Belgien - Nordmazedonien Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2025

SPORT1 Betting 09.10.2025 • 18:00 Uhr Belgien - Nordmazedonien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Ziehen die Roten Teufel in der Tabelle vorbei?

Unser Belgien - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 10.10.2025 lautet: Die Belgier brannten zuletzt so einige Torfeuerwerke ab. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer der Diables Rouges.

Mit Blick auf die Tabellensituation in der WM-Qualifikationsgruppe J ist es das Topspiel des Zweiten gegen den Ersten. Tatsächlich können wir uns in unserer Belgien Nordmazedonien Prognose keinen anderen Sieger als die gastgebenden Roten Teufel vorstellen. Die würden mit einem Dreier am kommenden Gegner vorbeiziehen.

Nicht weniger als ein Heimsieg ist auch das Ziel der Diables Rouges, die in ihrer Gruppe mit Abstand die meisten Treffer erzielt haben. Wir gehen davon aus, dass sie am Freitag das nächste Feuerwerk abbrennen und entscheiden uns für den Belgien Nordmazedonien Wett Tipp heute “Belgien Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,78 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Belgien vs Nordmazedonien auf “Belgien Über 2,5 Tore”:

Belgien erzielte in jedem der letzten 3 Qualifikationsspiele mindestens 4 Tore.

Die Roten Teufel stehen nach 4 Partien bei insgesamt 17 Treffern.

Die Belgier schossen in jedem ihrer letzten 3 Heimspiele mindestens 3 Tore.

Belgien vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich lassen sich von der Tatsache, dass hier der Spitzenreiter beim Zweiten der Tabelle gastiert, nicht beeindrucken. Bei Belgien Nordmazedonien Quoten von bis zu 22,0 für Wetten auf einen Auswärtssieg ist der Tabellenführer für die Bookies der krasse Außenseiter.

Zum Vergleich: Wetten auf einen Heimsieg werfen Höchstquoten von gerade einmal 1,17 ab. Dabei trauen die Buchmacher dem Gast noch nicht einmal ein Tor. Das wird an Belgien Nordmazedonien Wettquoten von bis zu 2,63 für die Option “Beide Teams treffen” mehr als deutlich. Für uns ist das aber eine Alternative, die man nicht ganz außer Acht lassen sollte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Belgien vs Nordmazedonien Prognose: Rote Teufel setzen sich klar durch

Nach der Ära Domenico Tedesco, die im Jahr 2024 mit vier Pleiten aus fünf Spielen (1U) zu Ende ging, schreibt die belgische Nationalmannschaft kurz vor Ende des Länderspieljahres 2025 wieder deutlich erfolgreichere Zahlen. Unter dem neuen Coach Rudi Garcia ging zwar auch das erste Match im März 2025 gegen die Ukraine auf neutralem Boden verloren (1:3).

Doch nur drei Tage später gewannen die Roten Teufel im eigenen Land gegen die Ukrainer ihrerseits mit 3:0 und verhinderten damit den Abstieg aus der UEFA Nations League-Liga A. Auch in den folgenden vier Partien, die allesamt WM-Qualifikationsspiele waren, blieben die Belgier ungeschlagen.

Angefangen mit einem 1:1 In Nordmazedonien erzielten sie bei den folgenden drei Siegen gegen Wales, in Liechtenstein und gegen Kasachstan insgesamt 16 Tore und damit im Schnitt 5,3 Treffer pro Partie. Fairerweise muss man aber gestehen, dass allen voran die letzten beiden Gegner keine echten Gradmesser für die Diables Rouges waren.

In der Tabelle stehen sie nun einen Punkt hinter dem kommenden Gegner, der allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat. Mit einem Sieg würden sie also vorbeiziehen und die Spitzenposition übernehmen. Alles andere als ein Heimdreier würde uns in der Belgien Nordmazedonien Prognose auch sehr überraschen.

Belgien - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 6:0 Kasachstan (H), 6:0 Liechtenstein 6:0 (A), 4:3 Wales (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 3:0 Ukraine (H)

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 5:0 Liechtenstein (H), 1:2 Saudi-Arabien (N), 1:0 Kasachstan (A), 1:1 Belgien (H), 1:1 Wales (H)

Letzte 5 Spiele Belgien vs. Nordmazedonien: 1:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (A), 5:0 (A), 1:1 (H)

Dabei verkennen wir nicht, dass die Gäste in der bisherigen WM-Qualifikation noch gänzlich ungeschlagen sind. Nach fünf Partien stehen sie bei einer 3-2-0-Bilanz. Außer beim erwähnten 1:1 im Hinspiel haben sie sich auch beim 1:1 im Heimspiel gegen Wales die Punkte geteilt. Das Match in Kasachstan und die beiden Partien gegen Liechtenstein wurden gewonnen.

