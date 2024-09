Belgien - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 11:00 Uhr Belgien - Israel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Startet Belgien eine neue Serie?

Unser Belgien - Israel Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Zum Nations-League-Auftakt sind die „Roten Teufel“ daheim gegen die Israelis zurecht die klaren Favoriten. So setzen wir im Wett Tipp heute auch auf die Elf von Coach Tedesco.

In den ersten 14 Spielen unter Coach Domenico Tedesco hatte Belgien zehn Siege gefeiert, bei vier Unentschieden. So gingen die „Roten Teufel“ mit großen Erwartungen in die EM 2024. Am Ende war das frühe Aus im Achtelfinale nach schwachen Leistungen aber eine Enttäuschung. In der Nations-League-Saison 2024/25 will die Auswahl nun wieder an die Leistungen vor der Europameisterschaft anknüpfen. Zum Auftakt in der Belgien Israel Prognose sind die Hausherren laut den Wettquoten schon mal die klaren Favoriten.

Wir kommen zum selben Ergebnis und entscheiden uns beim Belgien Israel Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,66 bei NEObet für „Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Belgien vs Israel auf „Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore“:

In 18 Länderspielen unter Tedesco kassierte Belgien nur 2 Pleiten (11S, 5U)

In Pflichtspielen sind die „Roten Teufel“ noch ohne Niederlage gegen Israel

In der FIFA-Weltrangliste haben die Himmelblau-Weißen klar das Nachsehen

Belgien vs Israel Quoten Analyse:

Belgien ist in den vergangenen Jahren in der Weltrangliste etwas abgerutscht, steht aber immer noch auf einem guten 6. Platz. Die Israelis werden im FIFA-Ranking dagegen aktuell nur auf dem 78. Rang geführt, was sich auf die Belgien Israel Quoten auswirkt.

Das ergibt eine eindeutige Ausgangslage. Bei den besten Buchmachern gibt es für einen Heimsieg nur Quoten zwischen 1,28 und 1,30. Sollten die Gäste als Sieger vom Platz gehen, bekommt ihr dafür Belgien Israel Wettquoten im Schnitt von 10,0.

Belgien vs Israel Prognose: Wie haben die „Roten Teufel“ das frühe EM-Aus verkraftet?

Belgien war mit der 0:1-Pleite im ersten Gruppenspiel gegen die Slowakei für die erste große Überraschung bei der EM 2024 zuständig. Vor der Endrunde hatten die „Rode Duivels“ kein einziges Spiel unter Coach Domenico Tedesco, der seit Februar 2023 im Amt ist, verloren. Danach rappelte sich die Elf aber auf und erreichte mit einem Sieg gegen Rumänien (2:0) und einem torlosen Remis gegen die Ukraine doch noch das Achtelfinale. Dort war aber nach einem 0:1 gegen Frankreich Endstation.

Nach der Auftaktniederlage wirkte die Mannschaft immer wieder wie gelähmt und konnte nie ihr wahres Potenzial entfalten. In der Heimat waren die Fans mit dem Auftritt natürlich unzufrieden. Nun soll Tedesco aber einen Umbruch bewerkstelligen. Zahlreiche erfahrene Nationalspieler werden vorerst nicht mehr eingeladen, um jungen Spielern mehr Platz zu geben. In der Nations League erreichte Belgien 2020/21 das Final-Four-Turnier (Rang 4). Zudem ist die Bilanz im Wettbewerb mit elf Siegen, einem Remis und vier Pleiten positiv. In drei der letzten vier Pflichtspiele blieben die „Roten Teufel“ ohne eigenen Treffer.

Die israelische Nationalmannschaft konnte sich bisher nur für ein großes Turnier qualifizieren. Vor und seit der WM 1970 fanden alle Europa- und Weltmeisterschaften ohne die Himmelblau-Weißen statt. Durch den Sieg in der Gruppe B2 in der Saison 2022/23 vor Island und Albanien stieg Israel nicht nur in die Nations-League-Liga A auf, sondern bekam auch im Kampf um die EM-Tickets eine zweite Chance. In der regulären Qualifikation hatte es in der Gruppe I lediglich für den dritten Platz hinter Rumänien und der Schweiz gereicht.

