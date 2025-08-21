Bayern - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2025

SPORT1 Betting 21.08.2025 • 18:00 Uhr Bayern - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Bullen zum Saisonauftakt überraschen?

Unser Bayern - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.08.2025 lautet: Der Meister eröffnet die neue Saison mit einem Heimspiel. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Gäste aus Sachsen kaum etwas zu melden haben werden.

Der Meister gibt sich die Ehre und eröffnet am Freitag in der heimischen Allianz Arena die 63. Saison in der Fußball-Bundesliga. In unserer Bayern RB Leipzig Prognose sind die Münchner auch der klare Favorit auf die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Nicht nur der direkte Vergleich, auch die Ergebnisse des FCB an ersten Spieltagen sprechen für den Gastgeber.

Wir erwarten einen dominanten Rekordmeister, der die Partie von Beginn an beherrscht und im Spielverlauf gleich mehrfach zum Torerfolg kommt. Daher entscheiden wir uns für den Bayern RB Leipzig Wett Tipp heute "Bayern Über 2,5 Tore" mit einer Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Bayern vs RB Leipzig auf “Bayern Über 2,5 Tore”:

Die Bayern stellten in der Vorsaison mit 99 Toren die mit Abstand beste Offensive.

In den beiden BL-Duellen der vergangenen Spielzeit erzielte der FCB gegen die Bullen insgesamt 8 Treffer.

Leipzig kassierte im DFB-Pokal bei Viertligist Sandhausen 2 Gegentore.

Bayern vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Der Rekordmeister geht bei den Buchmachern als haushoher Favorit in die Partie. Die Bayern RB Leipzig Quoten für Wetten auf einen Sieg der Münchner erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,25.

Zum Vergleich: Die regulären Bayern RB Leipzig Wettquoten für einen Tipp auf die Bullen liegen bei den meisten Bookies mit Werten bis 11,0 nur knapp drüber. Nach Einschätzung der Buchmacher wird das Eröffnungsspiel zudem torreich. Selbst der Tipp auf "Über 3,5 Tore" bringt nur eine Quote von höchstens 1,80.

Bayern vs RB Leipzig Prognose: FCB nimmt sofort das Zepter in die Hand

Der Auftakt der Bayern in die neue Saison ist geglückt. Mit 2:1 setzte sich der amtierende deutsche Meister am vergangenen Samstag im Supercup gegen Pokalsieger Stuttgart durch. Die Tatsache, dass FCB-Keeper Manuel Neuer im Anschluss zum Man of the Match gewählt wurde, sagt jedoch einiges über die Partie aus.

Zwar war der Sieg der Münchner nicht unverdient, allerdings wäre es ein VfB-Erfolg auch nicht gewesen. Der erste Titel der neuen Spielzeit ist jedenfalls in der Tasche und nun soll auch der Auftakt in die 63. Saison der Bundesliga gelingen - und der Rekordmeister ist ein Spezialist für Partien am 1. Spieltag.

Mit im Schnitt 2,15 Zählern pro Begegnung (nach 3-Punkte-Regel) ist der FCB das erfolgreichste Team am 1. Spieltag. Insgesamt gewannen die Münchner in der Bundesliga 39 ihrer Auftaktspiele und standen nach der ersten Partie schon 13 Mal auf Rang 1. Doch das sind nicht alle Rekorde.

Mit 147 erzielte der Rekordmeister zum Auftakt auch die meisten Tore. Aber: Die Münchner waren es auch, die als Meister die höchste Niederlage am 1. Spieltag kassierten. In der Saison 1974/75 verloren sie als amtierender Champion zum Auftakt bei den Kickers Offenbach mit 0:6 - ein Szenario, das in der Bayern RB Leipzig Prognose ziemlich ausgeschlossen ist.

Bayern - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Stuttgart (A), 2:1 Grasshoppers (A), 4:0 Tottenham (H), 2:1 Lyon (H), 0:2 PSG (N)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:2 Sandhausen (A), 1:2 Lens (A), 1:2 Atalanta (H), 7:0 Toulouse (N), 3:0 Meuselwitz (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. RB Leipzig: 3:3 (A), 5:1 (H), 2:1 (H), 2:2 (A), 0:3 (H)

Die Bullen haben eine leicht negative Bilanz aus ihren Partien vom 1. Spieltag. Nach ihrem Aufstieg zur Saison 2016/17 gehen sie nun in ihre zehnte Saison im deutschen Oberhaus. Von ihren vorherigen neun Auftaktspielen haben sie nur drei gewonnen und vier verloren (2U).