Im bisherigen Verlauf haben die Rot-Gelben zudem nur zwei Gegentore kassiert und damit in ihrer Gruppe die wenigsten. Auswärts sind sie in den Partien in Liechtenstein und Kasachstan noch gänzlich ohne Gegentreffer geblieben. In unserem Belgien Nordmazedonien Tipp erwarten wir allerdings gleich mehrere Einschläge.

Der schnelle Blick auf die letzten Ergebnisse der Nordmazedonen offenbart nur eine Pleite in den letzten zwölf Länderspielen bei acht Siegen und drei weiteren Remis. Ein genauerer Blick lohnt sich hier aber besonders. Denn unter diesen letzten zwölf Gegner waren unter anderem je zweimal die Färöer, Lettland, Armenien und eben Liechtenstein.

Die einzige Pleite gab es in einem Testspiel gegen Saud-Arabien Anfang September. Mit einem Dreier am Freitag in Gent würden die Gäste einen ganz großen Schritt in Richtung Gruppensieg und direkter WM-Quali machen. Insofern darf man zumindest erwarten, dass sie versuchen werden, am Spiel teilzunehmen und ihrerseits zu Toren zu kommen.

So seht ihr Belgien - Nordmazedonien im TV oder Stream:

10. Oktober 2025, 20:45 Uhr, Planet Group Arena, Gent

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist die Anlaufstelle, wenn es nicht gerade um deutsche, österreichische oder schweizerische WM-Qualifikationsspiele geht. Nur bei diesem Anbieter bekommt ihr fast alle anderen Partien aus der WM-Quali im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos zu sehen.

Der direkte Vergleich spricht in der Belgien Nordmazedonien Prognose klar für die Roten Teufel. Die blieben in den bisherigen fünf Duellen noch gänzlich unbesiegt. Neben drei Siegen gab es zwei Pleiten und das alles bei einem Torverhältnis von 10:2.

Belgien vs Nordmazedonien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Belgien: Courtois - Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Trossard, Saelemaekers, De Bruyne, Raskin, Doku; De Ketelaere

Ersatzbank Belgien: Lammens, Sels, De Winter, Meunier, Seys, Vanaken, Onana, Witsel, Batshuayi, Fofana, Lukebakio, Openda

Startelf Nordmazedonien: Dimitrievski - Ilievski, Stojcevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi, Elmas; Miovski, Trajkovski

Ersatzbank Nordmazedonien: Aleksovski, Iliev, Atanasov, Despotovski, Qamili, Kostadinov, Rastoder, Ramadani, Serafimov, Velkovski, Stankovski, Ristovski

In der aktuellen Situation können wir uns aber zumindest einen Treffer der Gäste durchaus vorstellen. Auch wenn sie in dieser Begegnung der Außenseiter sind, kommt es dennoch nicht von ungefähr, dass sie als Spitzenreiter nach Gent reisen. Sie stehen nach fünf Partien bei immerhin elf Toren und haben auch schon im Hinspiel getroffen.

Insofern würden wir den alternativen Belgien Nordmazedonien Tipp “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,63 bei Bet365 durchaus in Betracht ziehen. Das nötige Wettguthaben ließe sich in dem Fall über den aktuellen Bet365 Angebotscode generieren.

Unser Belgien - Nordmazedonien Tipp: “Belgien Über 2,5 Tore”

Zugegeben: Belgien konnte das Hinspiel nicht gewinnen. Außerdem sind die Nordmazedonen in der bisherigen WM-Quali noch ungeschlagen und haben in fünf Partien erst zwei Gegentore kassiert. Dennoch rechnen wir am Freitag mit einer klaren Angelegenheit zu Gunsten der Roten Teufel.

Sie kamen im Hinspiel auf einen Expected Goals-Wert von 2,16 und hätten bereits dieses Duell gewinnen können. Das Toreschießen haben sie in den folgenden drei Begegnungen nachgeholt, als sie in drei Partien insgesamt 16 Treffer erzielten. Nordmazedonien ist ohne Frage ein anderes Kaliber als Liechtenstein und Kasachstan. Aber die Roten Teufel wollen an die Tabellenspitze und werden daher offensiv auftreten.