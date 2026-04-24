Bayern München vs Barcelona Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Women’s Champions League am 25.04.2026

SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bayern München vs Barcelona Prognosen von unseren Wett-Experten für das Women’s Champions League-Duell am 25.04.2026.

In der Saison 2025/26 sind bei den Frauen ebenfalls wie bei den Männern in der UEFA Champions League aktuell noch vier Teams im Rennen. Bevor am Sonntag in London das Hinspiel zwischen Arsenal und OL Lyonnes steigt, treffen schon am Samstag in München die Damen des FC Bayern und des FC Barcelona aufeinander.

Die Spanierinnen hoffen auf eine Wiederholung ihres Erfolgs vom ersten Spieltag der laufenden Saison. Und die Münchner wollen als fünfter deutscher Verein nach Frankfurt, Wolfsburg, Turbine Potsdam und Duisburg das Finale der Women’s Champions League erreichen. Schon im Hinspiel fällt die Bayern München vs Barcelona Prognose der Buchmacher deutlich aus.

Für einen Heimsieg des frisch gebackenen deutschen Meisters zahlt Interwetten eine extrem hohe Quote von 9,00. Die Bayern München vs Barcelona Quoten für einen Sieg der Gäste klettern dagegen lediglich auf einen Wert von 1,25. Und ein Remis wird bei Interwetten mit einer 6,50 bezahlt.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Bayern HC +3” bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 1,47.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern auf dem deutschen Markt. Bei dem Bookie könnt ihr einerseits immer wieder Gratiswetten abstauben. Neukunden dürfen sich auf den Interwetten Bonus freuen. Und auf Bestandskunden wartet der aktuelle Interwetten Gutschein Code.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Rechtzeitig vor dem Top-Duell gegen Barcelona haben die Münchenerinnen am Mittwoch die vierte Meisterschaft am Stück perfekt gemacht. Durch den 3:2-Sieg bei Union Berlin gewann der Verein im nationalen Frauenfußball nach dem Supercup bereits den zweiten Titel der Saison. Dabei wurden Stammspielerinnen wie Pernille Harder oder Franziska Kett zu Beginn geschont. Mit dem Erfolg feierte der FCB auch die früheste Meisterschaft in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Zu Gast in Köpenick offenbarte München allerdings einige Lücken im Defensivverhalten. Vor allem nach den offensiven Standards passte die Restverteidigung nicht.

Trotzdem war die Saison 2025/26 mit 21 Siegen und einem Remis sowie bei einem Torverhältnis von 84:8 eine wahre Machtdemonstration des FC Bayern. Nun will die Mannschaft im dritten Champions-League-Halbfinale erstmals ins Endspiel einziehen. 2018/19 war man mit einem Gesamtergebnis von 0:2 gegen Barcelona und 2020/21 mit 3:5 gegen Chelsea (2:1 daheim, 1:4 auswärts) ausgeschieden. In der CL-Ligaphase der laufenden Saison belegten die Damen aus Bayern den vierten Platz (4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Danach wurde Manchester United mit einem Gesamtergebnis von 5:3 (3:2 auswärts, 2:1 zu Hause) besiegt.

Barcelona nimmt in dieser Spielzeit zum 14. Mal in Folge an der Women’s Champions League teil und steht zum achten Mal in Folge im Halbfinale. Als dreimaliger Sieger hat der Verein in sechs der letzten sieben Auflagen das Finale erreicht, darunter fünf Mal in Folge. Damit hat man den Rekord von OL Lyonnes eingestellt. Im Finale der letzten Saison setzte es in Lissabon ein 0:1 gegen Arsenal. Die diesjährige Ligaphase beendeten die Blaugrana mit 16 Punkten (5S, 1U) sowie 20:3 Toren auf Platz 1. Im Viertelfinale wurde dann Real Madrid mit einem Gesamtergebnis von 12:2 (6:2 auswärts, 6:0 zu Hause) vom Platz gefegt. Und das trotz des langfristigen Ausfalls der dreifachen Ballon-d’Or-Gewinnerin Aitana Bonmati.

Der FC Barcelona hat seine letzten 19 Duelle mit Hin- und Rückspiel in der Women’s Champions League allesamt gewonnen. Das letzte Ausscheiden in einem K.-o.-Duell stammt aus dem Viertelfinale der Saison 2017/18 gegen OL Lyonnes (1:2 auswärts, 0:1 zu Hause). “El Femeni” haben 16 ihrer letzten 18 Partien in der Frauen-Königsklasse siegreich gestaltet (1U, 1N). Die jüngste Niederlage in der Runde der letzten Vier datiert aus der Saison 2019/20, als die Katalanen in einem einzigen Spiel mit 0:1 gegen Wolfsburg unterlagen.

Barcelona hat vier der fünf Begegnungen gegen die Bayern gewonnen. Besonders eindrucksvoll war der 7:1-Erfolg am 1. Spieltag der diesjährigen Ligaphase in Spanien. Beim einzigen bisherigen K.-o.-Duell zwischen den beiden Teams entschied Barcelona in der Saison 2018/19 beide Spiele mit 1:0 für sich. Die Bilanz der Münchenerinnen gegen spanische Gegner steht bei drei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen.

Daheim hat Bayern immerhin zwei seiner drei Spiele gewonnen (1N). Barca verlor drei seiner ersten fünf Vergleiche mit deutschen Teams, hat aber die letzten sechs gewonnen. Eines hat Barcelona jedoch noch nie geschafft: In der Fußball-Arena München ist man noch ohne Sieg. Beim einzigen bisherigen Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in diesem Stadion setzte sich Bayern in der Gruppenphase 2022/23 mit 3:1 durch.

