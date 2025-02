Bayern - Celtic Glasgow Tipp, Prognose, Quoten 18.02.2025

Unser Bayern - Celtic Glasgow Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.02.2025 lautet: Im Gegensatz zum letzten Bundesliga-Top-Spiel gegen Leverkusen (0:0), erwarten wir im Wett Tipp heute einige Torjubel.

Eine Niederlage können wir für den deutschen Rekordmeister in unserer Bayern Celtic Glasgow Prognose fast schon ausschließen. Zu Hause sind die Münchner seit 20 Champions-League-Paarungen ungeschlagen (16S, 4U). Zusätzlich gewann der Bundesliga-Spitzenreiter seine fünf vorangegangenen Duelle gegen schottische Teams allesamt.

Die Fähigkeiten der Bhoys zu unterschätzen, wäre jedoch nach dem knappen Hinspiel vermessen. Celtic drehte in der zweiten Halbzeit ziemlich auf, gab neun Schüsse ab und erarbeitete sich insgesamt 1,37 xG.

Unseren Bayern Celtic Glasgow Wett Tipp heute spielen wir bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,70 auf “Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Celtic Glasgow auf “Über 3,5 Tore”:

Bayern vs Celtic Glasgow Quoten Analyse:

Die Gäste (1,37:0,70 xG) hatten am Ende der ersten Paarung mehr erwartbare Tore erzielt als der klare Favorit aus München. Auswärts ist das schottische Team zumeist jedoch wesentlich schwächer und zurecht mit Bayern Celtic Glasgow Wettquoten von knapp 17,00 für einen eigenen Sieg konfrontiert.

Bayern vs Celtic Glasgow Prognose: Bayern zu Hause eine Macht

Vincent Kompany und seine Mannschaft haben in den beiden vorangegangenen Begegnungen glanzlos ihre Ziele erreicht. Aus dem Playoff-Hinspiel in Glasgow ist der FCB mit einem knappen Sieg im Gepäck (2:1) nach Deutschland zurückgekehrt.

Einige Tage später verhinderten die Münchner mit etwas Glück eine Pleite im Bundesliga-Top-Spiel gegen Leverkusen (0:0) und festigten dadurch den Vorsprung von acht Zählern an der Tabellenspitze.

Für das kommende Heimspiel gegen Celtic soll zusätzlich die Leistung wieder ansprechender sein. Das trauen wir der besten erwartbaren Angriffsreihe dieser Champions-League-Saison (23,2 xG) im Bayern vs. Celtic Glasgow Tipp auch definitiv zu.

Harry Kane ist seit Anfang der vergangenen CL-Spielzeit der beste Torschütze in der Königsklasse (15 Tore) und der Dauerbrenner im Sturm der Hausherren. Joshua Kimmich gab die zweitmeisten erwartbaren Torvorlagen in der Champions League (3,2 xA) und war für die meisten herausgespielten Großchancen (8) verantwortlich.

Bayern - Celtic Glasgow Statistik & Bilanz:

Celtic kam in dieser Saison bereits gegen Dortmund (1:7) massiv unter die Räder und zeigte das schwächere Auswärts-Gesicht. Fernab der eigenen Arena gelangen den Bhoys in ihrer Historie nur zwei Siege in 42 Champions-League-Paarungen.