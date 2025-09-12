Bayern - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Bayern - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nächstes Hamburger Debakel in der Allianz Arena?

Unser Bayern - HSV Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.09.2025 lautet: Bei den letzten Gastspielen in München wurden die Rothosen regelrecht demontiert. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine klare Machtdemonstration des FCB.

Das Topspiel des 3. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 könnte torreich werden. Denn der Hamburger SV ist zu Gast in der Allianz Arena. An die letzten Auswärtsspiele dort haben die Rothosen - freundlich ausgedrückt - keine guten Erinnerungen. Die letzten Aufeinandertreffen in München sind dabei ein wesentlicher Aspekt in unserer Bayern HSV Prognose.

Diese glichen nämlich wahren Schützenfesten, wobei die Torverteilung sehr einseitig war. Wir wären nicht überrascht, wenn sich dieser Trend fortsetzt - im Gegenteil. Im Vergleich zu den letzten Ergebnissen stapeln wir sogar noch tief und entscheiden uns für den Bayern HSV Wett Tipp heute “Bayern Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Bayern vs HSV auf “Bayern Über 3,5 Tore”:

Im ersten Heimspiel der neuen Saison schlugen die Bayern Leipzig mit 6:0.

Der FCB erzielte in den letzten 3 Pflichtspielen insgesamt 12 Tore.

Die letzten 9 Heimduelle mit dem HSV gewannen die Münchner mit insgesamt 51:3 Toren.

Bayern vs HSV Quoten Analyse:

Es überrascht wohl niemanden, dass die Bayern HSV Quoten klar in Richtung des Rekordmeisters ausschlagen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von gerade einmal 1,07. Selbst wenn ihr diesen Tipp bei einem Wettanbieter ohne Steuer spielt, bleibt im Erfolgsfall ein kaum nennenswerter Ertrag.

Selbst ein Erfolg des FCB mit mindestens vier Toren Unterschied bringt “nur” Quoten bis 2,40. Die Bayern HSV Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste erreichen dagegen Werte bis 32,0. Mit Quoten bis 2,24 für “Beide Teams treffen” trauen die Buchmacher dem Bundesliga-Rückkehrer noch nicht einmal ein Tor so recht zu.

Bayern vs HSV Prognose: Es könnte ein bitterer Abend für Hamburg werden

Mit einem 6:0-Heimerfolg über RB Leipzig waren die Bayern eindrucksvoll in die Bundesliga-Spielzeit 2025/26 gestartet. Erste Stimmen sprachen bereits nach diesem Eröffnungsmatch davon, dass die Saison jetzt schon langweilig sei. Zwei Pflichtspiele des FCB später hat sich die breite Meinung ein wenig relativiert.

Denn zunächst gewannen die Münchner in der 1. Runde des DFB-Pokals nur knapp mit 3:2 bei Drittligist Wehen Wiesbaden dank eines Treffers in der Nachspielzeit und auch am zweiten Spieltag der Bundesliga siegte der Rekordmeister lediglich mit diesem knappen Ergebnis in Augsburg. Dennoch sprechen die Zahlen Bände.

Saisonübergreifend hat das Team von Trainer Vincent Kompany die letzten sechs Pflichtspiele in nationalen Wettbewerben gewonnen. Seit Mitte März oder umgerechnet 13 Partien auf nationaler Ebene sind die Münchner ungeschlagen (10S, 3U). In den letzten 12 Begegnungen in Bundesliga, DFB-Pokal und Supercup trafen sie mindestens doppelt.

Betrachtet man nur die Spiele im Oberhaus, so traf der FCB in sechs der letzten sieben Fälle mindestens dreifach. Nicht zuletzt deswegen erachten wir im Rahmen unserer Bayern HSV Prognose einen Tipp auf einige Heim-Treffer für sinnvoll. An den ersten beiden Spieltagen gab der Rekordmeister mit 20 die meisten Schüsse auf das gegnerische Tor ab.

Bayern - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:2 Augsburg (A), 3:2 Wehen Wiesbaden (A), 6:0 Leipzig (H), 2:1 Stuttgart (A), 2:1 Grasshoppers (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:3 Hannover (H), 0:2 St. Pauli (H), 0:0 Gladbach (A), 1:1, 2:1 n.V. Pirmasens (A), 0:2 Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. HSV: 4:1 (A), 6:0 (H), 1:0 (A), 8:0 (H), 1:0 (A)

Die Hamburger auf der anderen Seite gaben gerade einmal magere vier Schüsse auf den gegnerischen Kasten ab und kamen in den ersten beiden BL-Partien der neuen Spielzeit auf einen Expected Goals-Wert von insgesamt 0,8. Zum Vergleich: Der xG-Wert der Münchner liegt nach zwei Spieltagen bei 6,0 - Liga-Höchstwert.