Die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit begann RB stark. Es gab drei Siege am Stück gegen den FC Santos aus Brasilien (3:1), Meuselwitz (3:0) und den französischen Erstligisten FC Toulouse, den die Sachsen mit 7:0 deklassierten. Beendet haben die Leipziger die Vorbereitung dann allerdings mit zwei 1:2-Pleiten gegen Atalanta Bergamo und Lens.

In der 1. Runde des DFB-Pokals mussten die Bullen am vergangenen Wochenende auswärts beim Regionalligisten Sandhausen antreten. Einen zweimaligen Rückstand konnten sie egalisieren und am Ende verdient mit 4:2 gewinnen. In der Bundesliga gewonnen haben sie dagegen schon länger nicht mehr.

Der letzte Dreier war ihnen am 29. Spieltag der Vorsaison gelungen. Zum Abschluss gab es nur noch drei Remis bei zwei weiteren Niederlagen. Das führte dann auch dazu, dass die Sachsen in dieser Saison international nicht vertreten sein werden. In unserem Bayern RB Leipzig Tipp gehen wir nicht davon aus, dass die Sieglos-Serie der Gäste in der Bundesliga endet.

So seht ihr Bayern - RB Leipzig im TV oder Stream:

22. August 2025, 20:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: SAT.1, Sky

Übertragung Stream: SAT.1, Sky, WOW, Amazon Prime

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison wird traditionell auf mehreren Sendern gezeigt. Entsprechend habt ihr auch mehrere Optionen und könnt die Begegnung zum Beispiel auch im Free-TV bei SAT.1 sehen. Ansonsten lässt sich die Partie auch bei Sky sowie WOW oder Amazon Prime mitverfolgen bzw. streamen.

Ein Blick auf den direkten Vergleich darf im Rahmen der Bayern RB Leipzig Prognose natürlich nicht fehlen und er fällt klar zu Gunsten der Münchner aus. Sie führen das head-to-head aus allen Wettbewerben mit elf Siegen bei nur drei Pleiten ziemlich deutlich an. Allerdings sind bisher sieben Remis sicherlich auch nicht ganz zu vernachlässigen.

Bayern vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Stanisic; Gnabry, Kimmich, Olise, Goretzka, Diaz; Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Kim, Laimer, Kusi-Asare, Mike, Guerreiro, Karl, Bischof

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Simons; Diomande, Openda, Nusa

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Vermeeren, Nedeljkovic, Ouedraogo, Geertruida, Baumgartner, Bakayoko, Bitshiabu, Banzuzi

Zu Hause kommt der FCB in neun Pflichtspiel-Duellen mit den Bullen auf eine deutlichere 6-2-1-Bilanz bei 20:10 Toren. In der Vorsaison ließ der Rekordmeister seine Muskeln spielen und bezwang die Sachsen zu Hause mit 5:1. Im Rückspiel am 32. Spieltag, als die Meisterschaft schon entschieden war, gab es in der Red Bull Arena ein 3:3.

Überhaupt brachte diese Paarung schon einige torreiche Aufeinandertreffen hervor.

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp: “Bayern Über 2,5 Tore”

Fakt ist: Wir sind überzeugt, dass der Rekordmeister diese Partie klar für sich entscheidet. Leipzig geriet am vergangenen Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals bereits bei Regionalligist Sandhausen zweimal in Rückstand, konnte diese Partie aber noch mit 4:2 gewinnen, wobei der vierte Treffer quasi mit dem Schlusspfiff fiel.

Die Münchner zeigten im Supercup gegen Stuttgart zwar keine Glanzleistung, aber Eröffnungs- bzw. Auftaktspiele können sie und zu Hause ohnehin. 99 Tore erzielte der FCB in der Vorsaison, davon 53 in den 17 Heimspielen und somit etwas mehr als drei Treffer pro Heimpartie. Mindestens diese drei Tore erwarten wir nun auch am Freitag.