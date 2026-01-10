Bayern vs Wolfsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 11.01.2026

SPORT1 Betting 10.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bayern vs Wolfsburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 11.01.2026. Inklusive Analysen, Wett Tipps und den besten Quoten.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde stehen die Bayern schon als neuer Herbstmeister fest. Doch die Münchner wollen trotzdem nicht locker lassen. Die Begegnung zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg am 11.01.2026 scheint somit eine klare Angelegenheit zu werden.

Unsere Analyse deutet auf einen souveränen Heimsieg des ungeschlagenen Tabellenführers hin, der seine beeindruckende Form in der Bundesliga fortsetzen möchte und die drei Punkte in der Allianz Arena behalten wird.

Unsere ausführliche Analyse stützt die überwältigende Favoritenrolle der Münchner. Daher empfehlen wir für diese Bayern vs Wolfsburg Prognose den Tipp „Sieg Bayern“ mit einer Quote von 1,10 bei Merkur Bets.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Bayern haben eine makellose Hinrunde in der Bundesliga hingelegt und sich den inoffiziellen Titel des „Hinrundenmeisters“ gesichert. Die Historie zeigt, dass die Bayern in 24 von 27 Fällen (89 %), in denen sie zur Saisonhälfte an der Spitze standen, auch die Meisterschaft gewannen.

Unter Trainer Vincent Kompany erzielen die Bayern im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel, was dem besten Durchschnitt aller Bundesliga-Trainer entspricht, den ebenfalls nur Pep Guardiola erreichte. Diese Dominanz spiegelt sich auch in den Bayern vs Wolfsburg Quoten wider, die den Gastgebern eine Siegchance von über 90 Prozent einräumen.

Der VfL Wolfsburg hingegen kämpft um den Klassenerhalt, hat aber erstaunlicherweise 67 Prozent seiner Punkte (10 von 15) auswärts geholt – der höchste Anteil aller Bundesligateams in dieser Saison.

Trotz dieser Auswärtsstärke ist die Bilanz gegen die Bayern verheerend. Die Münchner haben noch nie ein Bundesliga-Heimspiel gegen die Wölfe verloren und weisen eine Bilanz von 26 Siegen und 2 Unentschieden in 28 Begegnungen auf.

Auch andere Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Bayern hat mit 44,49 den höchsten xG-Wert (erwartete Tore) der Liga und übertrifft diesen Wert mit 55 erzielten Toren deutlich. Mit einem Schnitt von 3,67 Toren pro Spiel sind sie das offensivstärkste Team in Europas Top-Fünf-Ligen, was eine klare Grundlage für unsere Bayern vs Wolfsburg Prognosen bildet.

Bayern vs Wolfsburg: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf den Daten und der aktuellen Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett Tipps für dich zusammengestellt:

Sieg Bayern ( Quote 1,10 bei Merkur Bets ): Mit einer Quote von 1,10 ist dies der naheliegendste Tipp. Die Bayern haben 10 ihrer 11 Heimspiele in allen Wettbewerben gewonnen und dabei in neun dieser Partien drei oder mehr Tore erzielt. Wolfsburg hat in den letzten 20 Spielen gegen die Bayern nicht gewonnen, was diesen Tipp untermauert.

Mit einer Quote von 1,10 ist dies der naheliegendste Tipp. Die Bayern haben 10 ihrer 11 Heimspiele in allen Wettbewerben gewonnen und dabei in neun dieser Partien drei oder mehr Tore erzielt. Wolfsburg hat in den letzten 20 Spielen gegen die Bayern nicht gewonnen, was diesen Tipp untermauert. Bayern gewinnt & Beide Teams treffen ( Quote 2,04 bei Merkur Bets ): Eine attraktive Quote von 2,04 bietet dieser Wett Tipp. Obwohl die Bayern offensiv überragen, hatten sie zuletzt Schwierigkeiten, die Null zu halten. In den letzten vier Pflichtspielen in der Allianz Arena kassierten sie immer ein Gegentor. Wolfsburg hat unter dem neuen Trainer Daniel Bauer in jedem der letzten acht Pflichtspiele getroffen. Die letzten beiden direkten Duelle endeten jeweils mit einem 3:2-Sieg für die Bayern.

Eine attraktive Quote von 2,04 bietet dieser Wett Tipp. Obwohl die Bayern offensiv überragen, hatten sie zuletzt Schwierigkeiten, die Null zu halten. In den letzten vier Pflichtspielen in der Allianz Arena kassierten sie immer ein Gegentor. Wolfsburg hat unter dem neuen Trainer Daniel Bauer in jedem der letzten acht Pflichtspiele getroffen. Die letzten beiden direkten Duelle endeten jeweils mit einem 3:2-Sieg für die Bayern. Lennart Karl trifft (Quote 2,10 bei Merkur Bets): Für etwas risikofreudigere Tipper ist die Quote von 2,10 auf ein Tor von Lennart Karl eine Überlegung wert. Der 17-Jährige hat die Verletzung von Jamal Musiala genutzt und in 944 Bundesliga-Minuten bereits sechs Tore erzielt. In den letzten beiden Heimspielen der Bayern war er erfolgreich und zeigte auch in einem Testspiel gegen Salzburg mit zwei Treffern und einer Vorlage seine Topform.

Jetzt bist du bestens auf das Duell zwischen dem Rekordmeister und den Wölfen vorbereitet. Ob du nun eine der Prognosen nutzt oder einfach nur das Spiel genießt, es verspricht ein spannender Bundesliga-Sonntag zu werden. Für die besten Sportwetten Anbieter schau doch auf unserer Seite vorbei und finde das passende Angebot für deine Wett Tipps.