So kam es dann jedenfalls auch, dass die Rothosen in den ersten beiden Ligaspielen ohne Tor geblieben sind. Während das torlose Remis zum Auftakt in Mönchengladbach noch als Erfolg verbucht werden konnte, war die 0:2-Heimpleite im Derby gegen St. Pauli alles andere als das.

Schon in der 1. Runde des DFB-Pokals hatte sich der Nord-Klub schwer getan und bei Fünftligist Pirmasens glücklich in der Verlängerung inklusive eines Treffers in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, der diese Verlängerung erst ermöglicht hatte, mit 2:1 gewonnen. Während der Länderspielpause testeten die Hamburger dann gegen Zweitligist Hannover.

Zu Hause gab es gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Bundesliga eine verdiente 1:3-Schlappe, die für Samstag Schlimmes erahnen lässt. Auswärts gewannen die Rothosen nur eines ihrer 16 BL-Topspiele an einem Samstagabend (6U, 9N) - und zwar im Jahr 2011. In München mussten sie bislang einmal in einem Topspiel am Samstagabend ran - mit verheerenden Folgen.

So seht ihr Bayern - HSV im TV oder Stream:

13. September 2025, 18:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die Rechte für das Topspiel am Samstagabend hält alleinig Sky. Entsprechend bekommt ihr das Match nur dort bzw. bei dessen Streamingdienst WOW im jeweils kostenpflichtigen Abo zu sehen.

Ein Blick auf den direkten Vergleich ist im Rahmen der Bayern HSV Prognose ein Muss. Vor allem die letzten Aufeinandertreffen in München lassen die Hamburg-Fans vor Schreck erzittern. Die letzten neun Gastspiele in der Allianz Arena haben die Rothosen allesamt verloren und dabei insgesamt 51 Gegentore kassiert. Das entspricht circa 5,6 Gegentreffern pro Partie.

Bayern vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Olise, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Diaz; Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Bärtl, Boey, Guerreiro, Kim, Mike, Karl, Pavlovic, Jackson

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli, Torunarigha; Lokonga, Remberg, Capaldo, Muheim; Sahiti, Königsdörffer, Rossing-Lelesiit

Ersatzbank HSV: Peretz, Meffert, Dompe, Mikelbrencis, Vieira, Vuskovic, Philippe, Poulsen, Glatzel

Begonnen hat diese Serie mit einem 1:0 im Jahr 2010. Heißt: In den letzten acht Auswärtsspielen bei den Münchnern kassierten die Hamburger 50 Gegentore und damit im Schnitt 6,25 pro Match. Selbst trafen sie in besagten letzten neun Gastspielen dreimal. Im bisher einzigen Topspiel am Samstagabend in der Allianz Arena ging der Nordklub mit 2:9 unter.

Es war seinerzeit im Jahr 2013 das nach wie vor geteilt torreichste Bundesligaspiel seit Anfang der 90er-Jahre. Nach alldem sind auch mehr als vier FCB-Tore alles andere als unwahrscheinlich. Für den Bayern HSV Tipp “Bayern Über 4,5 Tore” gibt es Quoten über 3,00. Zusätzliches Wettguthaben für solch eine Wette könntet ihr euch über einen Sportwetten Bonus besorgen.

Unser Bayern - HSV Tipp: “Bayern Über 3,5 Tore”

6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0 und 6:0 - das sind die Ergebnisse der letzten Bundesliga-Heimspiele der Bayern gegen den HSV, beginnend mit dem ältesten im Jahr 2011. Nun kommen die Rothosen als Aufsteiger in die Allianz Arena und es ist nicht ausgeschlossen, dass es das nächste Scheibenschießen gibt. Im ersten Heimspiel der neuen BL-Saison haben die Münchner schon RB Leipzig mit 6:0 nach Hause geschickt.

Der FCB gab bislang die meisten Schüsse auf das gegnerische Gehäuse ab, der HSV die wenigsten. Es dürfte sich eine einseitige Partie entwickeln, in der es letztlich wohl nur um die Höhe des Sieges des Rekordmeisters gehen wird. Wenn alles normal läuft, dann sind vier Bayern-Treffer das Mindeste, was an diesem Samstagabend passieren sollte.