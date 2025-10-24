Bielefeld - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2025

SPORT1 Betting 24.10.2025 • 18:00 Uhr Bielefeld - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann die SVE die Tabellenführung verteidigen?

Unser Bielefeld - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.10.2025 lautet: Die SVE zeigt sich völlig unbeeindruckt vom Umbruch im Sommer und eilt von Sieg zu Sieg. Auch im Wett Tipp heute muss man den Saarländern wieder mindestens einen Punkt zutrauen.

Die SV Elversberg ist und bleibt die große Überraschung dieser Zweitliga-Saison. Nach dem großen Qualitätsverlust im Sommer waren die Saarländer für viele Fans und Experten in dieser Spielzeit ein Abstiegskandidat. Doch die SVE führt nach neun Spieltagen die Tabelle im Unterhaus an. Wie lange geht die Serie noch weiter?

Die Quoten der Bielefeld Elversberg Prognose rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe, sehen die Gäste aber leicht vorne. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home den Bielefeld Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Elversberg auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Bielefeld hat nur 1 der letzten 7 Ligaspiele gewonnen

Elversberg ist seit 7 Spieltagen ungeschlagen

Die SVE hat die zweitbeste Defensive und die beste Offensive in der 2. Bundesliga

Bielefeld vs Elversberg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, die euch auch die besten Sportwetten Apps liefern, können sich bei dieser Paarung für keinen wirklichen Favoriten entscheiden. Auch bei Bet-at-home finden wir recht ausgeglichene Bielefeld vs Elversberg Quoten vor.

Die Gäste sind mit einer Siegquote von 2,30 leicht favorisiert. Für einen Heimsieg bekommt ihr eine 2,80. Die höchsten Bielefeld gegen Elversberg Wettquoten warten mit einer 3,70 für eine Punkteteilung auf euch.

Bielefeld vs Elversberg Prognose: Kriegt DSC die Abwehrprobleme in den Griff?

Bielefeld war toll in die neue Saison gestartet. Nach dem fünften Spieltag stand der Aufsteiger auf dem dritten Tabellenplatz. Doch mit vier Niederlagen in Folge und lediglich einem Sieg aus den letzten sieben Ligapartien ist der DSC inzwischen in der harten Realität der 2. Liga angekommen. So ist die Mannschaft von Coach Mitch Kniat auf Rang 11 abgerutscht. Ein Grund für die Negativserie ist die löchrige Defensive. An den ersten fünf Spieltagen hatte die Arminia insgesamt nur vier Gegentore kassiert. In den vergangenen vier Partien musste Keeper Kersken den Ball aber gleich 12-mal aus dem eigenen Netz holen.

Am Wochenende erzielte der DSC im Derby zu Gast in Paderborn immerhin drei Tore. Doch bei vier Gegentoren gingen die Arminen wieder als Verlierer vom Feld. Innerhalb von 12 Minuten war aus einer 2:1-Führung ein 2:4-Rückstand geworden. Bei der Chancenverwertung (36,2%) und der “Shot Conversion” (14,3%) steht Bielefeld noch auf Rang 4. Doch der Aufsteiger hat drei der fünf Heimpartien in dieser BL2-Saison (2S) verloren. Lediglich in der Abstiegssaison 2010/11 hatte der Verein mehr Niederlagen in den ersten fünf Heimpartien in der eingleisigen 2. Liga kassiert (4).

Elversberg kommt nach neun Spieltagen auf 22 Punkte. Das ist der beste Saisonstart eines Teams in der 2. Bundesliga seit Fortuna Düsseldorf in der Spielzeit 2017/18. Am vergangenen Wochenende gewann die SVE eindrucksvoll mit 6:0 gegen Greuther Fürth. So sind die Saarländer seit sieben Spieltagen ungeschlagen und haben die jüngsten vier Partien alle gewonnen. Bei 11,2 xGA kommt die Truppe von Coach Vincent Wagner lediglich auf sechs Gegentore. Fünf Weiße Westen sind der Bestwert in Liga 2. Zudem stellt man mit sechs Gegentoren die zweitbeste Defensive nach Schalke (5).

Doch auch auf der anderen Seite des Spielfeldes läuft es bestens. 22 Tore bedeuten die beste Offensive sowie die drittbeste Chancenverwertung (37,3%) und die beste “Shot Conversion” (15,5%). Das macht eine Tordifferenz von +16, die nach neun Spielen in der eingleisigen 2. Liga bisher nur von zwei Vereinen überboten wurde. Durch diese Statistik fällt uns unser Bielefeld Elversberg Tipp deutlich leichter. Trainer Vincent Wagner will von der Euphorie aber nichts wissen und rechnet vor, dass man noch 18 Punkte bis zum Klassenerhalt braucht. Bis auf die Partien gegen Kaiserslautern (2:1) und Hertha (2:0) traf die SVE tatsächlich bisher nur auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Bielefeld - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:4 Paderborn (A), 1:2 Schalke (H), 1:3 Hannover (A), 1:3 Greuther Fürth (H), 2:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 6:0 Greuther Fürth (H), 0:2 VfB Stuttgart (A), 4:0 Magdeburg (A), 1:0 Holstein Kiel (H), 4:1 Braunschweig (A)

Letzte Spiele Bielefeld vs Elversberg:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Bielefeld Elversberg Prognose keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine treffen am Samstag erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Elversbergs Younes Ebnoutalib führt die Torschützenliste im Unterhaus mit neun Toren an. In der 2. Bundesliga erzielte in diesem Jahrtausend lediglich Simon Terodde 2018/19 (12) und 2021/22 (11) mehr Treffer an den ersten neun Spieltagen einer Saison.

So muss man dem formstarken Stürmer auch am Samstag ein Tor zutrauen. Für den Bielefeld Elversberg Tipp “Ebnoutalib trifft” zahlt uns Winamax eine Quote von 2,40. Alle Infos über den Bookie liefert euch unser Winamax Tipp!

So seht ihr Bielefeld - Elversberg im TV oder Stream:

25. Oktober 2025, 13 Uhr, Schüco Arena, Bielefeld

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die Fans der 2. Bundesliga werden auch in dieser Saison von Sky bestens versorgt. Denn nur der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele im deutschen Unterhaus live, als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Duell am Samstag ab 13 Uhr zwischen Bielefeld und Elversberg.

Bielefeld vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Handwerker - Schreck, Mehlem, Corboz - Momuluh, Grodowski, Wörl

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann (Tor), Hagmann, Sicker, Ocansey, Young, Sarenren Bazee, Boakye, Micheler, Kania

Startelf Elversberg: Kristof - Keidel, Rohr, Le Joncour, La. Günther - Condé, Poreba, L. Petkov, Conté, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Gyamerah, Sickinger, Stange, Schmahl, Mickelson, Malanga, Ceka, Schnellbacher, Pfeiffer

Die Hausherren müssen ohne Oppermann, Hilterman und Russo auskommen. Bei den Gästen fällt lediglich Seifert sicher aus. Pfeiffer müsste nach einer Erkrankung wieder zur Verfügung stehen. Die Personallage hat aber keine Auswirkungen auf die Bielefeld Elversberg Prognose.

Unser Bielefeld - Elversberg Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Bielefeld will seinen freien Fall unbedingt stoppen. Doch mit dem Heimspiel gegen den formstarken Tabellenführer wartet eine ganz schwere Aufgabe auf die Arminia. Die schwächste Defensive der letzten vier Spieltage trifft auf die beste Offensive.