Doch schon im ersten Playoff-Spiel setzte es Mitte März eine bittere 1:4-Heimpleite gegen Island. So hat seit Mai 2024 mit Ran Ben Shimon wieder mal ein neuer Nationaltrainer das Sagen. Kurz vor der Sommerpause gab der neue Coach mit einem 0:3 gegen Ungarn und einem 4:0 gegen Weißrussland seinen Einstand. Der Kader wurde nun kräftig durcheinander gemischt. 16 Spieler, die noch gegen die Weißrussen einberufen wurden, stehen nicht mehr im Aufgebot. Manor Solomon (Leeds United) und Mittelfeldspieler Oscar Gloukh (Salzburg) sind die bekanntesten Profis.

Belgien - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:1 Frankreich (A), 0:0 Ukraine (A), 2:0 Rumänien (H), 0:1 Slowakei (H), 3:0 Luxemburg (H)

Letzte 5 Spiele Israel: 4:0 Weißrussland (A), 0:3 Ungarn (A), 1:4 Island (H), 2:0 Andorra (A), 1:2 Rumänien (H)

Letzte 5 Spiele Belgien vs Israel: 3:1 (H), 1:0 (A), 3:2 (A), 0:1 (A), 2:0 (A)

Beide Nationen trafen in der Quali für die WM 1966 erstmals aufeinander. Damals setzte sich Belgien mit 1:0 und 5:0 durch. Zwischen 1968 und 1988 folgten drei Testspiele in Israel.

Damals gewannen die „Rode Duivels“ zweimal, kassierten aber auch die erste Pleite gegen die Israelis. Vervollständigt wird die Bilanz durch zwei Partien in der Quali für die EM 2016, die wieder beide an die Belgier gingen (1:0, 3:1).

Am vergangenen Wochenende erzielte Leipzig-Stürmer Lois Openda beim 3:2-Sieg der Roten Bullen in Leverkusen einen Doppelpack. Trifft der Angreifer auch am Freitag für die belgische Nationalmannschaft, bekommt ihr für diesen Belgien Israel Tipp bei Bet365 Wettquoten von 2,25.

So seht ihr Belgien - Israel im TV oder Stream:

6. September 2024, 20:45 Uhr, Nagyerdei-Stadion

Übertragung Stream: DAZN

Wegen dem Krieg in Israel kann die Nationalmannschaft ihre Länderspiele seit geraumer Zeit nicht in der Heimat austragen. Da der belgische Verband auch vor dem Heimspiel gegen die Himmelblau-Weißen Sicherheitsbedenken hatte, verzichten die „Rode Duivels“ auf ihr Heimrecht in der Belgien Israel Prognose.

Die Partie wird somit am Freitagabend um 20:45 Uhr im Nagyerdei-Stadion der ungarischen Stadt Debrecen angepfiffen. Alle Spiele der Nations-League-Saison 2024/25, mit Ausnahme der Partien der deutschen Nationalmannschaft, sind live nur beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Belgien vs Israel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Belgien: Sels - Castagne, Faes, Debast, Theate - Bakayoko, Onana, De Bruyne, Doku - Openda, De Ketelaere

Ersatzbank Belgien: Kaminski - De Cuyper, De Winter, Meunier - Tielemans, Engels, Mangala, Saelemaekers, Vermeeren

Startelf Israel: Gerafi - Dasa, Nachmias, Shlomo, Gropper - Safouri, Lavi, Peretz, Biton - Baribo, Solomon

Ersatzbank Israel: Keouf, Nir‘on - Yehezkel, Revivo, Gandelman, Feingold - Abu Fani, Kanichowsky, Gloukh, Jaber, Azoulay - Abada, Turgeman, David, Khalaily

Spieler wie Trossard, Witsel und Carrasco wurden bei Belgien nicht ins aktuelle Aufgebot berufen. Romelu Lukaku verzichtet freiwillig auf die beiden Partien. Keeper Thibaut Courtois erklärte seinen Rücktritt unter Coach Tedesco. Bei den Israelis wurde Stürmer Eran Zahavi nicht nominiert.

Unser Belgien - Israel Tipp: Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore

Auch wenn Belgien nicht vor den eigenen Fans antreten kann, sprechen alle Faktoren für die „Roten Teufel“. Bei der Qualität, der Formkurve und auch im direkten Vergleich haben die Israelis das Nachsehen.

Am Ende kommen wir somit zum selben Ergebnis wie die Bookies und rechnen mit einem Sieg des Gastgebers. Da aber die Belgier zuletzt in der Offensive ein paar Probleme hatten und ohne Lukaku auskommen müssen, dürften nicht allzu viele Tore fallen.