Bayern - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2024

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 12:48 Uhr Bayern - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Wer wird zum alleinigen Top-Favoriten auf den Titel?

Unser Bayern - Leverkusen Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.12.2024 lautet: Die Münchner sind unter Coach Kompany in den nationalen Wettbewerben in dieser Saison noch ungeschlagen. Doch ohne den “Unersetzlichen” droht diese Serie im Wett Tipp heute zu Ende zu gehen.

Die Losfee hat es mit den Fußballfans gut gemeint. Schon in der dritten Runde der DFB-Pokal-Saison 2024/25 kommt es zum absoluten Kracher zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Nachdem das Hinspiel der beiden Spitzenteams in der laufenden Bundesliga-Saison in der Allianz Arena mit einem 1:1 endete, muss es dieses Mal einen Sieger geben - im Notfall nach 120 Minuten oder nach dem Elfmeterschießen. Für die Bookies haben die Hausherren bei der Bayern vs Leverkusen Prognose die Nase vorne.

Wir kommen zu einem etwas anderen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,01 bei Intertops den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2”:

Unter Xabi Alonso ist Bayer in 4 Duellen mit den Bayern ohne Niederlage

Die Münchner haben in dieser Saison noch keines der Top-Spiele gegen Leverkusen (1:1), in Frankfurt (3:3) oder Dortmund (1:1) gewonnen

Der Rekordmeister scheiterte im DFB-Pokal zuletzt dreimal in Runde 2 und einmal im Viertelfinale

Bayern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Für die Münchner sprechen natürlich der Heimvorteil und die Tabellenführung, doch für einen Heimsieg in der regulären Spielzeit klettern die Bayern vs Leverkusen Quoten auch immerhin auf einen Wert von 1,82.

So gibt es bei den besten Buchmachern für ein Weiterkommen der Gäste nach 90 Minuten auch nur Bayern gegen Leverkusen Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33.

Bayern vs Leverkusen Prognose: Fängt der FCB wieder an, den Pokal zu mögen?

Die Bayern sind unter Vincent Kompany national noch ungeschlagen. Durch das 1:1 am Wochenende in Dortmund halten die Münchner die Konkurrenz auf Distanz. Das Polster auf den ersten Verfolger Frankfurt beträgt vier Zähler. Wettbewerbsübergreifend ist der FCB mittlerweile seit acht Partien ungeschlagen (7S, 1U). Vor allem die Defensive konnte in diesem Zeitraum überzeugen. Manuel Neuer ging dabei siebenmal mit einer “Weißen Weste” vom Platz und würde dies auch gern im Bayern Leverkusen Tipp schaffen.

Besonders stark ist die Mannschaft ab der 75. Minute. In diesem Zeitraum stehen die Männer von Coach Kompany schon bei acht Treffern. Das ist der Liga-Bestwert! Auf der einen Seite hat der Rekordmeister keines der Top-Spiele gegen Leverkusen (1:1), in Frankfurt (3:3) oder Dortmund (1:1) verloren, auf der Gegenseite blieb man in diesen Duellen aber auch ohne Sieg. Zudem setzte es in der Champions League Pleiten bei Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4).

Vor einigen Wochen sah der Himmel über Leverkusen ziemlich grau aus. Bayer hatte bei Schlusslicht Bochum nur 1:1 gespielt. Davor hatte man in der Königsklasse eine klare 0:4-Pleite in Liverpool kassiert. Zudem wurde das Lazarett immer größer. Doch nach drei Siegen am Stück hat der amtierende Meister das Momentum wiedergefunden. Erst gab es zwei überzeugende Siege daheim gegen Heidenheim (5:2) und gegen RB Salzburg (5:0). Am Wochenende schonte Coach Xabi Alonso dann zu Gast bei Union Berlin mit Blick auf den DFB-Pokal Stammspieler wie Florian Wirtz und Exequiel Palacios.

Zudem wählte der Trainer auch ein minimales Risiko. Der Plan ging mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg am Ende auch auf. Das Selbstbewusstsein des Double-Gewinners ist mit den jüngsten Erfolgen wieder deutlich gewachsen, zudem ist die Mannschaft schwer zu schlagen. Niederlagen musste die Werkself wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit nur zwei hinnehmen. In den letzten 16 Pflichtspielen setzte es lediglich eine Pleite. Torjäger Patrik Schick ist in Top-Form und erzielte in Berlin seinen sechsten Treffer in den jüngsten vier Pflichtpartien.

