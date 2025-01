Bayern - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 08:00 Uhr Bayern - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Wölfe dem Rekordmeister gefährlich werden?

Unser Bayern - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Es kommt einer der Lieblingsgegner des FCB in die Allianz Arena. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen in ihrer aktuellen Verfassung immerhin einen Treffer zu.

504 Tore wurden in der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2024/25 von den 18 Klubs geschossen. Allein der Rekordmeister erzielte mit 53 Treffern mehr als ein Zehntel all dieser Tore. In unserer Bayern Wolfsburg Prognose empfängt der FCB einen seiner Lieblingsgegner und gilt als klarer Favorit auf den Sieg.

Allerdings reisen die Wölfe dieses Mal mit ziemlich breiter Brust in die Allianz Arena. Auch wenn sie diese Partie sehr wahrscheinlich verlieren, so trauen wir ihnen in ihrer aktuellen Form mindestens ein Tor zu. Wir entscheiden uns daher für den Bayern Wolfsburg Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Bayern vs Wolfsburg auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen”:

Die Bayern erzielten an den ersten 17 Spieltagen 53 Tore.

Der FCB hat 25 der 27 BL-Heimspiele gegen Wolfsburg gewonnen (2U).

Die Wölfe stellen mit 19 Treffern die zweitbeste Auswärts-Offensive.

Bayern vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Geht es rein nach der Quotenverteilung der Wettanbieter, dann endet diese Partie mit einem Kantersieg der Münchner. Die Bayern Wolfsburg Quoten für einen Tipp auf den FCB liegen in der Spitze bei gerade einmal 1,18. Selbst für Wetten auf einen Heimsieg mit mindestens drei Toren Unterschied erhält man Quoten von nur knapp über der Marke von 2,00.

Zum Vergleich: Die Bayern Wolfsburg Wettquoten für Wetten auf einen Sieg der Gäste befinden sich im zweistelligen Bereich bei Höchstwerten von 15,0. Für Wetten auf „Über 3,5 Tore” im Spiel gibt es Quoten um gerade einmal 1,70. Für den von uns vorgeschlagenen Tipp könnt ihr übrigens auch den Interwetten Gutschein verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Wolfsburg Prognose: Wölfe ohne Furcht

Mit einem 5:0-Sieg gegen Hoffenheim hat der FC Bayern die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2024/25 beendet. Die Herbstmeisterschaft stand dabei bereits nach dem 16. Spieltag fest. Insgesamt erzielte der FCB in der Hinserie 53 Tore, womit er seinen eigenen Rekord für die meisten Tore an den ersten 17 Spieltagen (56) um lediglich drei Treffer verpasst hat.

Trotzdem lässt sich festhalten, dass die Münchner in der Hinrunde das Maß aller Dinge waren: Meiste Siege (13), wenigste Niederlagen (1., zusammen mit Leverkusen), meiste Tore und wenigste Gegentreffer (13) sind nur einige der Bestmarken aus der Hinserie. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayer beträgt zum Rückrundenstart vier Zähler.

Der Start in die Rückrunde war in den vergangenen drei Spielzeiten allerdings nicht von Erfolg gekrönt. In den letzten drei Saisons konnten die Bayern am 18. Spieltag kein einziges gewinnen. Zwei der drei Partien haben sie sogar verloren (1U). Zu Hause waren sie in der bisherigen Spielzeit aber eine wahre Macht.

Von acht Heimspielen in der laufenden Bundesliga-Saison haben sie sieben gewonnen und sich nur mit Leverkusen die Punkte teilen müssen. Die letzten sechs Heimpartien gewannen sie am Stück und erzielten bei jedem dieser Dreier mindestens drei eigene Tore. Insofern kommen auch wir in unserem Bayern Wolfsburg Tipp nicht an einer klaren Favoritenstellung des Rekordmeisters vorbei.

