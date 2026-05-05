Bayern vs. PSG: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 06.05.2026

SPORT1 Betting 05.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das Champions League-Rückspiel zwischen Bayern und PSG am 06.05.2026. Wer zieht ins Finale ein?

Das Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München in der Vorwoche (5:4) war das torreichste Halbfinale im Europapokal seit dem 6:3-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen die Rangers in der Saison 1959/60. Was erwartet uns im zweiten Aufeinandertreffen der beiden europäischen Spitzenteams?

Trotz der knappen Niederlage im Hinspiel wird von den Bookies erwartet, dass die Bayern den Spieß zu Hause umdrehen und sich den Finaleinzug sichern. Das Rückspiel im Halbfinale der Champions League findet am Mittwoch, den 06.05.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,66 bei ODDSET den Sieg für Bayern.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Hinspiel im Parc des Princes war mit neun Toren ein historisches Spektakel, aus dem PSG mit einem knappen 5:4-Vorteil hervorging. Doch das ist nur die halbe Miete, denn in München erwartet die Franzosen ein wahrer Hexenkessel.

Die Buchmacher sehen die Bayern klar im Vorteil, was sich in der Siegquote von 1,66 widerspiegelt, während ein Erfolg von PSG mit 4,00 bewertet wird. Diese Einschätzung stützt sich vor allem auf die beeindruckende Heimstärke der Münchner.

In der laufenden Champions-League-Saison haben die Roten alle sechs Heimspiele gewonnen und dabei im Schnitt 3,33 Tore pro Spiel erzielt. Wettbewerbsübergreifend sind die Bayern seit 29 Partien in der Allianz Arena ungeschlagen.

Die Offensive des FCB ist mit 116 BL-Toren die beste in den europäischen Top-5-Ligen. PSG hingegen zeigte sich in Europa defensiv anfällig und muss zudem auf den wichtigen Verteidiger Achraf Hakimi verzichten.

Die Franzosen werden auf ihre schnellen Konter über Kvaratskhelia und Dembélé setzen, um die hochstehende Abwehr der Bayern zu überwinden, doch die offensive Wucht des deutschen Rekordmeisters sollte am Ende den Ausschlag geben.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Bayern vs. PSG: Wett Tipps für Tipper

Bereit für die nächste Runde dieses Fußball-Feuerwerks? Nach dem torreichen Hinspiel verspricht auch das Rückspiel Hochspannung und viele Treffer. Hier sind unsere Wett Tipps für dieses Champions-League-Highlight:

Sieg für Bayern ( Quote 1,66 bei ODDSET ): Die Allianz Arena ist eine Festung. Die Bayern haben die nötige Offensivkraft, um den Ein-Tore-Rückstand aufzuholen, und die Geschichte spricht für die Münchner. In Anbetracht der Heimstärke und der defensiven Anfälligkeit von PSG ist die Quote von 1,66 eine solide Wahl.

Die Allianz Arena ist eine Festung. Die Bayern haben die nötige Offensivkraft, um den Ein-Tore-Rückstand aufzuholen, und die Geschichte spricht für die Münchner. In Anbetracht der Heimstärke und der defensiven Anfälligkeit von PSG ist die Quote von 1,66 eine solide Wahl. Bayern schießt über 2,5 Tore ( Quote 1,93 bei ODDSET ): Um weiterzukommen, muss Bayern angreifen. Die Münchner haben in 14 ihrer letzten 17 Spiele mehr als 2,5 Tore erzielt und treffen zu Hause in der Königsklasse nach Belieben. Eine Quote von 1,93 für mindestens drei Bayern-Tore bietet sich daher an.

Um weiterzukommen, muss Bayern angreifen. Die Münchner haben in 14 ihrer letzten 17 Spiele mehr als 2,5 Tore erzielt und treffen zu Hause in der Königsklasse nach Belieben. Eine Quote von 1,93 für mindestens drei Bayern-Tore bietet sich daher an. Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit (Quote 2,55 bei ODDSET): Von Abtasten kann hier keine Rede sein. Bayern wird von der ersten Minute an Druck machen, was PSG Räume für Konter eröffnet. Das Hinspiel war bereits in der ersten Hälfte ein offener Schlagabtausch. Für die Wette, dass beide Teams in den ersten 45 Minuten treffen, gibt es eine attraktive Quote von 2,55.

Es deutet alles auf ein weiteres unvergessliches Spiel hin, in dem die Offensivreihen erneut im Mittelpunkt stehen werden. Wenn ihr eine Wette platzieren wollt, findet ihr die besten Anbieter und Angebote auf unserer dedizierten Seite. Jetzt lehnt euch zurück, schnappt euch ein Getränk und genießt dieses packende Duell um den Einzug ins Finale!