Bayern - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 06:00 Uhr Bayern - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Sorgt Heidenheim für ein Fußballwunder?

Unser Bayern - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Satte 20 Punkte trennen die Bayern und Heidenheim in der Tabelle voneinander. Alles andere als ein klarer Sieg des deutschen Rekordmeisters dürfte in unserem Wett Tipp heute die Fußballwelt auf den Kopf stellen.

Die Münchner kamen zuletzt im deutschen Clasico gegen Borussia Dortmund zu einem nicht unverdienten, aber dennoch glücklichen 1:1-Remis und schieden im DFB-Pokal-Achtelfinale mit einem 0:1 daheim gegen Leverkusen aus. In unserer Bayern Heidenheim Prognose ist jedoch nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Sämtliche Indikatoren deuten auf einen Sieg des Liga-Primus aus München hin. Heidenheim präsentierte sich kürzlich völlig von der Rolle und holte nur einen mageren Zähler aus den vergangenen sieben BL-Spielen. Jüngst setzte es zuhause gegen Frankfurt eine vernichtende 0:4-Pleite.

In unserem Bayern Heidenheim Wett Tipp heute gehen wir von einem einseitigen Match aus und spielen "Bayern gewinnt zu Null"

Darum tippen wir bei Bayern vs Heidenheim auf “Bayern gewinnt zu Null”:

Bayern hat 4 der 5 Heimspiele im deutschen Oberhaus ohne Gegentor gewonnen.

Der FCB verfügt mit 936,7 Millionen Euro über den mit Abstand teuersten Kader der Bundesliga.

Heidenheim holte nur einen Zähler aus den vergangenen 7 Liga-Duellen.

Bayern vs Heidenheim Quoten Analyse:

Eine klassische Drei-Weg-Wette ist aufgrund der Verteilung der Bayern Heidenheim Quoten kaum sinnvoll. Wer zu einem Heimsieg tendiert, erhält durchschnittlich den 1,10-fachen Wetteinsatz. Einen Triumph der Gäste schließen die Bookies mit einer Quote von beinahe 23,00 fast aus.

Die Buchmacher trauen dem FCH nicht einmal einen Treffer in der Allianz Arena zu. Für beiderseitige Tore verdoppeln die Sportwetten-Anbieter im Regelfall den Wetteinsatz bei den Bayern Heidenheim Wettquoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Heidenheim Prognose: Geht der FCB einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft?

Nach wie vor sind die Kicker aus München ohne Niederlage im deutschen Oberhaus und wollen ihre Serie auch gegen Heidenheim fortführen.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Frankfurt ist mittlerweile auf vier Punkte angewachsen. Satte 37 Tore brachte die Offensive in dieser Saison zustande. Da kann kein anderer Bundesligist mithalten.

Immerhin 13 Tore kamen in den fünf Heimspielen zum Vorschein. Vier Siege und ein Remis in der Allianz Arena attestieren der Elf von Trainer Vincent Kompany ein gewisses Maß an Heimstärke. Vor allem defensiv lässt der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen und kassierte zu Hause nur ein Gegentor. Alle vier Heimsiege resultierten mit Weißer Weste. Unter der Woche setzte es jedoch eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Meister Leverkusen, welche das Aus im DFB-Pokal bedeutete.

Gegen Heidenheim dürfte die von Kompany bevorzugte Viererkette ebenfalls nur wenig zulassen. Dennoch brachten die vergangenen drei Heimspiele mehr als 2,5 Tore zum Vorschein. Für “Bayern Über 2,5 Tore” servieren die Bookies in unserem Bayern Heidenheim Tipp durchschnittliche Quoten von 1,47.

Bayern - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:1 Leverkusen (H), 1:1 Borussia Dortmund (A), 1:0 PSG (H), 3:0 FC Augsburg (H), 1:0 FC St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:4 Eintracht Frankfurt (H), 0:2 FC Chelsea (H), 2:5 Bayer Leverkusen (A), 1:3 VfL Wolfsburg (H), 2:0 Heart of Midlothian (A).

