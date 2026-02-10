Bayern München vs Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | DFB-Pokal am 11.02.2026

SPORT1 Betting 10.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bayern München vs Leipzig Prognosen von unseren Wett-Experten für das DFB-Pokal-Duell am 11.02.2026.

Von den letzten 13 Meisterschaften in der Bundesliga gingen 12 an die Bayern. Im DFB-Pokal fühlten sich die Münchner zuletzt aber nicht mehr so wohl. Den letzten Titel in diesem Wettbewerb holte der Rekordmeister in der Saison 2019/20. Doch in dieser Spielzeit haben die Verantwortlichen den Cup-Gewinn zu einem Saisonziel erklärt.

Auf diesem Weg empfangen die Männer von Coach Vincent Kompany am Mittwoch im Viertelfinale die Mannschaft von RB Leipzig. Buchmacher Betano, der in unserer Übersicht der besten Sportwetten Anbieter, immer weit vorne landet, sieht in der Bayern München vs Leipzig Prognose die Hausherren in der Allianz Arena klar vorne.

Für einen Heimsieg gibt es Betano gerade mal eine 1,31. Bei einem Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit winkt eine Quote von 8,50. Wir kommen bei unserer Bayern München vs Leipzig Prognose zu einem ähnlichen Ergebnis wie der Buchmacher. Für unseren Wett Tipp

„Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“ bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,70.

Ihr wollt auch diesen oder einen anderen Tipp bei Betano spielen, habt aber noch kein Konto bei dem Bookie? Alles was ihr über die Betano Anmeldung wissen müsst, findet ihr bei uns! Das Highlight ist natürlich der Betano Promo Code für Neukunden!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der FC Bayern war zuletzt erstmals seit März 2025 zwei Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg geblieben (1U, 1N). In diesen beiden Partien hatte der Rekordmeister mehr Punkte liegen gelassen (5) als an den ersten 18 Spieltagen insgesamt (4). So wurde am Sonntag das Spitzenspiel daheim gegen die formstarken Hoffenheimer mit viel Spannung erwartet.

Doch, wenn es darauf ankommt, sind die Münchner meistens zur Stelle. So auch gegen die TSG. Am Ende gewannen Harry Kane und Co. klar mit 5:1 gegen die Kraichgauer. Ab der 17. Minute durften die Hausherren auch noch mit einem Mann mehr agieren. Allein Luis Diaz machte den Unterschied. Der Kolumbianer holte zwei Elfmeter heraus und traf dreimal. Trotzdem ist die vor wenigen Wochen sicher geglaubte Meisterschaft etwas ins Wanken geraten.

Der Vorsprung auf den BVB beträgt nur noch sechs Punkte. Die Münchner sind aktuell nicht mehr die übermächtige Mannschaft der ersten 18 Spieltage. Gegen Hoffenheim ging der FCB teilweise verschwenderisch mit seinen insgesamt 17 Chancen um. Auf der Gegenseite ließ man sieben fast durchgehend hochkarätige Möglichkeiten einer Mannschaft zu, die 78 Minuten in Unterzahl agieren musste.

Auch Leipzig hatte zuletzt einige Probleme gehabt. Vor dem Gastspiel am Wochenende in Köln hatte RB vier der letzten sieben BL-Spiele (2S, 1U) verloren. Das waren doppelt so viele Niederlagen wie in den ersten 13 Ligapartien zusammen (2). Sehr oft hatten die Bullen fußballerisch sehr dürftige Leistungen auf den Platz gebracht. So war der jüngste 2:1-Erfolg beim EffZeh ein wichtiger Dreier, mit dem man auch Platz 4 zurückerobern konnte.

Doch als Befreiungsschlag taugt der Sieg noch nicht. Beinahe hätte die Mannschaft von Coach Ole Werner in Halbzeit 2 wieder durch viel Passivität einen Vorsprung hergegeben. Die Sachsen verspielten in dieser Bundesliga-Saison bereits 16 Punkte nach Führungen. Hoffnung macht die Auswärtsbilanz. Seit dem 2. Spieltag verlor Leipzig nur zwei der letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele (4S, 3U) und blieb dabei fünfmal ohne Gegentor. Fünf “Weiße Westen” in der Fremde sind der Ligahöchstwert.

