Bayern München vs Hoffenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 08.02.2026

SPORT1 Betting 07.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern München vs Hoffenheim Prognosen von unseren Wett-Experten. Analyse, Quoten und die besten Wett Tipps für das Bundesliga-Duell am 08.02.2026.

Das Spitzenspiel der Bundesliga des 21. Spieltages steigt am Sonntag in der Allianz Arena. Der Tabellenführer empfängt die Mannschaft der Stunde. Nur Hoffenheim konnte als einziger Verein alle fünf BL-Spiele im Jahr 2026 gewinnen. Nun rechnen sich die Kraichgauer auch etwas in München aus. Denn der FCB ist seit zwei Partien sieglos (1U, 1N).

Unsere Bayern München vs Hoffenheim Prognose deutet aber trotz der jüngsten Formschwäche auf einen Heimsieg des Rekordmeisters hin. Am Sonntag, den 08. Februar 2026, um 17:30 Uhr empfängt der Rekordmeister die formstarke TSG, die bisher eine herausragende Saison spielt.

Die aktuellen Bayern München vs Hoffenheim Quoten spiegeln diese Erwartung wider. Auch wir sehen die Gastgeber klar im Vorteil und empfehlen daher den Wett Tipp „Sieg Bayern München“ mit einer attraktiven Quote von 1,28 bei Betano.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Münchner haben in den letzten Wochen unerwartet geschwächelt und sind seit zwei Bundesliga-Spielen ohne Sieg (ein Unentschieden, eine Niederlage). In diesen Partien ließen sie mit fünf Verlustpunkten mehr Zähler liegen als in den gesamten 18 Spieltagen zuvor. Dennoch führt das Team von Vincent Kompany die Tabelle weiterhin an.

Der Vorsprung auf Dortmund ist jedoch auf sechs Punkte geschmolzen. Ein genauer Blick auf die Bayern München vs Hoffenheim Team-News zeigt, dass Top-Torjäger Harry Kane aufgrund einer Krankheit fraglich ist, was die Aufgabe nicht einfacher macht.

Auf der anderen Seite erlebt die TSG Hoffenheim ihre beste Bundesliga-Saison überhaupt. Mit 42 Punkten nach 20 Spielen haben die Kraichgauer bereits jetzt mehr Zähler auf dem Konto als in der gesamten letzten Saison. Fünf Siege in Folge unterstreichen die beeindruckende Form der Mannschaft von Christian Ilzer.

Die Bayern München vs Hoffenheim Quoten favorisieren dennoch deutlich die Hausherren, deren Siegchancen von den Buchmachern auf rund 80 Prozent geschätzt werden. Dies liegt auch am direkten Vergleich: Das Hinspiel gewannen die Bayern auswärts klar mit 4:1, und auch historisch sind die Duelle oft eine torreiche Angelegenheit, was für unsere Bayern München vs Hoffenheim Prognosen eine wichtige Rolle spielt.

Bayern München vs Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen in der Allianz Arena für dich zusammengestellt:

Sieg Bayern München ( Quote 1,28 bei Betano ) : Trotz der jüngsten Probleme ist die Offensivkraft der Bayern, insbesondere zu Hause, unbestreitbar. Der Rekordmeister erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Heimspiel. Auch wenn Hoffenheim in Topform ist, sollte die Qualität der Münchner ausreichen, um die Siegesserie der Gäste zu beenden. Die Quote hierfür liegt bei 1,28.

: Trotz der jüngsten Probleme ist die Offensivkraft der Bayern, insbesondere zu Hause, unbestreitbar. Der Rekordmeister erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Heimspiel. Auch wenn Hoffenheim in Topform ist, sollte die Qualität der Münchner ausreichen, um die Siegesserie der Gäste zu beenden. Die Quote hierfür liegt bei 1,28. Über 3,5 Tore ( Quote 1,67 bei Betano ) : Die Spiele der Bayern sind in dieser Saison die torreichsten der Liga, mit einem Durchschnitt von 4,6 Treffern pro Partie. Da auch das Hinspiel mit 4:1 endete und vier der letzten fünf direkten Duelle diese Marke knackten, scheint eine Wette auf über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,67 vielversprechend.

: Die Spiele der Bayern sind in dieser Saison die torreichsten der Liga, mit einem Durchschnitt von 4,6 Treffern pro Partie. Da auch das Hinspiel mit 4:1 endete und vier der letzten fünf direkten Duelle diese Marke knackten, scheint eine Wette auf über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,67 vielversprechend. Hoffenheim erzielt über 1,5 Tore (Quote 3,05 bei Betano): Dies ist ein Tipp für mutigere Tipper. Angesichts der perfekten Form der Hoffenheimer, die in den letzten fünf Spielen 14 Tore erzielten, und der Tatsache, dass die Bayern-Defensive zuletzt anfällig wirkte, könnte sich diese Wette lohnen. Hoffenheim hat das Potenzial, die Abwehr der Bayern zu fordern und mehrfach zu treffen. Die Quote von 3,05 ist hier besonders verlockend.

Jetzt hast du unsere Einschätzungen und die besten Tipps für dieses Bundesliga-Highlight. Wir wünschen dir viel Spaß bei diesem packenden Duell an der Tabellenspitze! Wenn du deine Wette platzieren möchtest, findest du die besten Sportwetten Anbieter auf unserer Vergleichsseite.