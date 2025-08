Bielefeld - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2025

SPORT1 Betting 01.08.2025 • 18:00 Uhr Bielefeld - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann Fortuna die Bielefelder Alm erobern?

Unser Bielefeld - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.08.2025 lautet: Drittliga-Meister und Pokalfinalist trifft auf heißen Aufstiegskandidaten. In unserem Wett Tipp heute wird es Tore regnen.

Es gibt wieder Zweitliga-Fußball auf der Alm! Die Arminia ist zurück im Unterhaus und freut sich im ersten Heimspiel der neuen Saison auf einen Aufstiegskandidaten. In unserer Bielefeld Düsseldorf Prognose sehen wir den Aufsteiger dabei keinesfalls chancenlos. Das hängt unter anderem stark mit dem Heimvorteil des DSC zusammen.

Ob es für einen Heimsieg reicht, wird sich zeigen. Jedenfalls gehen wir von mindestens einem Treffer der Arminen aus. Den erwarten wir allerdings auch von den Gästen, so dass wir uns für den Bielefeld Düsseldorf Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,50 bei Merkur Bets entscheiden. Diese Quote gilt allerdings für Bestandskunden.

Neukunden können vom Super-Quotenboost bei Merkur Bets profitieren und sich eine Quote von sage und schreibe 10,0 für die Wettoption “Beide Teams treffen” sichern. Als wäre das nicht genug, legt der Bookie einen 100% Bonus bis zu 100 € für die erste Einzahlung oben drauf.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Düsseldorf auf “Beide Teams treffen”:

Bielefeld hat in jedem der letzten 18 Pflichtspiele getroffen.

Düsseldorf hat in jeder der letzten 21 Zweitliga-Partien mindestens ein Tor erzielt.

In 5 der letzten 6 direkten Duelle gab es Treffer auf beiden Seiten.

Bielefeld vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Sportwettenanbieter erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Das jedenfalls lässt sich aus den Bielefeld Düsseldorf Quoten ableiten. Die Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Spitzenwerte bis 2,40. Die Quoten von bis zu 2,85 für Wetten auf die Gäste liegen davon nicht allzu weit entfernt.

Eine torreiche Auseinandersetzung halten die Wettanbieter für wahrscheinlich. Wetten auf “Über 2,5 Tore” werfen Quoten von höchstens 1,67 ab. Wer auf ein Tor mehr setzt, der darf sich über durchschnittliche Bielefeld Düsseldorf Wettquoten von 2,55 freuen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Düsseldorf Prognose: Munteres Hin und Her

An die vergangenen Saison haben die Bielefelder Fans beste Erinnerungen. Nicht nur wurde ihre Arminia Meister der 3. Liga und kehrte damit nach zwei Jahren wieder in die 2. Bundesliga zurück. Auch erreichten die Almkicker das Finale des DFB-Pokals durch beherzten und einfach tollen Fußball.

Auf dem Weg dorthin eliminierten sie mit Union Berlin, Freiburg, Bremen und Ex-Double-Sieger Leverkusen gleich vier Bundesligisten, nachdem sie sich in Runde eins gegen Zweitligist Hannover durchgesetzt hatten. Im Endspiel war dann allerdings der VfB Stuttgart eine Nummer zu groß (2:4).

Jeden der höherklassigen Gegner besiegte der DSC auf der heimischen Alm und bewies damit, dass er vor allem daheim jeden schlagen kann. Zu Hause sind die Arminen seit Mitte Februar 2025 oder umgerechnet zehn Pflichtspielen, von denen sie acht gewannen (2U), unbezwungen.

Überhaupt präsentierte sich die Arminia im Endspurt der vergangenen Drittliga-Saison bärenstark und beendete die 3. Liga mit elf ungeschlagenen Spielen am Stück (9S, 2U). Insofern gehen wir im Rahmen unserer Bielefeld Düsseldorf Prognose zumindest von einem Heimtreffer der Almkicker aus.

Bielefeld - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:3 Monaco (H), 2:1 Nürnberg (N), 3:1 Imst (H), 7:1 Havelse (H), 2:2 Wiedenbrück (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 4:0 Aachen (A), 3:0 Velbert (A), 0:1 Basaksehir (H), 1:3 Blau Weiß Linz (N), 6:0 Monheim (N)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Düsseldorf: 2:2 (H), 2:2 (H), 1:4 (A), 2:4 (A), 0:2 (H)

Fortuna lieferte vor allem zu Beginn der Vorsaison starke Leistungen ab. Bis nach dem zehnten Spieltag stand F95 an der Tabellenspitze und galt als heißester Aufstiegskandidat. Unter anderem war Düsseldorf mit fünf Auswärtssiegen am Stück in die Spielzeit 2024/25 gestartet. In der Folge fielen die Leistungen allerdings ab.

