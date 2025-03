Bielefeld - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 01.04.2025

SPORT1 Betting 31.03.2025 • 11:00 Uhr Bielefeld - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Fertigt die Werkself den Favoriten-Schreck ab?

Unser Bielefeld - Leverkusen Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 01.04.2025 lautet: Der Titelverteidiger ist im Wett Tipp heute nicht die einzige Mannschaft, die einen vorbereiteten Torjubel zeigen darf.

Auf der Alm in Ostwestfalen sind in dieser Pokal-Saison schon an so manchen Abenden unerwartete Spiele abgelaufen. Die Arminia hat sich als Drittligist vollkommen überraschend für das Halbfinale im DFB-Pokal qualifiziert und will in unserer Bielefeld Leverkusen Prognose gegen den Titelverteidiger eine weitere Sensation schaffen.

Die Werkself hofft indes auf eine Rückkehr von Florian Wirtz, kommt aber auch ohne den Weltklasse-Spieler nicht um die Favoritenrolle herum. Im Bielefeld Leverkusen Wett Tipp heute haben wir eine Wette auf “Beide Teams treffen” herausgesucht. Bei ODDSET könnt ihr euch an einer Quote von 2,10 bedienen.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen”:

Leverkusen hat zuletzt in 5 Pflichtspielen 11 Gegentore zugelassen.

Bielefeld hat in 5 aufeinanderfolgenden Heimspielen mindestens doppelt getroffen.

Bielefeld hat die letzten 4 Heimspiele im DFB-Pokal allesamt gewonnen.

Bielefeld vs Leverkusen Quoten Analyse:

Sprechen wir nur von den Bielefeld Leverkusen Quoten, sollten die Ostwestfalen für den aktuellen Titelverteidiger nicht mehr als eine Vorspeise vor dem zweiten Pokal-Endspiel in Serie sein.

Ein Dreier der Gäste bringt euch ohne Zusatz keine attraktiven Bielefeld Leverkusen Wettquoten ein. Dagegen erhaltet ihr für einen Erfolg der Hausherren circa den 15,50-fachen Gewinn. Für einen Sportwetten Bonus eignet sich diese Hoch-Risiko-Wette aber natürlich nicht.

Bielefeld vs Leverkusen Prognose: Ein wichtiger Sieg

Aus der Champions League hat sich die Werkself bereits verabschiedet und der Titelkampf in der Bundesliga ist ebenfalls nur noch rechnerisch offen. Verblieben ist eine Titelchance im DFB-Pokal.

In diesem hat B04 das vermeintlich einfachste Los gezogen. Die Werkself bestreitet ihr Halbfinale in Ostwestfalen und duelliert sich mit dem Drittligisten aus Bielefeld. In unserem Bielefeld vs. Leverkusen Tipp raten wir jedoch zur Vorsicht.

Die Arminia hat in dieser Pokal-Saison einen sensationellen Lauf und in allen vier Runden einen höherklassigen Verein geschlagen. Im Anschluss an den Erstrunden-Erfolg gegen Hannover (2:0) folgten drei Siege gegen Bundesligisten (Union Berlin, Freiburg und Werder Bremen).

Herausragende Leistungen zeigten die Gastgeber insbesondere in den ersten Halbzeiten dieser Paarungen. Bielefeld lag bis jetzt in jedem Pokalspiel zur Pause in Führung. Als Alternative zur Bielefeld Leverkusen Prognose tendieren wir mit diesem Bet365 Angebotscode zu einer Wette auf “Bielefeld führt zur Halbzeit”. Die Quote dafür liegt bei 10,00.

Bielefeld - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:2 Hannover 2 (H), 1:0 Osnabrück (A), 3:1 Sandhausen (H), 1:2 Verl (A), 4:1 VfB Stuttgart 2 (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Bochum (H), 4:3 VfB Stuttgart (A), 0:2 Bayern (H), 0:2 Werder Bremen (H), 0:3 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Leverkusen: 0:3 (A), 0:4 (H), 2:1 (A), 1:2 (H), 0:2 (H).

Die Mannschaft von Mitch Kniat erzielte in den vier vorangegangenen Pokalspielen insgesamt neun Treffer und jubelte in jeder einzelnen Begegnung mindestens doppelt.

Daraus ziehen wir großes Vertrauen für den Bielefeld vs. Leverkusen Tipp. Zudem stimmt die aktuelle Form der Gastgeber, die zuletzt sieben von neun Pflichtspielen für sich entschieden haben (1U, 1N).

Zusätzlich konnte die Auswahl von Xabi Alonso in den vergangenen Wochen nicht mehr die besten Defensivleistungen vorweisen. B04 kassierte in den letzten fünf Pflichtspielen insgesamt elf Gegentreffer.

Dennoch zeigt die Formkurve des Titelverteidigers ebenfalls nach oben. Im Duell mit dem VfB Stuttgart (4:3-Sieg) gelang der Werkself mal wieder ein typischer Last-Minute-Sieg, der das Selbstvertrauen wieder gestärkt hat.

Des Weiteren erledigte die Mannschaft von Xabi Alonso ihre Generalprobe am vergangenen Bundesliga-Wochenende mit Bravour und bezwang den VfL Bochum mit 3:1. Sieben Treffer aus den beiden vorherigen Begegnungen klingen schon eher wieder nach dem Meister aus der vergangenen Saison.

Ohne Treffer können wir die Gäste in unserer Bielefeld gegen Leverkusen Prognose daher nicht stehen lassen. Tendenziell gehen wir eher von mehreren Treffern des Bundesligisten aus.

Bereits Werder Bremen zog im zweiten Durchgang des Viertelfinales das Tempo an und scheiterte eher an der eigenen Chancenverwertung als an der Qualität der Arminen-Verteidigung. Den zweiten Spielabschnitt entschied der SVW mit 1,48:0,20 xG deutlich für sich.

Bielefeld vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken - Russo, Schneider, Felix, Lannert, Schreck, Corboz, Oppie, Künze, Wörl, Kania

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Großer, Hagmann, Kunze Boujellab, Richter, Biankadi, Sarenren Bazee, Young, Grodowski

Startelf Leverkusen: Kovar - Mukiele, Hincapie, Tah, Frimpong, Xhaka, Andrich, Palacios, Grimaldo, Schick, Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Natali, Arthur, Garcia, Buendia, Hofmann, Adli, Alajbegovic, Alex Sarco

Gut möglich, dass Leverkusen im Sturm wieder mit Patrik Schick und Victor Boniface auflaufen wird. Beide Stürmer sind Angreifer mit eingebautem Torinstinkt und können Leverkusen dabei helfen, mehrere Treffer zu erzielen.

“Leverkusen Über 2,5 Tore” schließen wir keinesfalls aus. Viel eher raten wir dazu, diesen Bwin Bonus für die dazugehörige Quote von 1,87 zu nutzen.

Unser Bielefeld - Leverkusen Tipp: Beide Teams treffen

Die Werkself hat sich zuletzt in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen keine Weiße Weste mehr verdient. Zumindest hat sich das Angriffsspiel des Titelverteidigers wieder gefestigt, sodass wir guten Gewissens auf eine torreiche Paarung blicken.