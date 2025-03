Belgien - Ukraine Tipp, Prognose, Quoten | 23.03.2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 12:00 Uhr Belgien - Ukraine Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Können die Belgier zurückschlagen?

Unser Belgien - Ukraine Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 23.03.2025 lautet: Belgien steht nach der 1:3-Pleite im Hinspiel unter Druck und muss liefern. Die Ukraine hat beweisen, dass sie mehr als Paroli bieten kann und wird im Wett Tipp heute dagegen halten.

Am 23. März 2025 um 20:45 treffen in Genk Belgien und Ukraine in der UEFA Nations League A Qualifikation aufeinander.Eins ist klar: Belgien muss treffen, die Ukraine nach dem 3:1 im Hinspiel nicht unbedingt.

Nachdem die Premiere von Belgiens Neu-Teamchef Rudi Garcia so daneben gegangen ist, stehen die Roten Teufel mit dem Rücken zur Wand. Ein Zwei-Tore-Rückstand muss aufgeholt werden und das bei im Konter brandgefährlichen Ukrainern. Laut unserer Belgien Ukraine Prognose erwarten wir dementsprechend offensiv ausgerichtete Gastgeber.

Da aber die Ukrainer alles andere als harmlos sind, ist der Belgien Ukraine Wett Tipp heute eindeutig: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,72 bei Betway.

Darum tippen wir bei Belgien vs Ukraine auf “beide treffen”:

Können die Ukrainer einer belgischen Führung wieder etwas entgegen setzen?

Nach der Nullnummer bei der EM 2024 trennten sich die beiden Teams am Donnerstag mit 1:3.

Romelu Lukaku hat in 2 seiner letzten 3 Pflichtspiele getroffen..

Die Ukraine ist seit 5 Spielen ungeschlagen (3S, 2U)

Belgien vs Ukraine Quoten Analyse:

Für dieses Spiel empfehlen wir, sich auf den Torwetten-Markt zu konzentrieren. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand vor der Brust bleibt den Belgiern gar nichts anderes übrig, als ihr Heil in der Offensive zu suchen. Die Fähigkeiten dafür haben sie ganz ohne Zweifel. Aber auch die Ukrainer haben insbesondere im Hinspiel am Donnerstag ihre Offensivfähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Daher gehen wir bei unserem Belgien Ukraine Tipp von Toren auf beiden Seiten aus. Eine Wette, die unseren Bookies im Wettanbieter Test eine vielversprechende Quote um die 1.70 bringt.

Ein Blick auf die Belgien Ukraine Wettquoten macht klar, dass die Gastgeber trotz der Hinspielpleite der große Favorit sind. Der Heimsieg bringt eine Quote von gerade einmal 1.44, was für unsere Zwecke in der Regel zu gering ist. Das Remis ist mit einer 4.75 üppig quotiert, nur sehen wir die Belgier eindeutig in der Favoritenrolle. Konsequenterweise erscheint uns ein neuerlicher Ukraine-Sieg als sehr unwahrscheinlich, auch wenn die Quote dafür in den Wett Apps eine 6.00 erreicht.

Belgien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 1:3 Ukraine (A), 0:1 Israel (A), 0:1 Italien (H), 1:2 Frankreich (H), 2:2 Italien (A).

Letzte 5 Spiele Ukraine: 3:1 Belgien (H), 2:1 Albanien (A), 1:1 Georgien (A), 1:1 Tschechien (H), 1:0 Georgien (H).

Letzte Spiele Belgien vs. Ukraine: 1:3 (A), 0:0 (A).

Unser Belgien - Ukraine Tipp: Beide Teams treffen

Die Belgier müssen von Beginn an offensiv zu Werke gehen, denn sie liegen mit zwei Toren im Hintertreffen. Das öffnet der Ukraine allerdings Räume fürs Kontern.