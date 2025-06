Belgien - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 09.06.2025

SPORT1 Betting 08.06.2025 • 17:00 Uhr Belgien - Wales Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Bleibt Craig Bellamy als walisischer Nationaltrainer ungeschlagen?

Unser Belgien - Wales Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel am 09.06.2025 lautet: Zum Abschluss dieser Länderspielpause findet in der Gruppe J ein wichtiges Duell statt. Im Wett Tipp heute malen wir uns eine Partie mit mehreren Treffern aus.

Nur die zwölf Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2026. Als Gruppenzweiter besteht zumindest die Chance, über die Play-offs eines der vier übrigen Tickets zu ergattern. Wer in unserer Belgien Wales Prognose als Sieger vom Feld schreitet, lassen wir offen.

Seit Craig Bellamy das Amt als walisischer Nationaltrainer übernommen hat, verfolgen die Drachen einen offensiven Spielansatz. Das kommt uns im Belgien Wales Wett Tipp heute entgegen. Den geben wir bei ODDSET auf eine Quote von 1,80 für “Über 2,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Belgien vs Wales auf “Über 2,5 Tore”:

Craig Bellamy hat als walisischer Nationaltrainer noch keine Partie verloren (4S, 4U).

Wales erzielte in den letzten 3 Länderspielen insgesamt 8 Tore.

Belgien erzielte in den ersten beiden Partien unter Rudi Garcia insgesamt 4 Tore.

Belgien vs Wales Quoten Analyse:

Nach dieser Länderspielpause werden wir einen besseren Eindruck darüber gewonnen haben, auf welchem Weg sich die belgische Nationalmannschaft befindet. Die Roten Teufel starten mit zwei schwierigen und zugleich entscheidenden Duellen in die Qualifikation zur WM 2026. Aus den Belgien Wales Wettquoten in den besten Sportwetten Apps geht die Mannschaft von Rudi Garcia als klarer Favorit hervor.

Für unseren Geschmack ist die Rollenverteilung in den Belgien Wales Quoten zu drastisch gewählt. Die Waliser erleben seit der Ankunft von Craig Bellamy einen echten Aufschwung und sind seit acht Länderspielen ungeschlagen (4S, 4U). Eine “Doppelte Chance X2” darf mit einer Gratiswette durchaus adressiert werden.

Belgien vs Wales Prognose: Raus aus der Außenseiterrolle

Als Nationalmannschaft eilt Wales nicht unbedingt der Ruf einer großen Auswahl voraus. Ausreißer nach oben hat es gegeben, wie den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft 2016. Doch sie sind eben genau das gewesen - Ausreißer nach oben.

Craig Bellamy will als Trainer der Drachen eine Spielweise etablieren, die eher dem Narrativ einer dominanten Fußballmannschaft entspricht. Ballbesitz in gefährlichen Zonen und aggressives Gegenpressing sind feste Bestandteile seiner Philosophie und helfen uns im Belgien vs. Wales Tipp enorm.

Die Waliser erzielten zuletzt acht Tore in drei Länderspielen. Auf einen 4:1-Sieg gegen Island folgte ein Dreier am ersten Spieltag der Qualifikation (3:1 vs. Kasachstan). Zudem zeigte die Bellamy-Auswahl große Resilienz am zweiten Spieltag und errang durch einen Treffer in der Nachspielzeit (90+6) einen Punktgewinn in Nordmazedonien.

Sechs der bisherigen acht Länderspiele unter Craig Bellamy nutzte Wales für mindestens einen eigenen Treffer. In unserer Belgien gegen Wales Prognose ist “Wales Über 0,5 Tore” erneut fest eingeplant.

Belgien - Wales Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:0 Ukraine (H), 1:3 Ukraine (A), 0:1 Israel (A), 0:1 Italien (H), 1:2 Frankreich (H).

