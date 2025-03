Benfica Lissabon - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 5.3.

SPORT1 Betting 04.03.2025 • 11:00 Uhr Benfica Lissabon - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sorgen die beiden Teams wieder für ein Spektakel?

Unser Benfica Lissabon - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.03.2025 lautet: Im Kampf um den Einzug ins CL-Viertelfinale dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein attraktives Spiel freuen. Im Wett Tipp heute haben die Gäste aber leichte Vorteile.

Eines der Highlights dieser Champions-League-Saison war sicherlich das Duell zwischen Benfica Lissabon und dem FC Barcelona am 7. Spieltag der Gruppenphase. Die Portugiesen führten in der Partie schon mit 3:1 und 4:2. Durch einen Treffer in der 96. Minute zum 5:4 sicherten sich die Katalanen aber doch noch den Sieg.

Sechs Wochen nach diesem wilden Duell treffen beide Mannschaften im CL-Achtelfinale erneut aufeinander. Das Hinspiel steigt im Estadio da Luz und die Quoten der Benfica Lissabon Barcelona Prognose sehen die Gäste auch dieses Mal vorne. Uns geht es ähnlich. Wir spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 den Benfica Lissabon Barcelona Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Barcelona auf “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”:

Barcelona ist in 15 Pflichtspielen des Jahres 2025 noch ungeschlagen

Benfica konnte nur 2 von 10 Duellen gegen die Katalanen für sich entscheiden

Die Lissabonner gewannen lediglich eines der letzten 9 CL-Heimspiele

Benfica Lissabon vs Barcelona Quoten Analyse:

Über zwei Spiele geht Barca als klarer Favorit in das Duell. In der CL-Liga-Phase waren die Katalanen auf Platz 2 gelandet. Zudem haben die Blaugrana beim Marktwert klar die Nase vorne (1,01 Milliarden zu 341 Millionen Euro). Da die Spanier aber im Hinspiel auswärts ran müssen, fällt der Unterschied bei den Benfica Lissabon vs Barcelona Quoten nicht allzu deutlich aus. Für einen Sieg der Auswärtsmannschaft klettern die Quoten immerhin auf einen Höchstwert von 1,88.

Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr auf der Gegenseite bei den besten Buchmachern Benfica Lissabon gegen Barcelona Wettquoten zwischen 3,50 und 3,90.

Benfica Lissabon vs Barcelona Prognose: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Anfang September übernahm Bruno Lage das Traineramt bei Benfica als Nachfolger von Roger Schmidt. Bisher läuft es für die “Aguias” unter dem neuen Coach recht gut. In der Tabelle der portugiesischen Liga liegen die Roten nach 24 Spieltagen zwar drei Punkte hinter Spitzenreiter Sporting zurück, haben aber ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im Januar 2025 sicherten sich die Adler nach Elfmeterschießen gegen Sporting den achten Titel der Vereinsgeschichte im Ligapokal. Zudem feierten die “Encarnados” in dieser Saison mit einem 4:1 daheim den höchsten Pflichtspielsieg seit 60 Jahren gegen den FC Porto.

Im Achtelfinale der Königsklasse ist Benfica der einzige verbliebene Vertreter aus der Primeira Liga. In der K.o.-Playoff-Phase setzten sich die Männer aus Lissabon mit einem 1:0-Heimsieg und einem 3:3 im Rückspiel gegen AS Monaco durch. Damit steht Benfica zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im CL-Achtelfinale. Im laufenden Wettbewerb kann die Mannschaft die beste „Shooting Accuracy“ (62,4 Prozent) vorweisen. Die Roten haben in der Königsklasse nur eines der letzten sechs Spiele verloren (3S, 2U). Fünf der vergangenen sechs CL-Siege feierte man aber auswärts. Im eigenen Stadion konnten die “Aguias” in den jüngsten fünf CL-Heimspielen gerade mal einen Sieg (2U, 2N) holen.

Am vergangenen Wochenende feierte Barca einen lockeren 4:0-Heimsieg gegen Real Sociedad. Dabei hatten die Männer von Coach Hansi Flick phasenweise mehr als 90 Prozent Ballbesitz und kamen auf 33:0 Torschüsse. Dabei profitierten die Katalanen auch von einer frühen Roten Karte für den Gegner. Mit diesem Sieg konnte Barcelona die Tabellenführung in La Liga verteidigen. Der Vorsprung auf die Verfolger Atletico und Real beträgt einen bzw. drei Punkte. Insgesamt sind die Blaugrana in 15 Pflichtspielen des Jahres 2025 noch ungeschlagen (12S, 3U). Unser Benfica Lissabon Barcelona Tipp zielt auf eine Fortsetzung dieser Serie ab.

