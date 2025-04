Betis Sevilla - AC Florenz Tipp, Prognose, Quoten

Betis Sevilla befindet sich in sehr guter Form, musste in den letzten 13 Pflichtspielen lediglich eine einzige Niederlage einstecken (9 Siege, 3 Remis). Der AC Florenz hatte in den letzten Wochen vor allem auswärts zu kämpfen. In den jüngsten sieben Pflichtspielen setzte es vier Pleiten in der Fremde, 1-mal gab es ein Unentschieden. Zwei Siege stehen zu Buche, allerdings ist Real Betis ein ganz anderes Kaliber als Celje bzw. Cagliari.