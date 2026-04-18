SPORT1 Betting 18.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesliga-Duell zwischen Bayern und Stuttgart am 19.04.2026. Wer gewinnt das Spitzenspiel?

In der Geschichte der Bundesliga feierte kein anderer Verein gegen einen Gegner so viele Siege wie der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (72 in 113 Spielen). In der Hinrunde kassierte der VfB daheim ein 0:5 gegen den Rekordmeister. Wie geht das Rückspiel in der Saison 2025/26 aus?

Bayern München geht als klarer Favorit in das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart. Unsere Prognose deutet auf einen Heimsieg am 19.04.2026 hin. Wir sehen die Gastgeber auch recht klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,43 bei bwin den Sieg für Bayern.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der FC Bayern München spielt eine seiner besten Bundesliga-Saisons und kann an diesem Wochenende die Meisterschaft vorzeitig sichern. Mit einem Vorsprung von 12 Punkten auf Dortmund reicht es an diesem Spieltag, ein besseres Ergebnis als der BVB zu erzielen.

Die Offensive der Bayern ist mit 105 Saisontoren rekordverdächtig, angeführt von Harry Kane, der bereits 31 Mal traf. Besonders in der Allianz Arena sind die Münchner eine Macht und ließen in der gesamten Saison nur fünf Punkte liegen, bei einem Torschnitt von vier Treffern pro Heimspiel.

Der VfB Stuttgart spielt ebenfalls eine herausragende Saison und glänzt vor allem auswärts. Mit 34 Toren auf fremden Plätzen haben die Schwaben einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und sind in dieser Hinsicht in Europas Top-5-Ligen nur den Bayern unterlegen.

Ein herber Rückschlag für Stuttgart ist jedoch die Sperre von Top-Stürmer Deniz Undav, der mit 18 Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt war. Obwohl Stuttgart in den vier Spielen ohne ihn drei Siege holte, ist sein Fehlen gegen die beste Abwehr der Liga ein entscheidender Nachteil.

Die jüngste Bilanz spricht klar für die Bayern: Die Münchner gewannen die letzten sieben direkten Duelle. Auch das Hinspiel endete wie erwähnt mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den Rekordmeister.

Trotz möglicher Müdigkeit nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche verfügt Trainer Vincent Kompany über genügend Tiefe im Kader, um zu rotieren, ohne an Qualität zu verlieren. Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und machen einen Heimsieg zum wahrscheinlichsten Ausgang.

Bayern vs Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit für das Topspiel? Hier sind unsere besten Wett Tipps für die Begegnung zwischen Bayern und Stuttgart, um das Maximum aus deinen Prognosen herauszuholen:

Sieg Bayern ( Quote 1,43 bei Bwin ): Die Dominanz der Bayern zu Hause und die starke Bilanz gegen Stuttgart sind überzeugende Argumente. Der Ausfall von Undav schwächt die Gäste zusätzlich. Eine Quote von 1,43 ist eine solide Grundlage für diesen Wett Tipp.

Die Dominanz der Bayern zu Hause und die starke Bilanz gegen Stuttgart sind überzeugende Argumente. Der Ausfall von Undav schwächt die Gäste zusätzlich. Eine Quote von 1,43 ist eine solide Grundlage für diesen Wett Tipp. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,53 bei Bwin ): Bayerns Offensive ist kaum zu stoppen, doch die Defensive zeigte sich 2026 anfällig und hielt nur in drei von 14 Ligaspielen die Null. Stuttgart hat in allen 14 Auswärtsspielen dieser Saison getroffen. Ein torreiches Spiel, bei dem beide Teams erfolgreich sind, ist daher sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,53.

Bayerns Offensive ist kaum zu stoppen, doch die Defensive zeigte sich 2026 anfällig und hielt nur in drei von 14 Ligaspielen die Null. Stuttgart hat in allen 14 Auswärtsspielen dieser Saison getroffen. Ein torreiches Spiel, bei dem beide Teams erfolgreich sind, ist daher sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,53. Über 4,0 Tore (Asiatische Torlinie) (Quote 1,91 bei bet365): In den letzten fünf Duellen gegen Stuttgart erzielte Bayern immer mindestens drei Tore. Da auch die Stuttgarter Auswärtsspiele oft torreich sind, erwarten die Buchmacher ein Spektakel. Bei genau vier Toren gibt es den Einsatz zurück, bei fünf oder mehr Toren gewinnt die Wette. Mit einer Quote von 1,91 ist dies ein attraktiver Tipp für risikofreudige Tipper.

Unsere Prognose deutet auf einen unterhaltsamen und torreichen Sieg für die Bayern hin. Die besten Anbieter für deine Wett Tipps findest du auf unserer Seite mit den empfohlenen Buchmachern. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Spiel genießen!