Zudem konnte Trainer Flick seine gute Bilanz in der Königsklasse ausbauen. Schon mit den Bayern feierte der deutsche Coach in 18 CL-Partien 16 Siege. Mit Barca gab es nur im ersten Spiel der Liga-Phase eine Pleite in Monaco. Danach kamen die Katalanen auf sechs Siege und ein Remis. Von allen CL-Teams dieser Spielzeit kann der FCB die beste “Shot Conversion” im Wettbewerb (29,8 Prozent) vorweisen und hat die wenigsten Schüsse zugelassen (71). Zudem ist die Mannschaft in dieser Saison mit 124 Treffern in 40 Pflichtspielen extrem torgefährlich. Das ist der höchste Wert für einen spanischen Verein seit Real Madrid aus dem Jahr 1959/60.

Benfica Lissabon - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 1:0 Sporting Braga (H), 3:0 Boavista Porto (H), 3:3 AS Monaco (H), 1:0 Santa Clara (A), 1:0 AS Monaco (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Real Sociedad (H), 4:4 Atletico Madrid (H), 2:0 Las Palmas (A), 1:0 Rayo Vallecano (H), 4:1 FC Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon vs Barcelona: 4:5 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 0:2 (H)

Diese Paarung gab es im Europapokal schon zehnmal. Für Benfica stehen gerade mal zwei Siege zu Buche. Der erste Erfolg stammt aus dem ersten Duell. Lissabon entschied 1960/61 das Landesmeister-Finale mit 3:2 für sich.

Zudem folgte in der Spielzeit 2021/22 ein 3:0-Heimsieg in der CL-Gruppenphase. Demgegenüber stehen vier Siege und vier Remis aus Sicht von Barcelona. Die “Aguias” konnten nur zwei der letzten zwölf Heimspiele gegen Vereine aus Spanien gewinnen (4U, 6N).

Auf der Gegenseite haben die Blaugrana lediglich eines der vergangenen zehn Gastspiele in Portugal verloren (7S, 2U). Diese Bilanzen müssen wir bei unserer Benfica Lissabon vs Barcelona Prognose auch berücksichtigen.

Schon im Hinspiel fielen neun Tore. Die zehn Partien von Benfica in dieser CL-Saison brachten insgesamt 35 Treffer mit sich. Barca hat in acht Partien dieser Königsklassen-Spielzeit 28 Mal getroffen.

Benfica Lissabon vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Benfica Lissabon: Trubin - Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras - Barreiro, Aursnes, Orkun Kökcü - Dahl, Kerem Aktürkoglu, Pavlidis

Ersatzbank Benfica Lissabon: Samuel Soares (Tor), Joao Rego, Schjelderup, Arthur Cabral, Nuno Felix, Priset, Leandro, Amdouni, Belotti, Bruma

Startelf Barcelona: Szczesny - Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martínez, Balde - De Jong, Pedri, Olmo - Yamal, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, Ferran Torres, Fermin, Fort, Eric, Cubarsi, Martin, Casado

Die Liste der Ausfälle spricht bei der Benfica Lissabon gegen Barcelona Prognose eher für die Gäste, denn die Katalanen müssen nur auf Christensen, Bernal und ter Stegen verzichten.

Auf der Gegenseite verpassen bei den Hausherren Bah, Di Maria, Manu Silva und Renato Sanches definitiv das Spiel. Ob Florentino spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.

Unser Benfica Lissabon - Barcelona Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Uns geht es ähnlich wie den Buchmachern. Wir rechnen am Mittwoch wieder mit ein paar Toren. Zudem sehen wir die Gäste vorne und trauen der Truppe von Coach Hansi Flick mindestens ein Remis zu.

Das hat mit der Qualität der Blaugrana, dem direkten Vergleich und der tollen Form von Barca im Jahr 2025 zu tun. Die Defensive der Katalanen steht dabei sicherlich oft nicht besonders stabil.

Mit der tollen Offensive um formstarke Spieler wie Lewandowski, Yamal und Raphinha kann Barca aber die Abwehrpatzer meistens wettmachen. Das dürfte auch im Hinspiel in Lissabon gelingen.