Bayern vs Frankfurt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Bayern vs Frankfurt Prognosen unseres Experten für das Bundesliga-Duell am 21.02.2026. Inklusive Wett Tipps und Analyse der Quoten.

Bayern München kommt auf 43 Bundesliga-Heimerfolge gegen Frankfurt. In der BL-Historie feierte kein anderer Verein so viele Heimsiege gegen einen Gegner. In den letzten 16 Gastspielen in München konnte die SGE nur zwei Mal punkten. Und diese Serie wird sich wohl fortsetzen.

In der Bundesliga-Partie am Samstag, den 21. Februar 2026, deuten alle Anzeichen auf einen dominanten Heimsieg des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hin. Der Rekordmeister wird voraussichtlich einen klaren Erfolg einfahren und seine Tabellenführung in der Allianz Arena weiter ausbauen.

Unsere Analyse legt nahe, dass ein Heimsieg wahrscheinlich ist, die Gäste aus Frankfurt aber ebenfalls zum Torerfolg kommen könnten. Daher favorisieren wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,91 den Wett Tipp „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“.

Analyse der bisherigen Leistungen und der Quoten

Die Erwartung eines deutlichen Sieges der Bayern stützt sich auf eine beeindruckende Heimstatistik. Mit 45 erzielten Toren in der Allianz Arena kommen die Münchner auf einen Schnitt von 4,09 Treffern pro 90 Minuten. Das sind 18 Tore mehr als der zweitbeste Wert der Liga, den Hoffenheim vorweisen kann. Diese Offensivkraft macht eine der schlüssigen Grundlagen für unsere Bayern vs Frankfurt Prognosen aus.

Im Gegensatz dazu steht die aktuelle Form der Frankfurter, besonders unter dem neuen Trainer Albert Riera. Im einzigen Auswärtsspiel unter seiner Leitung gegen Union Berlin verzeichnete die Eintracht einen erwarteten Torwert (xG) von gerade mal 0,14. Obwohl die Bayern sicherlich eine andere Herausforderung darstellen, deutet dies auf mögliche Schwierigkeiten in der Offensive hin. Die aktuellen Bayern vs Frankfurt Quoten der Buchmacher spiegeln diese Kräfteverhältnisse wider und implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von 84 Prozent für die Heimmannschaft.

Auch die jüngsten direkten Duelle sprechen eine klare Sprache. Die Bayern haben die letzten vier Partien gegen Frankfurt nicht verloren, drei davon gewonnen und in den letzten beiden Begegnungen kein einziges Gegentor kassiert, während sie selbst sieben Mal trafen. Das Hinspiel endete mit einem souveränen 3:0-Sieg für die Mannschaft von Vincent Kompany.

Bayern vs Frankfurt: Wett Tipps für Sportwetten-Fans

Basierend auf den Daten und der aktuellen Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Bayern und Frankfurt zusammengestellt:

Sieg Bayern München ( Quote 1,16 bei Merkur Bets ): Auch wenn die Quote gering erscheint, ist es schwer, gegen einen Heimsieg der Bayern zu argumentieren. Die Dominanz des Rekordmeisters in der Allianz Arena ist erdrückend, wie der Heimschnitt von 4,09 Toren pro Spiel belegt. Das Hinspiel gewann der FCB souverän mit 3:0 und kontrollierte das Geschehen über weite Strecken. Ein Sieg ist die logische Konsequenz.

Sieg Bayern & Beide Teams treffen ( Quote 1,91 bei Merkur Bets ): Dieser Tipp bietet eine attraktivere Quote. Während ein Sieg der Bayern sehr wahrscheinlich ist, spricht einiges für einen Treffer der Eintracht. Der jüngste 3:0-Sieg der Münchner gegen Bremen war das erste Spiel ohne Gegentor nach sieben Ligaspielen. Zudem fällt Stammtorhüter Manuel Neuer verletzt aus, was die Defensive schwächen könnte. Frankfurt hat sich auswärts oft treffsicher gezeigt.

Sieg Bayern, Unter 4 Tore von Bayern & Unter 6 Tore im Spiel (Quote 2,47 bei Merkur Bets): Obwohl vieles auf ein Torfestival hindeutet, könnte diese Wette ebenfalls aufgehen. Keines der beiden Spiele unter Frankfurts neuem Trainer Albert Riera erreichte die Marke von vier Toren. Zudem war das erwartete Torverhältnis im Hinspiel mit 2,04 xG insgesamt eher moderat. Interne Datenmodelle deuten auf eine Toranzahl von unter 4,0 hin, was diesen kombinierten Tipp stützt.

Egal, für welche der Prognosen du dich entscheidest, eines ist sicher: Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Die besten Sportwetten Anbieter für deine Wett Tipps findest du auf unserer Partnerseite. Jetzt lehne dich zurück und genieße die Bundesliga-Action!