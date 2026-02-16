Biathlon: 4 × 7,5 km Staffel Männer” Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Olympische Winterspiele am 17.02.2026

SPORT1 Betting 16.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen “Biathlon: 4 × 7,5 km Staffel Männer” Prognosen von unseren Wett-Experten für die Olympischen Winterspiele am 17.02.2026.

Im Biathlon stehen bei den Männern im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien noch zwei Wettbewerbe auf dem Programm. Los geht es am Dienstag mit der 4 × 7,5 km Staffel. Wer sichert sich hier die Medaillen?

Am Ende geht es uns in der Olympia Biathlon 4 × 7,5 km Staffel Männer Prognose ähnlich wie den Bookies. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp „Frankreich gewinnt Gold". Dafür bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,60.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bei der Staffel legt jeder Athlet, wie der Name des Wettbewerbs es schon sagt, eine Strecke von 7,5 km zurück. Unterwegs warten jeweils ein Liegend- und ein Stehendschießen auf die Teilnehmer. Bei jedem Schießen können die Biathleten bis zu drei Kugeln nachladen.

Bei Betano stehen die Biathlon-Wettbewerbe natürlich auch im Mittelpunkt der Olympia-Wetten. Für das Staffelrennen am Dienstag kann in erster Linie auf den Sieger gewettet werden. Hier sehen die Quoten aktuell wie folgt aus:

Frankreich 1,60

Schweden 3,00

Italien 9,00

Norwegen 9,00

Deutschland 15,0

Norwegen

Schaut man auf die Ergebnisse der letzten Monate und Jahre, müssten die Norweger eigentlich die großen Favoriten sein. Das Wintersportland ist amtierender Olympiasieger und Weltmeister in der Männer-Biathlon-Staffel. Die Skandinavier mussten vor dieser Saison zwar den Rücktritt der beiden Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö verkraften. Trotzdem konnte die norwegische Staffel drei der ersten vier Staffel-Wettbewerbe in der Weltcup-Saison 2025/26 für sich entscheiden.

So führen die Nordeuropäer auch den Weltcup in der Staffel an. In den bisherigen drei Einzelwettbewerben der olympischen Spiele holte Norwegen fünf Medaillen. Vor allem auf Sturla Holm Lægreid war Verlass, der auf einmal Silber und zweimal Bronze bei Olympia 2026 kommt. Zudem sicherte sich Johan-Olav Botn Gold über die 20-km-Einzelstrecke. Über 10 km landete Vetle Sjastad Christiansen auf Rang 2. Trotzdem wird bei Betano ein Olympiasieg der Norweger in der Staffel mit einer hohen 9er-Quote belohnt.

Frankreich

Die Franzosen wissen, wie man Norwegen schlägt. Dieses Kunststück glückte Frankreich Mitte Januar in Ruhpolding. Hier sicherte sich die Staffel um den Weltcup-Führenden Eric Perrot den ersten Sieg in dieser Saison. Nach dem zweiten Schießen hatte Frankreich nur auf Platz 19 gelegen. Danach erlaubte sich die “Équipe” lediglich noch einen einzigen Nachlader und kam sechs Sekunden vor den Skandinaviern ins Ziel.

Und auch bei Olympia 2026 fühlen sich die französischen Biathleten wohl. Quentin Fillon Maillet sicherte sich Gold über 10 km. Éric Perrot landete im 20-km-Rennen auf dem Silberrang. Und Émilien Jacquelin holte sich bei der Verfolgung über 12,5 km die Bronzemedaille. Zudem gewann Frankreich in der Mixed-Staffel Gold. 2022 mussten sich die Franzosen in Peking mit der Silbermedaille hinter Norwegen begnügen. Reicht es dieses Mal für Gold?

Deutschland

Im Staffelwettbewerb der Männer geht es natürlich auch um die deutsche Staffel. Deutschland liegt im Staffel-Weltcup auf Rang 4 (220 Punkte), nur 30 Zähler hinter Schweden. Bei der Olympia-Generalprobe Mitte Januar in Ruhpolding kamen Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath mit fünf Nachladern auf Rang drei und sicherten sich nach 4 x 7,5 Kilometern das erste Podest des Winters. Zuvor war das DSV-Quartett in den ersten drei Saison-Staffeln auf den Rängen vier und zweimal fünf gelandet.

