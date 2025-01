Bayern - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2025

Unser Bayern - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.01.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister dominiert die TSG im Wett Tipp heute ebenso wie Gladbach am vergangenen Wochenende.

Ein ähnliches Ergebnis wie beim vergangenen Aufeinandertreffen schließen wir in unserer Bayern Hoffenheim Prognose kategorisch aus. Die TSG gewann den letzten Vergleich mit 4:2, ist aktuell aber nicht in der Lage, den Münchnern das Wasser zu reichen. Nur ein Zähler trennt die Gäste noch von einem Relegationsplatz.