bayern München den FC Augsburg in der Allianz Arena zum 11. Bundesliga-Spieltag. Bayern führt derzeit die Tabelle souverän an und ist in beeindruckender Form, während Augsburg sich im Mittelfeld der Liga befindet. Trotz einer überragenden Leistung in den letzten Spielen, in denen Bayern alle fünf Begegnungen gewann, muss Trainer Vincent Kompany auf einige verletzte Schlüsselspieler wie Joao Palhinha verzichten. Augsburg zeigte ebenfalls zuletzt starke Leistungen und ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (2S, 2U). Trotz Augsburgs starker Form in den letzten Spielen erwarten wir, dass Bayern das Spiel dominiert und mit einem Vorsprung von mindestens drei Toren gewinnt.

Daher lautet unser Bayern Augsburg Wett Tipp heute: „Sieg Bayern HC -2″ zu einer Quote von 1,88 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Bayern vs Augsburg auf „Sieg Bayern HC -2″:

Unsere empfohlene Wette für das bevorstehende Spiel zwischen Bayern München und Augsburg lautet „Sieg Bayern HC -2″. Warum haben wir diese Wette ausgewählt? Bayern München ist in dieser Saison bisher ungeschlagen und hat in den letzten Spielen beständig dominiert, während Augsburg Schwierigkeiten hatte, gegen die Münchner zu bestehen.

Bayern München hat im letzten Spiel als Gastgeber nur ein Tor des FCA zugelassen.

In 80 Prozent der Liga-Saisonspiele von Augsburg wurden mehr als 2,5 Tore erzielt.

Bayern München erzielte ein Tor in 100 Prozent der Liga-Spiele in dieser Saison.

Bayern vs Augsburg Quoten Analyse:

Bayern München geht mit klaren Vorteilen in das Spiel und gilt als der große Favorit. Dies spiegelt sich auch in den Bayern Augsburg Quoten wider, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt und welche eine deutliche Dominanz des Rekordmeisters andeuten. Für einen Heimsieg gibt es lediglich Quoten um 1,125.

Augsburg hingegen agiert als Außenseiter. Wer auf einen überraschenden Sieg der Gäste setzt, könnte jedoch eine hohe Auszahlung erwarten. Für einen Auswärtssieg belaufen sich die Bayern vs. Augsburg Wettquoten auf rund 17,0. Ein Unentschieden erscheint wenig wahrscheinlich, aber die hohe Quote von 9,5 könnte einige risikofreudige Wett-Freunde anziehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Augsburg Prognose: Analyse Bayern

Bayerns jüngste Leistungen: SSSSS

Bayern München befindet sich in herausragender Form, wie ihre letzten fünf Pflichtspiele deutlich zeigen. Das Team hat alle diese Partien gewonnen und in keinem dieser Spiele Gegentore hinnehmen müssen – eine beeindruckende Leistung der Defensive.

Bayern hat in den letzten fünf Bundesliga-Spielen satte 14 Tore erzielt und kein einziges Gegentor zugelassen. Die durchschnittlichen 2,8 erzielten Tore pro Spiel und die fünf Spiele in Folge ohne Gegentor zeigen, wie dominant sie im Angriff und in der Verteidigung sind.

Bayern - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Benfica (H), 3:0 Union Berlin (H), 4:0 Mainz (A), 5:0 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:0 Hoffenheim (H), 1:1 Wolfsburg (A), 3:0 Schalke (H), 2:1 Dortmund (H), 1:3 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Augsburg: 3:2 (A), 3:1 (H), 5:3 (H), 5:2 (A), 0:1 (A).

Bayerns Schlüsselspieler

Bayern München dürfte einmal mehr von seiner beeindruckenden Offensive profitieren, angeführt von Top-Stürmer Harry Kane, der in dieser Saison bereits elf Tore erzielt hat. Ein weiterer Schlüsselspieler ist Leroy Sane, der trotz zahlreicher Wechselgerüchte seine Treue zu Bayern zeigt und in letzter Zeit in Topform ist.

In der Abwehr sind die Stabilität von Manuel Neuer im Tor und die Verteidigungsarbeit von Spielern wie Dayot Upamecano und Alphonso Davies entscheidend. Letzterer wird trotz Wechselgerüchten weiterhin eine Schlüsselrolle spielen.

Erwartete Aufstellung für Bayern:

Torwart: Manuel Neuer

Verteidiger: Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Alphonso Davies

Mittelfeldspieler: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman

Stürmer: Harry Kane

Es wird erwartet, dass Bayern in diesem Spiel die Kontrolle übernimmt und an beiden Enden des Spielfelds dominiert.

Bayerns Sperren & Verletzungen

Bayern München wird durch einige Verletzungen geschwächt, was die Kaderplanung von Trainer Vincent Kompany beeinflusst. Insbesondere im Mittelfeld und in der Abwehr fehlen Schlüsselspieler, was die Teamdynamik beeinträchtigen könnte.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Hiroki Ito Mittelfußbruch Anfang Dezember 2024 Josip Stanisic Knieverletzung Mitte Dezember 2024 Aleksandar Pavlovic Schlüsselbeinbruch Einige Tage Sven Ulreich Körperliche Beschwerden Einige Tage Joao Palhinha Adduktorenverletzung Mitte Januar 2025

Der Ausfall von Joao Palhinha, der bis Januar fehlen wird, ist besonders schwerwiegend, da er wichtig für die Defensive ist.