Letzte Spiele Bayern vs. Heidenheim: 2:3 (A), 4:2 (H), 5:4 (H).

Heidenheim bestreitet die zweite Saison im deutschen Oberhaus und hat in dieser arge Probleme, an die starken Leistungen der vergangenen Spielzeit anzuknüpfen. In dieser reichte es nämlich nach 34 Liga-Duellen für Rang 8 und den damit verbundenen Einzug in die Conference League.

Gegenüber der vergangenen Saison hat der FCH jedoch ganze acht Ränge eingebüßt und landet aktuell auf Platz 16 in der Tabelle. Somit wäre vorerst die Abstiegs-Relegation besiegelt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen mageren Zähler, weshalb die Bayern Heidenheim Prognose klar in Richtung des Rekordmeisters geht.

Die Kicker aus Baden-Württemberg starteten in der Ferne stark und setzten sich in zwei von drei Auswärtsduellen im deutschen Oberhaus durch. Zuletzt zeichnete sich jedoch auf gegnerischem Boden ein klarer Abwärtstrend ab. Die letzten drei Partien gingen auswärts allesamt verloren. Vor allem defensiv tun sich in den Stadien des Gegners Abgründe auf. Satte 13 Gegentore musste sich der FCH in der Fremde ankreiden lassen. Die Offensive erzielte hingegen auswärts zehn Treffer.

Um das Maximum aus dem Bayern Heidenheim Tipp herauszuholen

So seht ihr Bayern - Heidenheim im TV oder Stream:

04. Dezember 2024, 20:30 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Das Match zwischen dem FCB und dem FCH wird nicht im Free-TV ausgestrahlt.

Wer die Paarung verfolgen möchte, ist auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky angewiesen. Die Übertragungsrechte liegen nämlich beim Pay-TV-Sender.

Bayern vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - T. Müller

Ersatzbank Bayern: Peretz, Boey, Dier, Guerreiro, Gnabry, L. Sane, Tel, Ibrahimovic

Startelf Heidenheim: K. Müller - Maloney, P. Mainka, Gimber - Busch, Schöppner, Föhrenbach, Dorsch, Wanner, Scienza - Kaufmann

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Siersleben, Traore, Theuerkauf, Beck, Honsak, Conteh, Breunig, Schimmer

Der deutsche Rekordmeister muss gegen Heidenheim auf Harry Kane verzichten. Für den Neuner, der im deutschen Oberhaus 14 Tore erzielte, gibt es schlichtweg keinen adäquaten Ersatz im Kader. Thomas Müller käme aufgrund seiner Erfahrung in Frage. Als weitere Option könnte jedoch Serge Gnabry fungieren. Wenngleich der Ausfall schmerzt, ist der FCB weiterhin sehr stark besetzt und hat unzählige Superstars in den eigenen Reihen.

Heidenheim muss hingegen weiterhin auf Marvin Pieringer verzichten. Ein Ausfall, der ebenfalls sehr schmerzt, da der Neuner mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen ist. Trainer Frank Schmidt dürfte im 642. Spiel an der Seitenlinie der Heidenheimer defensiv agieren und dem Gegner möglichst wenig Raum vor dem eigenen Gehäuse geben. Die sonst aufgestellte Viererkette wird vermutlich in unserer Bayern Heidenheim Prognose nicht ausreichen.

Unser Bayern - Heidenheim Tipp: Bayern gewinnt zu Null

Mit 936,7 Millionen Euro zeigen die Bayern beinahe den 15-fachen Kader-Marktwert der Gäste (63,3 Millionen Euro) auf und dürften in der heimischen Allianz Arena das Geschehen klar dominieren. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg würde für eine Überraschung sorgen. Vor allem defensiv stand der FCB zu Hause sehr sicher und ließ in fünf Duellen nur ein Gegentor zu. Auch diesmal wird der Abwehrverbund der Hausherren wie der Fels in der Brandung stehen und die 90 Minuten mit einem “Clean Sheet” beenden.