Boca Juniors - Benfica Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2025

Unser Boca Juniors - Benfica Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 17.06.2025 lautet: Mit Blick auf die Gruppe ist dieses Duell am ersten Spieltag womöglich entscheidend. Im Wett Tipp heute erwarten wir zwei konzentrierte Mannschaften.

Kurz vor der FIFA Klub WM 2025 haben sich die Verantwortlichen von La Boca zu einem Trainerwechsel entschieden und Miguel Angel Russo auf die Bank zurückgeholt. Der 69-Jährige gilt als Pragmatiker und ist beim argentinischen Top-Klub bestens bekannt. In der Boca Juniors Benfica Prognose stellen wir uns auf einen defensiven Ansatz der Mannschaft in Blau und Gold ein.

Der Quotenfavorit aus Lissabon begnügte sich im nationalen Liga-Wettbewerb erneut mit dem zweiten Platz. Zum Ende der Saison fehlte die Form. So spielen wir mit einer Quote von 1,84 bei Merkur Bets , den Boca Juniors Benfica Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Boca Juniors vs Benfica auf “Unter 2,5 Tore”:

Boca Juniors vs Benfica Quoten Analyse:

Von den meisten Experten wird Bayern (Klub WM Favoriten Prognose) als klarer Gruppenfavorit betrachtet und Auckland in die Rolle des großen Außenseiters gesteckt. Aus den Boca Juniors Benfica Wettquoten lässt sich ziemlich klar ablesen, wer für die Buchmacher die besten Chancen auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C hat.