Bochum - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 06:00 Uhr Bochum - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Springt der VfL auf einen Nicht-Abstiegsplatz?

Unser Bochum - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Der FCA hat die Chancen auf Europa zuletzt wahrscheinlich verspielt, der VfL hingegen kämpft noch immer um den Klassenerhalt. Im Wett Tipp heute tragen beide Teams jeweils mit Toren zu einem spannenden Duell bei.

Der 29. Spieltag der Bundesliga bringt uns ein packendes Duell im Vonovia Ruhrstadion: VfL Bochum gegen Augsburg. Während Bochum mit nur 20 Punkten auf dem vorletzten Platz steht, kämpft Augsburg mit 39 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Beide Teams haben defensive Schwächen gezeigt, was auf ein torreiches Spiel in der Bochum Augsburg Prognose hindeutet.

Der VfL hat in den letzten sechs Spielen keine einzige Weiße Weste behalten, während Augsburg in den letzten sechs Spielen vier Mal ohne Gegentor blieb. Allerdings kassierte der FCA bei den letzten zwei Auftritten insgesamt vier Gegentreffer. Wir erwarten ein enges Match mit vielen Toren, da beide Teams ihre Defensivprobleme nicht in den Griff bekommen haben.

Daher lautet unser Bochum Augsburg Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bochum vs Augsburg auf “Beide Teams treffen”:

Vor allem der VfL hat in dieser Saison viele Tore kassiert (Bochum: 59, Augsburg: 39).

Beide Teams haben in den letzten Begegnungen regelmäßig getroffen (Bochum in 3 von 4 Spielen, Augsburg in 4 von 4 Spielen).

Frühere Spiele zwischen diesen Teams waren oft torreich, was unseren Bochum vs Augsburg Tipp untermauert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Augsburg Quoten Analyse:

Dieses Duell verspricht, spannend zu werden, vor allem wegen der defensiven Schwächen beider Mannschaften zuletzt. Bochum hat in den letzten sechs Spielen jedes Mal ein Tor kassiert, während Augsburg in den letzten zwei Spielen nie zu Null spielte. Beide Teams haben in ihren letzten Begegnungen gezeigt, dass sie Tore schießen können, was auf ein torreiches Spiel hindeutet. Überraschenderweise wird der VfL in den Sportwetten Apps der Wettanbieter sogar mit Bochum Augsburg Quoten von 2,45 leicht favorisiert.

Für den Auswärtssieg des besser platzierten FCA gibt es nämlich hohe Bochum vs. Augsburg Wettquoten von 2,95. Solltet ihr mit einem Unentschieden in dieser Partie liebäugeln, dann könnt ihr den 3,35-fachen Gewinn abstauben. Allerdings solltet ihr davor einen Blick in unsere Sportwetten Bonus Übersicht werfen.

Bochum - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:4 VfB Stuttgart (H), 1:3 Leverkusen (A), 1:3 Frankfurt (H), 3:2 Bayern (A), 0:1 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Bayern (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:0 Dortmund (A), 0:0 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Augsburg: 0:1 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A).

Unser Bochum - Augsburg Tipp: Beide Teams treffen

Auch wenn der FCA aus unserer Sicht in der Bochum gegen Augsburg Prognose Vorteile hat, deutet einiges auf ein offenes Spiel hin. Diese Analysen und Tipps machen das Wetten auf dieses Spiel nicht nur spannend, sondern auch vielversprechend. Tore sollte es auf beiden Seiten geben.