Bayern - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:0 Hoffenheim (H), 1:0 Gladbach (A), 6:0 Red Bull Salzburg (A), 5:1 RB Leipzig (H), 1:2 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 5:1 Gladbach (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:3 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A), 4:3 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Wolfsburg: 3:2 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 4:2 (A), 2:0 (H)

Dabei empfangen die Münchner einen durchaus formstarken Gegner. Sieben ihrer letzten neun Pflichtspiele haben die Wölfe gewonnen und nur in den letzten beiden Partien des Jahres 2024 gab es zwei Niederlagen. Diese ließ der VfL mit zwei Siegen zum Start ins neue Kalenderjahr aber wieder vergessen.

Am Dienstag deklassierten die Niedersachsen die Gäste aus Mönchengladbach und schickten die Fohlen mit 5:1 nach Hause. Seit dem zehnten Spieltag holten nur Double-Sieger Leverkusen (22) und der kommende Gegner aus München (19) mehr Punkte als Wolfsburg (18). Mit 38 Toren stellt der VfL zudem die viertbeste Offensive im Oberhaus.

Die Hälfte, das heißt 19 Treffer, erzielten die Wölfe in der Fremde. Dieser Wert wird nur vom kommenden Gegner überboten und ist daher auch ein Grund für unsere Bayern Wolfsburg Prognose. Aus den ersten acht Auswärtspartien in dieser Bundesliga-Spielzeit holte der VfL 16 Punkte. Das ist eingestellter Vereinsrekord und war ihm zuletzt vor sechs Jahren gelungen.

Bereits jetzt haben die Niedersachsen mehr Auswärtspunkte auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison (15). Dennoch teilen wir die Einschätzung der besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich und können uns nur sehr schwer vorstellen, dass der FCB diese Begegnung nicht gewinnt - was auch am direkten Vergleich der beiden Kontrahenten liegt.

So seht ihr Bayern - Wolfsburg im TV oder Stream:

18. Januar 2025, 15:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Bevor wir bei unserem Bayern Wolfsburg Tipp einen Blick auf den direkten Vergleich werfen, sei noch schnell erwähnt, dass ihr die Begegnung bei Sky im TV oder Stream verfolgen könnt. Alternativ lässt sich das Match auch bei WOW streamen. In beiden Fällen ist die Übertragung kostenpflichtig.

Die Wölfe haben keines der letzten 21 direkten Aufeinandertreffen (19 Mal Bundesliga, 2 Mal DFB-Pokal) gewinnen können. Es gab vielmehr 19 Niederlagen bei nur zwei weiteren Remis. Ein Sieg des VfL hätte was, denn: Der letzte Sieg gegen die Münchner gelang den Niedersachsen vor genau zehn Jahren am 18. Spieltag der Saison 2014/15.

Bayern vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman; Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Aznou, Dier, Guerreiro, Stanisic, Gnabry, T. Müller, Pavlovic, Sané, Tel

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Arnold, Dardai, Gerhardt, Tiago Tomas, Amoura; Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Klinger, M. Müller, Pervan, Angely, Bornauw, Odogu, Bröger, Özcan, Svanberg, Vranckx, Wimmer, Behrens, Nmecha

In München trat der VfL in seiner Historie bislang 27 Mal zu einem Bundesligaspiel an. Nicht ein einziges Mal konnten die Wölfe einen Sieg aus der bayerischen Hauptstadt entführen. Vielmehr gab es 25 Siege des FCB neben zwei weiteren Remis.

Spätestens bei dieser Bilanz sollte man laut Bayern Wolfsburg Prognose die Finger von einer Überraschung in Form eines Punktes oder gar eines Sieges der Gäste lassen. Fairerweise muss man außerdem mitteilen, dass die Niedersachsen in fünf der letzten sechs Gastspiele in der Allianz Arena noch nicht einmal ein Tor erzielen konnten.

Unser Bayern - Wolfsburg Tipp: „Sieg Bayern & Beide Teams treffen”

Dieses Mal kommen die Wölfe aber mit breiter Brust zum Rekordmeister. Vor allem der 5:1-Erfolg über Gladbach dürfte das Selbstvertrauen des VfL weiter vergrößert haben. Dennoch geht es eben gegen die Bayern, gegen die man in der Vergangenheit kein Land gesehen hat. Ein Tor sollte den Gästen gelingen, doch am Ende wird der Spitzenreiter mal wieder die Oberhand behalten.