Bayern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Borussia Dortmund (A), 1:0 Paris St. Germain (H), 3:0 Augsburg (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Benfica Lissabon (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Union Berlin (A), 5:0 RB Salzburg (H), 5:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A), 0:4 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Leverkusen: 1:1 (H), 0:3 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 4:0 (H)

Die Bayern führen die Bilanz gegen Bayer immer noch deutlich mit 59 Siegen zu 21 Niederlagen an. In München konnte Leverkusen sogar in 48 Versuchen nur viermal den Platz als Sieger verlassen, was sich auf die Bayern Leverkusen Prognose auswirkt.

Auch im Pokal spricht die Statistik mit sechs Siegen und nur einer Niederlage klar für den Rekordmeister. Doch in den vier Spielen unter Coach Xabi Alonso konnte der FCB gegen den B04 noch keinen Sieg feiern. Dabei reichte es zuletzt nur zu zwei Remis, bei zwei Niederlagen.

In fünf der sieben bisherigen Pokal-Duelle zwischen beiden Klubs ging der FCB mit einer Führung in die Pause. Auch am Dienstag trauen wir den Hausherren zum Seitenwechsel eine Führung zu.

Für den Bayern gegen Leverkusen Tipp “Bayern führt zur Halbzeit” bekommen wir in der Betano App eine Quote von 2,25.

So seht ihr Bayern - Leverkusen im TV oder Stream:

03. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: ARD, Sky

Übertragung Stream: ARD, Sky Go, Wow

Nur Sky darf alle 63 Begegnungen der DFB-Pokal-Saison live zeigen. Insgesamt 15 Spiele sind zudem bei ARD und ZDF zu sehen. Für das Spitzenspiel zwischen den Bayern und Bayer hat sich das Erste die Rechte gesichert.

Anpfiff in der Allianz Arena ist am Dienstag um 20:45 Uhr.

Bayern vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Coman – Müller

Ersatzbank Bayern: Peretz, Boey, Dier, Guerreiro, Gnabry, L. Sané, Tel, Ibrahimovic

Startelf Leverkusen: Hradecky – Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie – Palacios, Xhaka – Wirtz, Grimaldo – Frimpong, Tella

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Belocian, Aleix Garcia, Andrich, Onyeka, Schick, Stepanov, Terrier

Die Bayern müssen ausgerechnet gegen Bayer auf Harry Kane verzichten, der in dieser Saison nach zwölf Einsätzen bei 23 Scorerpunkten (14 Tore, 9 Vorlagen) steht. Wer ersetzt den Unersetzlichen? Dabei spricht viel für Thomas Müller. Doch diese Personalie hat natürlich eine Auswirkung auf die Bayern Leverkusen Prognose.

Vor allem, da sich bei Bayer die Lage immer weiter entspannt. Verteidiger Nordi Mukiele kehrte schon am Samstag zurück. Am Dienstag werden auch Links- und Innenverteidiger Jeanuel Belocian sowie Stürmer Martin Terrier im Kader zurückerwartet. Es fehlen noch Hofmann, Adli und Boniface.

Unser Bayern - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2

In den vergangenen Jahren war der DFB-Pokal nicht der Wettbewerb der Bayern. Dreimal flog man in Runde 2 gegen Kontrahenten wie Kiel, Gladbach und Saarbrücken raus. Zudem war einmal im Viertelfinale gegen Freiburg Endstation. Zudem konnte der Rekordmeister in dieser Bundesliga-Saison noch kein Top-Spiel in der Liga für sich entscheiden. Nun trifft man auch noch ohne Harry Kane auf wiedererstarkte Leverkusener.

Schon beim 1:1 in der Bundesliga fanden die Münchner nicht die richtigen Mittel gegen die Abwehr der Werkself. Nun können die Gäste sogar etwas riskanter agieren und dürfen vorne auf den formstarken Patrik Schick hoffen. Am Ende sehen wir den amtierenden Meister leicht vorne und trauen B04 nach der regulären Spielzeit mindestens ein Remis zu.