Bayern - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 06:00 Uhr Bayern - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Rutscht Bochum wieder auf einen direkten Abstiegsplatz ab?

Unser Bayern - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Den Wett Tipp heute legen wir in die Hände des Tabellenführers, von dem wir einen dominanten Auftritt im Heimspiel erwarten.

Am 14. Dezember 2024 hat Bayern zum letzten Mal ein Bundesliga-Spiel verloren (1:2 vs. Mainz). Seither hat der Tabellenführer neun von zehn Begegnungen im deutschen Oberhaus gewonnen - die meisten sogar ziemlich deutlich. In unserer Bayern Bochum Prognose folgt ein weiterer Sieg der Hausherren.

Für den Bayern Bochum Wett Tipp heute haben wir jedoch mehr im Sinn als nur einen einfachen Sieg der Münchner. Bei NEO.bet spielen wir eine Quote von 1,90 und setzen auf einen “Sieg Bayern (HC -2)”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Bochum auf “Sieg Bayern (HC -2)”:

Bayern hat 4 der letzten 5 direkten Duelle gegen Bochum mit mindestens 3 Toren Vorsprung gewonnen.

Bayern hat 10 Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen und dabei je mindestens 3 Tore erzielt.

Bochum hat zuletzt in 3 von 6 Bundesliga-Begegnungen kein Tor erzielt.

Bayern vs Bochum Quoten Analyse:

Eine simple Drei-Weg-Wette ist für diese Paarung keine echte Option. Die Bayern Bochum Quoten spiegeln den Qualitätsunterschied ziemlich passend wieder. Der elfte Bundesliga-Heimsieg in Serie des deutschen Rekordmeisters bringt euch auch bei den deutschen Wettanbietern maximal den 1,14-fachen Gewinn ein.

Von den letzten 37 Bundesliga-Auswärtsspielen in der Allianz Arena hat der VfL nur eine Partie gewonnen (8U, 28N). Das treibt sogar die Bayern Bochum Wettquoten für einen “Sieg Bochum (HC +1)” in den Bereich von 6,00 und höher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Bochum Prognose: Erfahrung ist gefragt

Mit 60 Jahren hat sich Dieter Hecking nochmal für den Abstiegskampf entschieden und den Job beim VfL Bochum angetreten. Der Coach hat in seiner Trainerkarriere schon so manches Ringen um den Klassenerhalt mitgemacht und setzt seine Lehren nun beim VfL gewinnbringend ein.

Der Kurs unter Hecking geht in Richtung Relegationsplatz. 16 Punkte aus 15 Spielen hat Bochum vom Tabellenende bis auf den 16. Tabellenplatz geführt. Auf Erfahrung setzt Hecking auch auf dem Feld - der VfL startet im Schnitt mit dem ältesten Team aller Bundesligisten (28 Tage, 187 Tage). Einen Vorteil generieren die Gäste dadurch nicht für den Bayern vs. Bochum Tipp.

Vincent Kompany beruft beim deutschen Rekordmeister die durchschnittlich zweitälteste Truppe in die Anfangsformation (28 Jahre, 34 Tage). An Esprit mangelt es der Offensive des Tabellenführers dennoch nicht.

Die Gastgeber bringen die erfolgreichste Offensive aller Bundesligisten als Argument für unsere Bayern gegen Bochum Prognose ein (72 Tore). Zudem erzielte kein anderes Team im deutschen Oberhaus annähernd so viele erwartbare Tore wie der FCB (60,5 xG).

Bayern - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:2 Freiburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 0:5 Mainz (A), 3:2 Augsburg (H), 2:5 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Bochum: 5:0 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:5 Frankfurt (A), 4:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Bochum: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Eine hilfreiche Wett-Grundlage für unseren Bayern vs. Bochum Tipp bietet ebenso die Historie dieser Paarung. Die Münchner gewannen vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen mit mindestens drei Toren Vorsprung.

Drei Tore - diesen Wert hat der Tabellenführer in seinen letzten zehn Bundesliga-Heimspielen immer erreicht und das Publikum in der Allianz Arena mit zehn BL-Heimsiegen in Folge verwöhnt.

An einem elften Erfolg kommen wir in der Bayern gegen Bochum Prognose nicht vorbei. Der VfL hat 28 der letzten 37 Bundesliga-Auswärtsspiele in der Allianz Arena verloren. Zudem muss Dieter Hecking auf zwei elementare Bestandteile seiner Offensive verzichten.

Für Top-Torschütze Myron Boadu (7 Tore) kommt der Vergleich mit Bayern ebenso früh wie für seinen Teamkollegen auf dem Flügel, Gerrit Holtmann. Beide laborieren derzeit an einer muskulären Verletzung.

Auf Seiten der Münchner plagt sich seit dem Torjubel zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Leverkusen (3:0-Sieg) auch Manuel Neuer. Der 38-Jährige hat sich in der Königsklasse einen Muskelfaserriss zugezogen und wird vorerst von Winter-Neuzugang Jonas Urbig vertreten.

So seht ihr Bayern - Bochum im TV oder Stream:

08. März 2025, 15.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Dominanz der Hausherren hat in den vergangenen Wochen wieder zugenommen und der Titel ist den Münchnern aller Voraussicht nach nicht mehr zu nehmen. Bayern gewann neun der zehn vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen - vier davon mit mindestens drei Toren Differenz.

Bochum ist darauf angewiesen, den eigenen Strafraum zu barrikadieren. Im Angriff fehlen dem Abstiegskandidaten die Mittel, was bereits in den letzten beiden Bundesliga-Partien ersichtlich gewesen ist. Gegen Wolfsburg (1:1) und zuletzt Hoffenheim (0:1) erzielte die Hecking-Elf insgesamt nur einen Treffer.

Bayern vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig - Boey, Upamecano, Dier, Guerreiro, Palhinha, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Laimer, Kim, Ito, Davies, Stanisic, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Vidovic

Startelf Bochum: Horn - Oermann, Bernardo, Medic, Passlack, Krauß, Bero, Sissoko, Wittek, Hofmann, Masouras

Ersatzbank Bochum: Drewes, Tolba, Gamboa, Losilla, Pannewig, Myoshi, de Wit, Bamba, Broschinski

Aus den bisher sieben ausgetragenen Partien der Rückrunde hat kein Team mehr Zähler geholt als Bayern (19). Darüber hinaus erzielte der deutsche Rekordmeister die meisten Treffer in der zweiten Saisonhälfte (19).

Bochum erkämpfte sich bis dato sechs Zähler in der Rückrunde (15.), kam aber auf weniger als halb so viele Treffer wie Bayern (8). Möglicherweise zahlt sich der Einsatz eines Sportwetten Bonus auf “Bochum Unter 0,5 Tore” aus.

Unser Bayern - Bochum Tipp: Sieg Bayern (HC -2)

Dem VfL Bochum fehlen zwei wichtige Offensivspieler, sodass ein Zu-Null-Sieg der Bayern ziemlich wahrscheinlich ist. Bis jetzt sammelte der Tabellenführer die meisten Weißen Westen (12). Außerdem ist die Angriffsreihe der Hausherren zuletzt wieder in Torlaune gewesen und hat kontinuierlich Spiele mit mindestens drei eigenen Toren produziert.