Bayern München vs Barcelona: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Bayern München vs Barcelona Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Bayern HC +3 ( Quote 1,47 bei Interwetten ): Sicher sind die Gäste zu Recht die Favoriten. Doch so krass, wie die Buchmacher es erwarten, dürfte vor allem im Hinspiel in München der Unterschied nicht werden. Die Elf von Trainer José Barcala hat nur eines ihrer letzten 16 Heimspiele auf europäischer Ebene verloren (12 Siege, 3 Unentschieden) Zudem hat München alle vier Partien im eigenen Stadion in der laufenden Saison gewonnen. So trauen wir den Gastgebern zu, dass sie ein virtuelles Handicap von plus drei Toren nach Hause bringen. Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,47.

Sicher sind die Gäste zu Recht die Favoriten. Doch so krass, wie die Buchmacher es erwarten, dürfte vor allem im Hinspiel in München der Unterschied nicht werden. Die Elf von Trainer José Barcala hat nur eines ihrer letzten 16 Heimspiele auf europäischer Ebene verloren (12 Siege, 3 Unentschieden) Zudem hat München alle vier Partien im eigenen Stadion in der laufenden Saison gewonnen. So trauen wir den Gastgebern zu, dass sie ein virtuelles Handicap von plus drei Toren nach Hause bringen. Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,47. Beide Teams treffen ( Quote 1,60 bei Interwetten ): Die Bayern werden den Weg nach vorne suchen, um sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Und einen Treffer trauen wir dem Heimteam dabei mindestens zu. Denn die Münchenerinnen blieben in nur einem der letzten 25 Heimspiele in der Women’s Champions League ohne eigenen Treffer. Und die Gäste kommen sowieso mit einer unfassbaren Offensiv-Power in die Allianz Arena. So ist dieser Tipp zur Quote von 1,60 eine sichere Bank.

Die Bayern werden den Weg nach vorne suchen, um sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Und einen Treffer trauen wir dem Heimteam dabei mindestens zu. Denn die Münchenerinnen blieben in nur einem der letzten 25 Heimspiele in der Women’s Champions League ohne eigenen Treffer. Und die Gäste kommen sowieso mit einer unfassbaren Offensiv-Power in die Allianz Arena. So ist dieser Tipp zur Quote von 1,60 eine sichere Bank. Barca in HZ 1 über 1,5 Tore ( Quote 2,40 bei Interwetten ): Barcelona hat in allen acht Spielen des laufenden Wettbewerbs bereits in der ersten Halbzeit getroffen. Und die Blaugrana werden auch dieses Mal mit viel Zug nach vorne loslegen. Wir trauen den Katalanen sogar über 1,5 Tore in Halbzeit 1 zu. Das wird bei Interwetten mit einer Quote von 2,40 belohnt.

Barcelona hat in allen acht Spielen des laufenden Wettbewerbs bereits in der ersten Halbzeit getroffen. Und die Blaugrana werden auch dieses Mal mit viel Zug nach vorne loslegen. Wir trauen den Katalanen sogar über 1,5 Tore in Halbzeit 1 zu. Das wird bei Interwetten mit einer Quote von 2,40 belohnt. Über 3,5 Tore ( Quote 1,75 bei Interwetten ): Hier treffen unfassbar viele offensivstarke Spielerinnen aufeinander. Auf Seite der Bayern ist zum Beispiel Pernille Harder zu erwähnen. Die Dänin ist in der laufenden Bundesliga-Saison die beste Torjägerin und die beste Scorerin. Zudem ist Harder die einzige Spielerin im Kader von Bayern, die in einem Halbfinale der Women’s Champions League schon mal getroffen hat. Sie traf 2017/18 für Wolfsburg gegen Chelsea und 2020/21 für Chelsea gegen ihren aktuellen Verein. Auf der Gegenseite hat Ewa Pajor in ihren sieben Einsätzen in der laufenden Women’s Champions League sieben Treffer erzielt. Bei so viel Offensiv-Power gehen wir mit einer Quote von 1,75 von über 3,5 Toren aus.

Hier treffen unfassbar viele offensivstarke Spielerinnen aufeinander. Auf Seite der Bayern ist zum Beispiel Pernille Harder zu erwähnen. Die Dänin ist in der laufenden Bundesliga-Saison die beste Torjägerin und die beste Scorerin. Zudem ist Harder die einzige Spielerin im Kader von Bayern, die in einem Halbfinale der Women’s Champions League schon mal getroffen hat. Sie traf 2017/18 für Wolfsburg gegen Chelsea und 2020/21 für Chelsea gegen ihren aktuellen Verein. Auf der Gegenseite hat Ewa Pajor in ihren sieben Einsätzen in der laufenden Women’s Champions League sieben Treffer erzielt. Bei so viel Offensiv-Power gehen wir mit einer Quote von 1,75 von über 3,5 Toren aus.

Die Spanierinnen wollen mit dem Erreichen des sechsten Endspiels in Folge einen neuen Rekord aufstellen und die Trophäe zurückerobern, die sie im Endspiel 2025 an Arsenal verloren haben. In diesem Duell sind die Blaugrana auch zu Recht die klaren Favoriten. Der Quoten-Unterschied zwischen beiden Teams fällt aber im Hinspiel in München aus unserer Sicht zu groß aus. So hat die Wette “Sieg Bayern HC +3” zur Quote von 1,47 bei Interwetten für uns einen ordentlichen Value.