Letzte 5 Spiele Wales: 1:1 Nordmazedonien (A), 3:1 Kasachstan (H), 4:1 Island (H), 0:0 Türkei (A), 1:0 Montenegro (H).

Letzte 5 Spiele Belgien vs. Wales: 2:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (A), 3:1 (H), 1:3 (A).

Auf der anderen Seite ist noch nicht ganz klar, was wir erwarten können. Die Hausherren werden seit Anfang des Kalenderjahres von Rudi Garcia geleitet. Der 61-Jährige hielt sich mit den Roten Teufeln in der Nations League A.

Die erste Begegnung unter Garcia endete im Desaster (1:3 vs. Ukraine), konnte durch einen 3:0-Heimsieg im Playoff-Rückspiel jedoch korrigiert werden.

Zur prägenden Figur dieser beiden Paarungen ist Romelu Lukaku geworden. Der Mittelstürmer erzielte drei der vier Treffer gegen die Ukraine und schulterte den Großteil der Last im Angriff seiner Nationalmannschaft. Auf den 32-Jährigen haben wir im Belgien - Wales Tipp ein besonderes Augenmerk gelegt.

Lukaku ist mit 88 Treffern Rekordtorschütze der Roten Teufel und trotz seines höheren Alters immer noch eine wuchtige Präsenz im gegnerischen Strafraum.

Vor dieser neuerlichen Länderspielpause haben die Gäste in drei aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens einen Gegentreffer zugelassen. Das und noch mehr droht den Drachen in unserer Belgien vs. Wales Prognose.

So seht ihr Belgien - Wales im TV oder Stream:

09. Juni 2025, 20.45 Uhr, King Baudouin Stadium, Brüssel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wie schon in den letzten fünf direkten Duellen dieser beiden Auswahlmannschaften, gehen wir von einer Paarung mit Toren auf beiden Seiten aus. Die Tendenz deutet auf mindestens zwei Treffer für die Gastgeber hin.

Wales kassierte unter der Anleitung von Bellamy in einer Paarung mehr als einen Gegentreffer. Zu Gast in Island erlaubte sich die Nummer 29 der FIFA-Weltrangliste ein 2:2-Unentschieden.

Belgien vs Wales: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Belgien: Sels, Meunier, Debast, Faes, De Cuyper, Vanaken, Raskin, De Bruyne, Trossard, Doku, Lukaku

Ersatzbank Belgien: Vandevoordt, Lammens, Jackers, Theate, De Winter, MEchele, Onana, Mokio, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Fofana, Lukebakio, Saelemaekers, Openda

Startelf Wales: Darlow, Williams, Rodon, Mepham, Davies, Sheehan, Jordan James, Daniel James, Broadhead, Thomas, Johnson

Ersatzbank Wales: Ward, Davies, Ampadu, Cabango, Dasilva, Roberts, Kpakio, Crew, Cooper, Koumas, Wilson, Brooks, Matondo, Cullen, Moore, Harris

Die von Bellamy etablierte Spielweise auf viel Ballbesitz ermöglicht uns, in unterschiedlichen Spielverläufen zu denken. In ihren ersten beiden Qualifikationsspielen kamen die Drachen jeweils auf mehr als 60 Prozent Ballbesitz.

Damit brachten sich die Gäste jeweils in Position für elf Torschüsse. Ein guter Wert, der den neuen Offensivdrang der Waliser unterstreicht. Gefährlich wird es jedoch, wenn die belgische Nationalmannschaft ihre Qualität ausspielt und nach Ballgewinnen zielstrebig umschaltet.

Unser Belgien - Wales Tipp: Über 2,5 Tore

Wales wählt unter Craig Bellamy einen offensiven Spielansatz, der zum Unterhaltungswert dieser Paarung beiträgt. Individuell bringt Belgien genügend Qualität auf den Platz, um sich ebenfalls mehrere Torchancen herausspielen zu können - vor allem im eigenen Land.