Bayern - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Schlüsselspieler: Harry Kane (Stürmer)

Torwart: Manuel Neuer

Abwehr: Raphael Guerreiro (rechts), Dayot Upamecano (zentral), Min-Jae Kim (zentral), Alphonso Davies (links)

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka

Offensive: Leroy Sané (rechts), Kingsley Coman (links), Jamal Musiala (zentral)

Sturm: Harry Kane

Defensiv haben die Bayern in den letzten fünf Spielen fünfmal die Null gehalten. Die Stärke des Teams liegt in einer dynamischen Offensive und einer soliden Defensive. Besonders auffällig ist die gesamte Torerzielung, da Bayern in jedem Spiel dieser Saison getroffen hat.

Mit dieser Formation und gespickt mit Top-Spielern ist zu erwarten, dass Bayern von Beginn an Druck machen und das Spiel kontrollieren wird.

Bayern vs Augsburg Prognose: Analyse Augsburg

Augsburgs jüngste Leistungen: UUSSN

Augsburg hat in den letzten vier Spielen eine starke Leistung gezeigt und einen konsequenten Trend von ausgeglichenen Spielen beibehalten.

Die Mannschaft hat in diesen Spielen durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel erzielt und zwei Weiße Westen gehalten. Diese Ergebnisse zeigen eine gute Offensive und eine solide Defensive. Wichtig ist, dass in Augsburgs Liga-Saisonspielen in 80 Prozent mehr als 2,5 Tore fielen. Insgesamt werden die Bayern das Spiel im Auge behalten müssen, da Augsburg ein widerstandsfähiger und gefährlicher Gegner ist.

Augsburgs Schlüsselspieler

Phillip Tietz ist derzeit Augsburgs Top-Torjäger mit drei Toren in dieser Saison und wird im Angriff eine Schlüsselrolle spielen. Seine Partnerschaft mit Alexis Claude Maurice, von dem ebenfalls erwartet wird, in der ersten Elf zu stehen, könnte entscheidend für Augsburgs Offensive sein.

Erwartete Aufstellung für Augsburg:

Torhüter: Nediljko Labrovic

Verteidiger: Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck

Mittelfeldspieler: Marius Wolf, Frank Onyeka, Elvis Rexhbecaj, Arne Maier, Dimitrios Giannoulis

Stürmer: Phillip Tietz, Alexis Claude Maurice

Ein Schlüssel-Duell könnte zwischen Phillip Tietz und Bayerns Innenverteidiger Min-Jae Kim stattfinden, wobei Tietz versuchen wird, sich gegen einen der besten Verteidiger Europas durchzusetzen.

Arne Maier, ein kreativer Mittelfeldspieler, wird ebenfalls eine entscheidende Rolle im Mittelfeld übernehmen und versuchen, die Verteidigungslinie von Bayern zu durchbrechen.

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback Reece Oxford COVID-19 Unbekannt Fredrik Jensen Leistenverletzung Anfang Dezember 2024 Tim Breithaupt Knöchelverletzung Anfang Dezember 2024

Diese Verletzungen könnten die Mannschafts-Tiefe von Jess Thorup beeinträchtigen, insbesondere da wichtige Spieler wie Reece Oxford nicht zur Verfügung stehen. Dennoch könnte Augsburg versuchen, diese Lücken durch die Tiefe ihres Kaders und taktische Anpassungen zu kompensieren.

Augsburg - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-5-2

Schlüsselstürmer: Phillip Tietz

Mittelfeld-Quartett: Marius Wolf, Frank Onyeka, Elvis Rexhbecaj, Arne Maier, Dimitrios Giannoulis

Defensive Stärke: Drei weiße Westen in den letzten fünf Spielen

Bemerkenswerte Strategie: Stark in der Verteidigung, besonders in den letzten 15 Minuten des Spiels

Coach Jess Thorup hat sich für eine dichte Mittelfeld-Präsenz entschieden, um den Raum in der Mitte zu kontrollieren und schnelle Konterangriffe zu unterbinden. Der Fokus liegt auf stabiler Abwehrarbeit und der Flexibilität der Außenbahnspieler, um sowohl defensiv als auch offensiv zu agieren.

Diese Taktik zielt darauf ab, Bayern München das Spiel schwer zu machen, indem die Räume eng gemacht und Konterchancen kreiert werden.

Unser Bayern - Augsburg Tipp: Sieg Bayern HC -2

Die Teams sind in den vergangenen fünf Begegnungen aufeinander getroffen, wobei Bayern München eine überwältigende Erfolgsbilanz aufzuweisen hat. Bayern München hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, was ihre Dominanz in diesem Duell unterstreicht. Das einzige Mal, dass Augsburg einen Sieg erringen konnte, war beim 1-0 im Jahr 2022, was als kleiner Ausreißer gilt.

Es zeigt sich, dass Augsburg gegen den haushohen Favoriten Bayern München traditionell schwer zu kämpfen hat. Das Spiel findet in der Allianz Arena statt, einem beeindruckenden Stadion mit einer Kapazität von etwa 75.000 Zuschauern. Diese moderne Anlage in München ist bekannt für ihre atemberaubende Architektur und ihre hervorragende Atmosphäre, die oft einen zusätzlichen Schub für das Heimteam bedeutet.

Beide Teams müssen sich auf die Bedingungen einstellen. Bayern München könnte versuchen, den Ball flach zu halten und auf technische Fähigkeiten setzen, während Augsburg möglicherweise häufiger auf lange Bälle zurückgreift.