Bayern - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten 07.02.2025

SPORT1 Betting 06.02.2025 • 11:00 Uhr Bayern - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie lange hält die neu formierte SVW-Defensive?

Unser Bayern - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.02.2025 lautet: Den Sieg gegen Mainz (1:0) hat Bremen teuer bezahlt. Ohne die gesperrten Marco Friedl und Niklas Stark erwarten wir im Wett Tipp heute viele Tore der Bayern.

Der deutsche Rekordmeister hat nur eines der 30 vorangegangenen Bundesliga-Duelle gegen Werder verloren. Letztes Jahr entführten die Grün-Weißen überraschend drei Punkte aus München (1:0). Ein erneuter Raubzug der Hanseaten ist in unserer Bayern Werder Bremen Prognose nicht vorgesehen.

Diese Paarung ist nicht nur das Rekord-Duell im deutschen Oberhaus, sondern ebenso das Aufeinandertreffen der beiden derzeit jüngsten Bundesliga-Trainer. Ole Werner (36) muss im Gegensatz zu Vincent Kompany (38) allerdings auf der Tribüne Platz nehmen. Dort sieht er laut unserem Bayern Werder Bremen Wett Tipp heute mindestens vier Gegentore. Bei Betano spielen wir eine Quote von 2,05 für “Bayern Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Werder Bremen auf “Bayern Über 3,5 Tore”:

Bayern erzielte in 4 der letzten 5 Bundesliga-Heimspiele “Über 3,5 Tore”.

Vor dem 1:0-Sieg gegen Mainz hatte der SVW 11 Gegentore in 4 Bundesliga-Spielen kassiert.

Bremen beginnt in dieser Bundesliga-Spielzeit erstmals eine Partie ohne Marco Friedl und Niklas Stark.

Bayern vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Werder (8.) hält sich im direkten Dunstkreis zu den europäischen Plätzen auf, hat im Kalenderjahr 2025 allerdings nur eine von fünf Partien gewonnen. Vertraut ihr den Einschätzungen der deutschen Wettanbieter , wird es dabei vorerst bleiben. Die Bayern Werder Bremen Quoten lassen da keine Fragen offen.

Zu Gast in der Allianz Arena ruft der SVW im Falle eines Sieges Bayern Werder Bremen Wettquoten bis zu 22,00 auf. Zwar klauten die Hanseaten in der vergangenen Spielzeit drei Punkte aus München, doch davon ist in dieser Saison nicht auszugehen. Eine klassische Drei-Weg-Wette fällt für uns wegen der niedrigen Siegquote für den Tabellenführer von 1,12 flach.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Werder Bremen Prognose: Folgenschwere Sperren

Marco Friedl stammt aus der Jugend des FC Bayern und würde sicher liebend gerne in der Allianz Arena auflaufen. Allerdings fehlt der SVW-Kapitän gegen den deutschen Rekordmeister ebenso wegen einer Gelb-Rot-Sperre wie Abwehr-Kollege Niklas Stark.

Bis jetzt hat an jedem Bundesliga-Spieltag dieser Saison mindestens einer der beiden Innenverteidiger auf dem Feld gestanden und die Organisation in der Verteidigung der Grün-Weißen übernommen.

Ole Werner leistete sich im Nachgang der letzten Partie gegen Mainz einen Fauxpas und handelte sich ebenfalls eine Sperre für den Auftritt in München ein. Seine Anweisungen werden die Spieler auf dem Feld nicht erreichen.

Für die Grün-Weißen bahnt sich im Bayern vs. Werder Bremen Tipp eine deftige Pleite an. Bereits in der Hinrunde fehlten den Hanseaten die Mittel gegen die spielfreudigen Münchner (0:5). Damals fehlte Kapitän Friedl ebenfalls aufgrund einer Rotsperre.

Bayern - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:3 Kiel (H), 3:1 Slovan Bratislava (H), 2:1 Freiburg (A), 0:3 Feyenoord (A), 3:2 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:0 Mainz (H), 2:2 Dortmund (A), 0:2 Augsburg (H), 3:3 Heidenheim (H), 2:4 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Werder Bremen: 5:0 (A), 0:1 (H), 4:0 (A), 2:1 (A), 6:1 (H).

Von einer Handicap-Wette sehen wir in der Bayern vs. Werder Bremen Prognose ab. Der deutsche Rekordmeister verspielte in den vorangegangenen Partien zu oft deutliche Vorsprünge und gewann nicht selten nur mit einem Tor Differenz.

Tore des Tabellenführers sind in dieser Spielzeit dagegen nahezu sicher. Bayern brachte den Ball in 20 Bundesliga-Spielen 62 Mal im gegnerischen Gehäuse unter (3,1 Tore pro Spiel).

Verwöhnt wurde zuletzt insbesondere das Publikum in der Allianz Arena. Zu Hause erzielte die Auswahl von Vincent Kompany in vier der fünf vorangegangenen Heimspiele “Über 3,5 Tore”.

Harry Kane ist im neuen Kalenderjahr ziemlich torhungrig und war zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen erfolgreich. Innerhalb der Bundesliga erzielte der englische Nationalspieler seit Anfang des Jahres in vier von fünf Paarungen mindestens ein Tor.

Seine Torquote ist in dieser Saison erneut exzellent (19 Tore in 18 Bundesliga-Spielen) und seine aktuelle Form ein Grundstein für Siege. Bayern hat als einziges Team im neuen Kalenderjahr alle fünf Bundesliga-Begegnungen gewonnen.

So seht ihr Bayern - Werder Bremen im TV oder Stream:

07. Februar 2025, 20.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein Kantersieg des deutschen Rekordmeisters gegen Werder ist zudem nicht ungewöhnlich. Bayern erzielte in drei der vier vorherigen Aufeinandertreffen mit Bremen “Über 3,5 Tore” und machte in zwei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen die Hanseaten das halbe Dutzend voll.

Allerdings erlaubten in der Rückrunde nur Kiel (9) und Bochum (7) mehr Gegentore als die Kompany-Auswahl (6), weshalb im Bayern vs. Werder Bremen Tipp ein Gegentor der Gäste eingeplant werden muss.

Bayern vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Dier, Aznou, Boey, Stanisic, Palhinha, Gnabry, Sane, Müller

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Veljkovic, Jung, Weiser, Bittencourt, Schmid, Lynen, Kabore, Njinmah, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Köhn, Alvero, Covic, Grüll, Nankishi, Silva

Habt ihr euch schon bei ODDSET registriert , könnt ihr dort direkt die Chance ergreifen und für eine Quote von 1,85 die Wette “Beide Teams treffen” spielen. Die Grün-Weißen erzielten zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtsspielen mindestens zwei Tore und könnten somit diese Bayern vs Werder Bremen Prognose erfüllen.

Die Offensive der Bremer hängt an zwei Spielern und vier Füßen. Romano Schmid (37) und Marvin Ducksch (38) zeigten sich gemeinsam für 75 herausgespielte Chancen verantwortlich. Beide befinden sich damit unter den zwölf besten Bundesliga-Spielern.

Unser Bayern - Werder Bremen Tipp: Bayern Über 3,5 Tore

Die Bayern-Offensive (50,3 xG) ist gegen jede Verteidigung der Bundesliga überlegen. Im Duell mit einer limitierten SVW-Defensive sollten dem Tabellenführer genügend Wege einfallen, um sich mindestens vier Tore zu erspielen. Ähnlich wie im Hinrunden-Duell (5:0) sind auch fünf Treffer des deutschen Rekordmeisters denkbar.