Nun hoffen die deutschen Biathleten auf die zweite Medaille bei Olympia 2026. In der Mixed Staffel reichte es mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß hinter Frankreich und Italien für Bronze. Auch bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr kam das deutsche Team in der 4 × 7,5 km Staffel auf Rang 3 ins Ziel. Buchmacher Betano sieht Deutschland im Gesamtsieger-Markt auf Rang 5.

Olympia Biathlon: 4 × 7,5 km Staffel Männer: Wett Tipps und Prognosen

Für diesen Wettbewerb haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert. Daraus ergeben sich unsere Tipps und Prognosen.

Gold für Frankreich ( Quote 1,60 bei Betano ): Die Formkurve, der letzten Wettbewerbe und die Ergebnisse bei Olympia 2026 sprechen für die Franzosen. Frankreich hat den Weltcup-Führenden und den Goldmedaillengewinner über 10 km an Bord. Und die erfolgsverwöhnten Norweger vermissen bei Olympia nun doch langsam ein wenig die Bö-Brüder.

Die Formkurve, der letzten Wettbewerbe und die Ergebnisse bei Olympia 2026 sprechen für die Franzosen. Frankreich hat den Weltcup-Führenden und den Goldmedaillengewinner über 10 km an Bord. Und die erfolgsverwöhnten Norweger vermissen bei Olympia nun doch langsam ein wenig die Bö-Brüder. Frankreich kommt vor Norwegen ins Ziel ( Quote 2,00 bei Merkur Bets ): Nicht alle Buchmacher kommen zum gleichen Ergebnis wie Betano. Einige Wettanbieter erwarten ein ganz enges Rennen zwischen Norwegen und Frankreich. Andere sehen die Skandinavier sogar knapp vorne. Bei Merkur Bets bekommen wir für die H2H-Wette “Frankreich kommt vor Norwegen ins Ziel” somit eine Quote von 2,00.

Nicht alle Buchmacher kommen zum gleichen Ergebnis wie Betano. Einige Wettanbieter erwarten ein ganz enges Rennen zwischen Norwegen und Frankreich. Andere sehen die Skandinavier sogar knapp vorne. Bei Merkur Bets bekommen wir für die H2H-Wette “Frankreich kommt vor Norwegen ins Ziel” somit eine Quote von 2,00. Deutschland kommt in Top 3 ( Quote 2,15 bei Bet-at-home ): Die deutschen Biathleten sind bei Großereignissen eigentlich immer zur Stelle. In den Einzelwettbewerben sind die deutschen Frauen und Männer bisher leer ausgegangen. Doch in der Staffel kann man Philipp Nawrath und Co., nach dem dritten Platz im Mixed, durchaus Bronze zutrauen.

Die deutschen Biathleten sind bei Großereignissen eigentlich immer zur Stelle. In den Einzelwettbewerben sind die deutschen Frauen und Männer bisher leer ausgegangen. Doch in der Staffel kann man Philipp Nawrath und Co., nach dem dritten Platz im Mixed, durchaus Bronze zutrauen. Deutschland landet vor Schweden (Quote 2,25 bei Bet365): Wir halten fest: Norwegen und Frankreich sind, auch wenn Betano das ein wenig anders sieht, für uns die beiden Top-Favoriten. Und dahinter trauen wir Deutschland den dritten Platz zu. So müssten die deutschen Biathleten vor Schweden ins Ziel kommen. Diese Aussage wird bei Bet365 mit einer Quote von 2,25 belohnt. Das hat auch mit dem bisher schwachen Abschneiden der Schweden zu tun. Der Weltcup-Dritte Sebastian Samuelsson ist noch ohne Podestplatz. Dafür holte Martin Ponsiluoma überraschend Gold in der Verfolgung.

Wir hoffen, unsere Olympia Biathlon 4 × 7,5 km Staffel Männer Prognosen helfen euch weiter. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei diesem spannenden Olympia-2026-Wettkampf.