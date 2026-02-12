“Biathlon: 10-km-Sprint Männer” Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Olympische Winterspiele am 13.02.2026

SPORT1 Betting 12.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen “Biathlon: 10-km-Sprint Männer” Prognosen von unseren Wett-Experten für die Olympischen Winterspiele am 13.02.2026.

Im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien werden in Antholz insgesamt elf Biathlon-Wettbewerbe ausgetragen. Am Freitag steht mit dem 10-km-Sprint der zweite Einzelwettbewerb der Männer auf dem Programm. Wer wird Nachfolger von Johannes Thingnes Bö, der sich 2022 auf der kürzesten Biathlon-Strecke Rang 1 sicherte?

Die 10 km verteilen sich bei dem Wettbewerb auf drei Laufrunden. Nach der ersten und der zweiten Runde müssen die Athleten am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen, einmal liegend, einmal stehend. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren

Wir entscheiden uns bei der Biathlon 10-km-Sprint Männer Prognose für den Wett Tipp

„Giacomel kommt vor Samuelsson ins Ziel “. Dafür bietet uns Merkur Bets eine attraktive Quote von 1,57.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für die besten Sportwetten Anbieter ist Olympia natürlich eine ganz wichtige Zeit. Bei Merkur Bets kann selbstverständlich auf alle elf Biathlon-Wettbewerbe gewettet werden. Für das Rennen am Freitag steht wenig überraschend der Markt “Wer gewinnt der 10-km-Sprint der Herren” im Mittelpunkt. Hier sehen die Quoten aktuell wie folgt aus:

Botn 5,50

Perrot 5,50 Giacomel 6,00Dale-Skjevdal 9,00Lægreid 9,00Samuelsson 10,0Ponsiluoma 11,0Christiansen 16,0Nawrath 16,0Jacquelin 17,0Fillon Maillet 17,0

Zudem kann bei Merkur Bets getippt werden, wer es unter die Top 3 schafft. Last but not least hat der Buchmacher für den 10-km-Sprint der Herren auch H2H-Wetten für euch parat. Hier werden zwei Läufer herausgegriffen und in einen fiktiven Zweikampf gesteckt.

Einer der Top-Favoriten für diesen Wettbewerb ist natürlich Eric Perrot. Der Franzose ist aktueller Weltcup-Spitzenreiter und holte im ersten Männer-Einzel-Rennen bei Olympia 2026 Silber. Zudem gewann Perrot mit der Mixed-Staffel Gold. In der laufenden Weltcup-Saison konnte der 24-Jährige aber noch kein Sprintrennen für sich entscheiden. Das beste Ergebnis war der zweite Platz in Hochfilzen.

Selbstverständlich müssen wir auch den frischgebackenen Sieger aus dem 20-km-Rennen auf dem Zettel haben. Johan-Olav Botn blieb am Dienstag bei allen vier Schießprüfungen fehlerlos und kam mit 14 Sekunden Vorsprung auf Eric Perrot als Erster ins Ziel. In der Biathlon-Saison 2025/2026 hatte Botn das erste 10km-Sprint-Rennen in Östersund für sich entscheiden können.

Italien kommt bei den Olympischen Winterspielen 2026 schon auf elf Medaillen. Nur Norwegen konnte bisher mehr Edelmetall sammeln. Diese Sammlung könnte am Freitag vergrößert werden, wenn Tommaso Giacomel beim Sprint an den Start geht. Der Südtiroler liegt im Sprint-Weltcup auf Platz 1. Als einziger Athlet konnte er in der laufenden Weltcup-Saison zwei 10-km-Rennen gewinnen (Hochfilzen, Oberhof) und landete zudem in Ruhpolding auf Rang 2. Zum Auftakt von Olympia 2026 sicherte sich Giacomel in der Mixed-Staffel Silber. Beim 20-km-Rennen reichte es nach drei Strafminuten allerdings nur für Rang 6.

Und wie stehen die Chancen der deutschen Starter? Philipp Nawrath konnte sich Anfang Januar beim 10-km-Sprint in Oberhof einen tollen zweiten Platz sichern. Im ersten Männer-Einzelwettbewerb bei Olympia 2026 musste sich der 32-jährige Deutsche nach einer Strafminute dann aber mit Rang 5 begnügen. Für Buchmacher Merkur Bets ist der Mann aus Füssen auch dieses Mal auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 10.

Biathlon: 10-km-Sprint Männer: Wett Tipps und Prognosen

Für diesen Wettbewerb haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert. Daraus ergeben sich unsere Tipps und Prognosen.

Giacomel kommt vor Samuelsson ins Ziel ( Quote 1,57 bei Merkur Bets ): Unser Haupttipp hat mit dem Lokalmatadoren zu tun. Im Sprint-Weltcup liegt der Italiener auf Rang 1, einen Platz vor dem Schweden. Samuelsson (Platz 7) hatte auch schon im ersten Biathlon-Rennen von OIympia 2026 das Nachsehen gegen Giacomel (Platz 6), obwohl der Schwede eine Strafminute weniger hinnehmen musste. Der Heimvorteil dürfte Giacomel weiter beflügeln.

Perrot kommt in die Top 3 ( Quote 2,25 bei Merkur Bets ): Nach Silber und Gold bei den Olympischen Winterspielen 2026 muss man den Weltcup-Führenden auch beim Sprintrennen auf dem Zettel haben. Da sich Perrot über 10 km aber nicht ganz so wohl fühlt, ist er für uns nicht unbedingt der Topfavorit auf Gold. Aber ein Platz auf dem Treppchen sollte sicher sein.

Botn kommt in die Top 3 ( Quote 3,25 bei Merkur Bets ): Und auch der erste Olympiasieger im Biathlon von Olympia 2026 darf zu Recht auf eine zweite Medaille hoffen. Johan-Olav Botn ist in Topform und hat gezeigt, wie wohl er sich aktuell in Antholz fühlt. Zudem hat der 26-Jährige in dieser Saison schon einen Sprintsieg im Weltcup auf dem Konto.

Sieg Giacomel (Quote 6,00 bei Merkur Bets): Ein Tipp auf den Sieger ist mit etwas Risiko verbunden. Das zeigen auch die Quoten der Bookies. Selbst die beiden Topfavoriten gehen mit einer Siegquote von 5,50 ins Rennen. Für uns ist der Führende im Sprint-Weltcup, der auch noch mit der Unterstützung der heimischen Fans rechnen darf, aber die Nummer 1. Kein Biathlet war in dieser Saison über die 10 km stärker als Giacomel. Und im Vergleich zum 20km-Rennen warten hier nur zwei Schießprüfungen. Diesen Tipp müsst ihr aber vorsichtiger spielen.

Wir hoffen, unsere Biathlon 10-km-Sprint Männer Prognosen helfen euch weiter. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei diesem spannenden Olympia-2026-Wettkampf.