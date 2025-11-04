Benfica - Leverkusen Tipp, Prognose und Quoten | 5.11.2025

SPORT1 Betting 04.11.2025 • 18:00 Uhr Benfica - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sieht es nach einem Unentschieden aus?

Unser Benfica - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2025 lautet: Trotz Favoritenrolle für Benfica wird die Partie sehr eng erwartet. Auch im Wett Tipp heute ist gegen die ebenfalls sieglosen Deutschen maximal ein Punkt drin.

In der vierten Partie der Champions-League-Ligaphase am 05.11.2025 um 21:00 Uhr im Estádio da Luz wird es ein enges Spiel geben, bei dem die Hausherren von Benfica leicht favorisiert sind, wir aber ein Unentschieden als wahrscheinlichstes Ergebnis sehen.

📈 Analyse: Warum ein Remis im Fokus steht – Quoten und Fakten

Sowohl Benfica Lissabon als auch Bayer 04 Leverkusen warten in dieser Champions-League-Saison noch auf den ersten Sieg. Benfica, trainiert von José Mourinho, steht nach drei Niederlagen massiv unter Druck. Die Portugiesen werden trotz ihrer europäischen Misserfolge von den Buchmachern im 1X2-Markt mit Quoten um 1,90 leicht favorisiert.

Dabei spricht die Form von Benfica in den letzten nationalen Spielen für die Adler: Sie erzielten in den letzten drei Ligapartien starke elf Tore und gewannen zuletzt souverän 3:0. National zeigt sich auch die von Mourinho versprochene defensive Stärke, mit zuletzt drei „Clean Sheets“ in der Liga. In der Champions League kassierte man jedoch im Schnitt 2,3 Gegentore pro Spiel.

Leverkusen konnte in der Ligaphase bisher zwei Unentschieden verbuchen (gegen Kopenhagen und PSV Eindhoven), erlitt aber eine bittere 2:7-Niederlage gegen PSG, was ihre defensiven Schwächen mit durchschnittlich 3,3 Gegentoren pro Spiel offenbart. Allerdings zählt Bayer 04 mit einem hohen erwarteten Toren (xG) von 15,4 zu den offensivstärksten Teams des Wettbewerbs.

Die Werkself muss in Lissabon zudem mit großen Personalsorgen im Mittelfeld zurechtkommen, darunter der gesperrte Robert Andrich. Historisch gesehen trennten sich die Teams bei der letzten Begegnung in Lissabon mit einem 0:0-Unentschieden. Auch in der jüngeren Champions-League-Vergangenheit Benficas endeten zwei von neun Heimspielen mit einem Remis, weitere drei wurden nur mit einem Tor Unterschied entschieden. Angesichts dieser Daten – der Heimstärke Benficas und der Offensivkraft Leverkusens bei gleichzeitig defensiven Schwächen beider Teams – erscheint die hohe Quote von 3,9 für ein Unentschieden besonders attraktiv.

🎯 Tipps für deinen Wettschein

Da beide Mannschaften dringend Punkte benötigen, ist eine vorsichtige Herangehensweise ratsam. Hier sind die Wetten, die auf Basis der Daten am meisten überzeugen:

Tipp 1: Unentschieden

Die Quote von 3,9 ist sehr verlockend, da beide Teams in dieser CL-Saison um ihren ersten Sieg kämpfen. Leverkusen hat bereits zwei Unentschieden in der Ligaphase erreicht, und Benficas Heimspiele verlaufen oft sehr eng. Eine Punkteteilung ist das naheliegende Ergebnis.

ist sehr verlockend, da beide Teams in dieser CL-Saison um ihren ersten Sieg kämpfen. Leverkusen hat bereits zwei Unentschieden in der Ligaphase erreicht, und Benficas Heimspiele verlaufen oft sehr eng. Eine Punkteteilung ist das naheliegende Ergebnis. Tipp 2: Doppelte Chance (Benfica oder Unentschieden) & Beide Teams treffen – Ja

Benfica ist zu Hause leicht favorisiert, während Leverkusen trotz Verletzungssorgen über starke Offensivqualitäten verfügt. Angesichts der defensiven Anfälligkeiten beider Teams (Benfica 2,3, Leverkusen 3,3 Gegentore/Spiel) ist es wahrscheinlich, dass beide treffen. Die Quote liegt bei 1,95 .

. Tipp 3: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen ihr Offensivpotenzial gezeigt (Benfica elf Tore in den letzten drei Ligaspielen, Leverkusen mit 2:7 gegen PSG in einem Torfestival). Da beide auf Sieg spielen müssen, verspricht das eine torreiche Partie. Die Quote beträgt 1,94.

Fazit

Es wird ein heißer Champions-League-Abend in Lissabon! Schau dir das Spiel an und platziere deine Wetten bei den von uns empfohlenen Buchmachern auf unserer dedizierten Seite. Viel Spaß beim Mitfiebern!