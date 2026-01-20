Bayern vs Royal Union SG Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 21.01.2026

SPORT1 Betting 20.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs Royal Union SG Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions-League-Spiel am 21.01.2026.

Vier mal war Union Saint-Gilloise bisher im Europapokal zu Gast in Deutschland. Viermal konnte USG dabei eine Niederlage vermeiden. Diese Serie dürfte am Mittwoch aber zu Ende gehen. Denn unsere Bayern vs Royal Union SG Prognose geht von einem deutlichen Heimsieg der Münchner aus.

Das Champions-League-Spiel findet am Mittwoch, 21.01.2026, um 21 Uhr statt. Die aktuellen Bayern vs Royal Union SG Quoten spiegeln die klare Favoritenrolle des deutschen Rekordmeisters wider. Auch wir sehen die Gastgeber klar vorne und empfehlen daher bei bet-at-home mit einer Quote von 1,12 den Wett Tipp auf einen einfachen Sieg des FC Bayern.

Bayern vs Royal Union SG Analyse & Quoten

In der diesjährigen Champions-League-Saison gibt es nur wenige Partien, die auf dem Papier so einseitig erscheinen. Bayern München, mehrfacher Gewinner des Wettbewerbs und mit einem der teuersten Kader der Welt ausgestattet, trifft auf Royal Union SG, einen der größten Außenseiter, der die Erwartungen bisher jedoch übertroffen hat.

Die Statistiken deuten auf ein torreiches Spiel hin. Die Champions-League-Spiele von Royal Union SG hatten in dieser Saison einen Durchschnitt von 3,67 Toren, die Partien der Bayern sogar 4,17. In fünf der sechs Partien der Münchner sowie in drei der sechs Spiele von Union haben beide Teams getroffen.

Eine dominante Vorstellung der Bayern ist zu erwarten, insbesondere zu Hause. Mit 3.250 angekommenen Pässen in der Königsklasse haben sie fast doppelt so viele wie die Belgier (1.691) gespielt. Nur zwei Teams haben weniger Pässe als Union SG zu verzeichnen.

Die Form spricht ebenfalls klar für die Mannschaft von Vincent Kompany, die fünf ihrer sechs Gruppenspiele gewonnen hat. Die Bayern haben mit 15,1 den höchsten Wert an erwarteten Toren (xG) in der gesamten Konkurrenz generiert.

Auch die aktuellen Bayern vs Royal Union SG Team-News sind zu beachten: Während bei den Münchnern Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey ausfallen, ist der Einsatz von Mohammed Fuseini bei den Gästen fraglich. Diese Faktoren untermauern unsere Bayern vs Royal Union SG Prognosen.

Bayern vs Royal Union SG: Wett Tipps

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Gegebenheiten haben wir mehrere vielversprechende Wett-Tipps für dieses Duell identifiziert. Die aktuellen Bayern vs Royal Union SG Team-News beeinflussen ebenfalls unsere Einschätzungen. Unsere detaillierten Bayern vs Royal Union SG Prognosen bieten folgende Optionen:

Sieg Bayern ( Quote 1,12 bei Bet-at-home ): Die Münchner sind in dieser Saison die vielleicht furchteinflößendste Offensivmannschaft in Europa, daher ist es schwer, auf dem 1X2-Markt an ihnen vorbeizusehen. Seit der Niederlage bei Arsenal sind die Bayern in neun Pflichtspielen ungeschlagen und haben acht davon gewonnen. In dieser Zeit erzielten sie im Schnitt vier Tore pro Spiel. Royal Union SG hat hingegen vier seiner sechs Champions-League-Spiele verloren und dabei durchschnittlich 2,5 Gegentore kassiert.

Die Münchner sind in dieser Saison die vielleicht furchteinflößendste Offensivmannschaft in Europa, daher ist es schwer, auf dem 1X2-Markt an ihnen vorbeizusehen. Seit der Niederlage bei Arsenal sind die Bayern in neun Pflichtspielen ungeschlagen und haben acht davon gewonnen. In dieser Zeit erzielten sie im Schnitt vier Tore pro Spiel. Royal Union SG hat hingegen vier seiner sechs Champions-League-Spiele verloren und dabei durchschnittlich 2,5 Gegentore kassiert. Bayern gewinnt beide Halbzeiten ( Quote 1,75 bei Bet-at-home ): Die Bayern sind das effizienteste Team der europäischen Top-5-Ligen. In Europa erzielen die Münchner im Schnitt 2,0 Tore in der ersten und 1,0 in der zweiten Halbzeit. Royal Union SG hat mit nur 36,5 Prozent den geringsten Ballbesitzanteil im Wettbewerb, was darauf hindeutet, dass die Deutschen das Spiel von Anfang bis Ende dominieren werden. Die defensive Instabilität der Belgier macht die Wette auf einen Sieg in beiden Hälften attraktiv.

Die Bayern sind das effizienteste Team der europäischen Top-5-Ligen. In Europa erzielen die Münchner im Schnitt 2,0 Tore in der ersten und 1,0 in der zweiten Halbzeit. Royal Union SG hat mit nur 36,5 Prozent den geringsten Ballbesitzanteil im Wettbewerb, was darauf hindeutet, dass die Deutschen das Spiel von Anfang bis Ende dominieren werden. Die defensive Instabilität der Belgier macht die Wette auf einen Sieg in beiden Hälften attraktiv. Über 3,5 Tore für Bayern (Quote 1,95 bei Bet-at-home): Die Angriffsleistung der Bayern war in dieser Saison außergewöhnlich, weshalb wir davon ausgehen, dass sie hier vier oder mehr Tore erzielen werden. Zu Hause sind die Bayern sogar noch gefährlicher und haben in 11 von 12 Pflichtspielen in der Allianz Arena gewonnen, mit einem Schnitt von 4,08 Toren pro Spiel. Royal Union SG hat in der Champions League bereits vier Gegentore gegen Newcastle und Inter kassiert – Teams, die im Schnitt deutlich weniger Tore erzielen als die Bayern.

Jetzt seid ihr bestens für dieses Duell gerüstet!