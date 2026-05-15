SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesligaspiel Bayern gegen Köln am 16.05.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Match.

Seit einem 2:3 in der Domstadt im Februar 2011 und 22 Pflichtspielduellen (20S, 2U) sind die Münchner ohne Niederlage gegen den EffZeh. Im Duell am letzten Spieltag der Saison 2025/26 steht nicht mehr viel auf dem Spiel. Die Münchner sind schon Meister, die Geißböcke haben den Klassenerhalt schon unter Dach und Fach gebracht.

Der deutsche Rekordmeister ist natürlich trotzdem der klare Favorit. Uns geht es ähnlich. Auch wir sehen die Hausherren am Samstag, den 16.05.2026 in der Allianz Arena klar vorne. So spielen mit einer Quote von 1,13 bei NEO.bet den Sieg für die Bayern als unseren Wett Tipp heute.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für den FC Bayern ist dieses Spiel der krönende Abschluss einer dominanten Bundesliga-Saison, aber auch eine Chance zur Wiedergutmachung nach dem Ausscheiden in der Champions League. Die Mannschaft von Vincent Kompany sicherte sich den BL-Titel souverän und wird vor heimischem Publikum noch einmal alles geben wollen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mit 117 erzielten Toren und einem xG-Wert (erwartete Tore) von 97,77 stellen die Bayern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga dar. Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Verein in dieser Statistik, Leipzig, liegt über 30 Zähler dahinter.

Unsere Bayern vs Köln Prognosen basieren stark auf dieser offensiven Überlegenheit.

Seit 14 Ligaspielen sind die Münchner ungeschlagen, holten dabei elf Siege und erzielten im Schnitt 3,21 Tore pro Partie.

Demgegenüber steht der 1. FC Köln, der auswärts seit dem 3. Oktober auf einen Sieg wartet und in den letzten 13 Ligaspielen nur einmal gewinnen konnte. Die Kölner sind zwar vor dem Abstieg gerettet, doch die Formkurve zeigt klar nach unten.

Die Bayern vs Köln Quoten spiegeln dieses Kräfteverhältnis wider: Eine Siegquote von 1,13 für die Gastgeber impliziert eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg. Auch die direkte Bilanz ist eindeutig: Die letzten fünf Duelle gingen allesamt an den Rekordmeister.

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Bayern vs. Köln: Wett Tipps für Tipper

Na, schon heiß auf das letzte Saisonspiel der Bayern? Auch wenn die Luft etwas raus ist, gibt es immer spannende Möglichkeiten, das Spiel noch interessanter zu machen. Hier sind unsere Wett Tipps für die Partie, um mitzufiebern:

Sieg Bayern ( Quote 1,13 bei NEO.bet ): Das ist der naheliegendste Tipp und bei einer Quote von 1,13 eine sichere Bank für eure Kombiwetten. Die Bayern wollen sich mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden, und gegen einen auswärtsschwachen Gegner wie Köln sollte das eine Formsache sein. Ein klarer Fall!

Das ist der naheliegendste Tipp und bei einer Quote von 1,13 eine sichere Bank für eure Kombiwetten. Die Bayern wollen sich mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden, und gegen einen auswärtsschwachen Gegner wie Köln sollte das eine Formsache sein. Ein klarer Fall! Sieg Bayern & Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,82 bei NEO.bet ): Hier wird es schon spannender! Die Bayern schießen zu Hause Tore wie am Fließband (durchschnittlich 3,93 pro Spiel), aber die Abwehr ist nicht immer sattelfest. In neun der letzten zehn Heimspiele in der Bundesliga haben beide Teams getroffen. Köln hat in den letzten vier Auswärtsspielen immerhin jeweils ein Tor erzielt. Klingt nach einem Torspektakel mit dem besseren Ende für die Bayern. Die Quote von 1,82 ist dafür sehr attraktiv.

Hier wird es schon spannender! Die Bayern schießen zu Hause Tore wie am Fließband (durchschnittlich 3,93 pro Spiel), aber die Abwehr ist nicht immer sattelfest. In neun der letzten zehn Heimspiele in der Bundesliga haben beide Teams getroffen. Köln hat in den letzten vier Auswärtsspielen immerhin jeweils ein Tor erzielt. Klingt nach einem Torspektakel mit dem besseren Ende für die Bayern. Die Quote von 1,82 ist dafür sehr attraktiv. Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – JA (Quote 2,10 bei NEO.bet): Ein Tipp für die Zocker unter euch! Wenn die Meisterschaft entschieden ist, lässt die Konzentration oft in der zweiten Hälfte nach. Köln erzielt die meisten seiner Auswärtstore nach der Pause, und die Bayern werden sicherlich nicht nachlassen wollen. In vier der letzten fünf Bundesligaspiele der Bayern war dieser Tipp erfolgreich. Bei einer Quote von 2,10 eine Überlegung wert!

Egal, für welchen unserer Wett Tipps ihr euch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wetten findet ihr auf unserer speziellen Seite. Wir erwarten ein unterhaltsames Spiel zum Saisonabschluss und hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen und Mitfiebern!