Betis Sevilla - Jagiellonia Tipp, Prognose, Quoten 10.04.

Unser Betis Sevilla - Jagiellonia Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 10.04.2025 lautet: Betis Sevilla konnte erst am Wochenende dem FC Barcelona ein Remis abtrotzen. Im Wett Tipp heute gegen die Polen von Jagiellonia Bialystok gelingt ein höherer Heimsieg.

Am 10. April 2025 um 21:00 Uhr erwartet uns ein spannender Viertelfinal-Kracher in der Conference League im Estadio Benito Villamarin. Real Betis, das als haushoher Favorit ins Spiel geht, trifft im Hinspiel daheim auf das polnische Team Bialystok. Die Betis Sevilla Jagiellonia Prognose spricht für eine eindeutige Ausgangsposition.

Real Betis ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 2U) und hat eine beeindruckende Form, während Bialystok in den letzten fünf Partien durchwachsene Ergebnisse hatte (2S, 1U, 2N). Mit Cedric Bakambu als treffsicherstem Spieler auf Seiten der Gastgeber in der Conference League (5 Tore) und Afimico Pululu (8) für die Gäste, erwarten uns spannende Duelle.

Trotzdem lautet unser Betis Sevilla Jagiellonia Wett Tipp heute: “Sieg Betis Sevilla HC -1” zu einer Quote von 1,80 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Jagiellonia auf “Sieg Betis Sevilla HC -1”:

Betis Sevilla vs Jagiellonia Quoten Analyse:

Für das anstehende Viertelfinal-Hinspiel der Conference League zwischen Real Betis und Jagiellonia picken wir uns den Tipp „Sieg Betis Sevilla HC -1“ heraus. Betis geht als klarer Favorit ins Rennen, unterstützt durch die starke Heimbilanz und überlegene Form. Das äußert sich auch in den Betis Sevilla Jagiellonia Quoten, die in diversen Sportwetten Apps nur 1,29 für den Heimsieg ausspucken.

Für das Remis gibt es schon sehr hohe Werte von 5,25. Wer dem polnischen Vertreter die Sensation in Andalusien zutraut, der kann Betis Sevilla vs. Jagiellonia Wettquoten in Höhe von 8,25 abstauben. Ohne Sportwetten Bonus solltet ihr jedoch eher die Finger von dieser riskanten Wette lassen.