Dieses Duell gab es in dieser Saison schon zweimal. Am 1. Spieltag kassierte RB eine 0:6-Pleite in München. Und am 17. Januar setzte es für die Bullen eine 1:5-Heimpleite gegen den Rekordmeister. Die Partie war aber nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Von insgesamt 24 Duellen gegen die Bayern konnte RB gerade mal drei für sich entscheiden, bei sieben Remis und 14 Pleiten.

Bayern München vs Leipzig: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Bayern München vs Leipzig Prognosen berücksichtigen dabei den direkten Vergleich, die Offensivpower der Münchner aber auch die Lücken in der Defensive des Rekordmeisters.

Sieg Bayern & Über 2,5 Tore ( Quote 1,70 bei Betano ): Für die Bayern hat der Pokal-Wettbewerb in dieser Saison wie erwähnt eine ganz hohe Priorität. Und in wichtigen Partien ist der Rekordmeister München immer zur Stelle. So wird Coach Kompany seine beste Elf aufs Feld schicken. Der direkte Vergleich spricht auch für die Hausherren. Und: Der FCB stellt mit 74 Toren nach 20 Partien die beste Offensive der Bundesliga-Historie.

Für die Bayern hat der Pokal-Wettbewerb in dieser Saison wie erwähnt eine ganz hohe Priorität. Und in wichtigen Partien ist der Rekordmeister München immer zur Stelle. So wird Coach Kompany seine beste Elf aufs Feld schicken. Der direkte Vergleich spricht auch für die Hausherren. Und: Der FCB stellt mit 74 Toren nach 20 Partien die beste Offensive der Bundesliga-Historie. Über 3,5 Tore ( Quote 1,67 bei Betano ): Die Zuschauer dürfen sich bei diesem Duell auf Tore freuen. In den letzten vier Vergleichen zwischen beiden Vereinen fielen immer exakt sechs Treffer. Und auch dieses Mal wird die Offensive der Bayern um Kane und Diaz für viel Wirbel sorgen.

Die Zuschauer dürfen sich bei diesem Duell auf Tore freuen. In den letzten vier Vergleichen zwischen beiden Vereinen fielen immer exakt sechs Treffer. Und auch dieses Mal wird die Offensive der Bayern um Kane und Diaz für viel Wirbel sorgen. Beide Teams treffen ( Quote 1,50 bei Betano ): Doch auch den Gästen muss man einen Treffer zutrauen. Denn die Zahl der Gegentore der FCB-Defensive ist weiter zu hoch. In der Liga konnten die Münchner 2026 noch nicht zu null spielen. So scheint dieser Tipp eine sichere Bank zu sein.

Doch auch den Gästen muss man einen Treffer zutrauen. Denn die Zahl der Gegentore der FCB-Defensive ist weiter zu hoch. In der Liga konnten die Münchner 2026 noch nicht zu null spielen. So scheint dieser Tipp eine sichere Bank zu sein. Sieg Leipzig HC +3 (Quote 1,47 bei Betano): Schon beim letzten Duell Mitte Januar wurden die Bullen deutlich unter Wert geschlagen. Gut möglich, dass sich die Gäste dieses Mal gut aus der Affäre ziehen und das Spiel enger gestalten können, als erwartet. Zudem war der Pokal in den letzten Jahren ganz sicher nicht der Lieblingswettbewerb der Münchner. Verliert RB mit maximal zwei Toren Unterschied, gibt das bei Betano eine Quote von 1,47.

Am Ausgang kann es aber keine Zweifel geben. Auch die formstarken Hoffenheimer hatten sich am Sonntag etwas ausgerechnet. Doch am Ende war in der Allianz Arena gegen die Bayern kein Gras gewachsen. Und so ähnlich wird es auch den Bullen ergehen. Wir erwarten ein paar Tore und einen Sieg der Hausherren.