Aus den restlichen zwölf Auswärtspartien hatten die Fortunen nur noch zwei weitere Dreier geholt (6U, 4N). Am Ende der Saison stand die Mannschaft von Daniel Thioune lediglich auf Rang 6 und hatte fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Damit geht die Fortuna in ihre sechste Zweitliga-Saison in Serie.

Nie zuvor absolvierten die Düsseldorfer so viele Spielzeiten in Folge im Unterhaus und ein verflixtes siebtes Jahr in der 2. Bundesliga soll nach dem Willen der Verantwortlichen auch nicht folgen. Dazu will man die neue Saison direkt mit einem Dreier einläuten und statistisch gesehen ist der Auftaktgegner ein dankbarer.

Seit Thiounes Amtsübernahme im Februar 2022 gelangen keinem anderen Verein im Unterhaus so viele Dreier gegen Aufsteiger aus der 3. Liga wie den Fortunen (14). In den letzten acht solchen Begegnungen holte F95 sieben Siege (1N). Den Bielefeld Düsseldorf Tipp auf Auswärtssieg würden wir aber dennoch nicht anspielen.

So seht ihr Bielefeld - Düsseldorf im TV oder Stream:

02. August 2025, 20:30 Uhr, SchücoArena, Bielefeld

Übertragung TV: RTL, Sky

Übertragung Stream: RTL+, Sky Go, WOW

Die Begegnung ist im Free-TV bei RTL zu sehen. Alternativ lässt sie sich auch bei Sky bzw. online bei Sky Go, RTL+ und WOW verfolgen. In jedem der letztgenannten Fälle ist aber ein kostenpflichtiges Abo Voraussetzung.

Im Rahmen der Bielefeld Düsseldorf Prognose ist ein Blick auf den direkten Vergleich interessant. Nur eines der letzten zehn Aufeinandertreffen konnten die Arminen für sich entscheiden (2U, 7N). In der eingleisigen 2. Bundesliga kassierten die Almkicker gegen keinen anderen Verein so viele Niederlagen wie gegen F95 (10).

Bielefeld vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken - Großer, Handwerker, Lannert, Schneider; Russo, Mehlem, Corboz, Schreck; Kania, Young

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Felix, Krüger, Micheler, Kunze, Ocansey, Richter, Schröers, Norbye, Grodowski

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Heyer, Iyoha, Oberdorf, Siebert; Zimmermann, Alexandropoulos, Appelkamp, Haag; Rasmussen, Itten

Ersatzbank Düsseldorf: Lotka, de Wijs, Hettwer, Fridriksson, Niemiec, Lenz, Suso, Schmidt, Rossmann, Vermeij, El Azzouzi

Obwohl der direkte Vergleich für die Gäste spricht, würden wir uns eher für einen Bielefeld Düsseldorf Tipp in Richtung der Gastgeber aussprechen, vor allem, wenn man hierfür eine Freiwette ohne Einzahlung nutzt. Mit Marvin Mehlem, Benjamin Boakye oder Marius Wörl wurden interessante Namen auf die Alm geholt. Allerdings verließ mit Louis Oppie auch ein Leistungsträger den Verein.

F95 auf der anderen Seite gab allein für die Dienste von Anouar El Azzouzi, Cedric Itten und Christian Rasmussen über 3,5 Millionen Euro aus. Das Geld hierfür kam allen voran aus dem Verkauf von Isak Johannesson, der für 5,5 Millionen Euro zum 1. FC Köln wechselte.

Unser Bielefeld - Düsseldorf Tipp: “Beide Teams treffen”

Es steht uns ein interessantes Duell auf der Alm bevor. Auf der einen Seite der Drittliga-Meister und DFB-Pokalfinalist der Vorsaison, auf der anderen eine Mannschaft, die mit ihren Neuzugängen den nächsten Angriff auf den Aufstieg in die Bundesliga angeht.

Die Arminen gewannen vier ihrer sechs Testspiele (1U) und mussten sich nur zum Abschluss dem Spitzenclub aus Monaco geschlagen geben (0:3). Auch die Fortuna gewann vier ihrer sechs Vorbereitungsspiele (2N) und zeigte sich dabei vor allem treffsicher.

Wir können uns ein wahres Torspektakel und gut und gerne vier oder mehr Treffer vorstellen. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten wir für sehr wahrscheinlich, sodass bei dem von Merkur Bets angebotenen Super-Quotenboost die entsprechende Wette eigentlich schon ein Muss ist.

Die Gastgeber trafen in jedem der letzten 18 Pflichtspiele, die Gäste in jeder der letzten 21 Zweitliga-Partien.