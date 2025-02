Bochum - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 06:00 Uhr Bochum - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Patzt der BVB nach dem CL-Triumph nun beim Schlusslicht?

Unser Bochum - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Nach dem klaren Sieg in der Champions League erwarten wir vom BVB auch im Wett Tipp heute mehr als nur ein Tor.

Da war er also: Der erste Sieg des BVB im zweiten Spiel unter Niko Kovac! In Lissabon setzte sich die Borussia unter der Woche letztlich klar mit 3:0 durch und stieß die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit auf. In unserer Bochum Dortmund Prognose erwarten wir einen ähnlich erfolgreichen Auftritt von Schwarz-Gelb.

Der VfL zog in diesem Ruhrderby in der Vergangenheit in der Regel den Kürzeren. Die Gäste kommen mit frischem Selbstbewusstsein und sollten an der Castroper Straße mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen. Wir entscheiden uns für den Bochum Dortmund Wett Tipp heute “Dortmund Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Bochum vs Dortmund auf “Dortmund Über 1,5 Tore”:

Mit insgesamt 46 Gegentreffern stellt Bochum die zweitschwächste Abwehr der Bundesliga.

Der VfL kassierte allein an den letzten 4 Spieltagen 9 Gegentore.

Der BVB erzielte in den letzten beiden direkten Duellen 7 Tore.

Bochum vs Dortmund Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich haben nur wenig Zweifel daran, wer hier als Sieger dieser Partie hervorgeht. Die Bochum Dortmund Quoten für einen Tipp auf einen Erfolg des BVB erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,70. Demgegenüber stehen Quoten bis 5,00 für Wetten auf einen Heimsieg.

Die Bookies erwarten weiterhin ein torreiches Derby. Die Bochum Dortmund Wettquoten für “Über 2,5 Tore” bleiben fast durchgängig unter 1,60. Erst für einen Treffer mehr, also mindestens vier Tore im Spiel, gibt es lukrativere Quoten bis 2,52. In den letzten beiden Duellen wäre der Tipp auf “Über 3,5 Tore” richtig gewesen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Dortmund Prognose: BVB bestimmt die Partie

Am vergangenen Wochenende hatte Bochum die große Chance, mit einem Sieg in Kiel die Rote Laterne an die Störche abzugeben, doch trotz einer 2:1-Führung musste sich der VfL am Ende mit einem 2:2 begnügen. Insgesamt verlor der Tabellenletzte bereits zwölf Punkte nach Führungen. Nur Leverkusen (13) und Wolfsburg (15) ließen mehr Zähler liegen.

Auch nach elf Auswärtspartien warten die Ruhrkicker somit auf den ersten Dreier (2U, 9N). Zu Hause gab es in zehn Begegnungen allerdings auch erst zwei Siege (3U, 5N), doch immerhin: Neun der insgesamt nur elf Punkte und damit 82 Prozent aller Zähler holten die Bochumer an heimischer Wirkungsstätte.

Die beiden Heim-Dreier gab es zudem in den letzten vier Heimspielen. Nach drei Heim-Begegnungen in Folge ohne Niederlage (2S, 1U) musste sich der VfL in der letzten Partie im heimischen Vonovia Ruhrstadion allerdings mal wieder geschlagen geben: 0:1 gegen Freiburg.

Ins Derby gehen die Gastgeber mit insgesamt vier sieglosen Bundesliga-Partien am Stück (2U, 2N). Beim Bochum Dortmund Tipp erachten wir daher auch die nüchterne Wette auf den BVB als gute Option, die ihr, genau wie unsere vorgeschlagene Torwette, über die Interwetten App platzieren könnt.

Bochum - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:2 Kiel (A), 0:1 Freiburg (H), 0:3 Gladbach (A), 3:3 Leipzig (H), 1:0 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:0 Sporting Lissabon (A), 1:2 Stuttgart (H), 2:1 Heidenheim (A), 3:1 Donezk (H), 2:2 Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Dortmund: 2:4 (A), 1:3 (A), 1:1 (H), 1:1 (H), 1:2 (H)

Die Gäste reisen mit einer frischen Portion Selbstbewusstsein an. Drei Tage nach der 1:2-Heimpleite gegen Stuttgart beim Trainer-Debüt von Niko Kovac spielte die Borussia im Champions-League-Playoff-Hinspiel bei Sporting Lissabon zunächst auch eine ziemlich schwache erste Halbzeit und rettete sich mit einem 0:0 in die Pause.

Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte stand nach Schlusspfiff ein 3:0-Erfolg auf der Anzeigetafel, mit dem die Schwarz-Gelben so gut wie sicher im Achtelfinale stehen. Für den BVB war dies der dritte Sieg in den letzten vier Pflichtspielen (1N). Außerdem hielten die Borussen auch mal wieder ihren Kasten sauber, was Hoffnung für die Bochum gegen Dortmund Prognose macht.

Zuvor hatten sie in 13 Pflichtspielen in Folge immer mindestens einen Gegentreffer kassiert. Für den Bochum Dortmund Tipp “Dortmund gewinnt ohne Gegentor” gibt es zum Beispiel bei NEO.bet Sportwetten eine sehr lukrative Quote von 3,30. Mit geringem Einsatz können wir diese Wette durchaus ins Auge fassen.

Zu beachten gilt aber, dass die 36 Gegentreffer, die die Borussen aktuell in der Bilanz stehen haben, ihre geteilt meisten in diesem Jahrtausend zum Vergleichszeitpunkt sind. Nur in den Spielzeiten 2007/08 und 2021/22 hatte Schwarz-Gelb ebenfalls 36 Gegentore nach 21 Spieltagen.

So seht ihr Bochum - Dortmund im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 15:30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Ruhrderby steigt am Samstag und das heißt, dass der Bezahlsender Sky diese Begegnung im TV und Stream überträgt. Alternativ lässt sich diese Partie auch bei WOW streamen, dann allerdings, wie bei Sky auch, nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Der direkte Vergleich bei der Bochum Dortmund Prognose spricht klar für die Gäste. Der VfL hat nämlich nur eines der letzten 14 Pflichtspiel-Duelle mit den Borussen gewonnen und acht der übrigen 13 Aufeinandertreffen verloren (5U). Die letzten beiden direkten Begegnungen konnte der BVB gewinnen, beide allerdings zu Hause.

Bochum vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Drewes - Oermann, Ordets, Masovic, Bernardo; Sissoko, Krauß, Masouras, Bero, Holtmann; Hofmann

Ersatzbank Bochum: Horn, Gamboa, Koscierski, Medic, de Wit, Losilla, Miyoshi, Pannewig, Broschinski

Startelf Dortmund: Kobel - Yan Couto, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Groß, Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Ostrzinski, Anton, Bensebaini, Kabar, Süle, Campbell, Chukwuemeka, Özcan, Reyna, Wätjen, Beier, Duranville

In Bochum konnte Schwarz-Gelb dagegen keines der letzten drei Bundesliga-Gastspiele für sich entscheiden. Alle drei Partien endeten 1:1, wobei der VfL stets 1:0 führte. Zwischen diesen ganzen Remis konnte der BVB aber noch einen 2:1-Auswärtserfolg im DFB-Pokal feiern. Trotz dessen sehen wir die Gäste in der Favoritenrolle.

VfL-Coach Dieter Hecking hat im Jahr 2015 den DFB-Pokal mit Wolfsburg gegen die Borussia gewonnen. Seitdem verlor er als Trainer allerdings alle seine folgenden acht Pflichtspiele gegen Dortmund. Für ihn ist das die längste Niederlagen-Serie gegen ein- und denselben Klub in seiner langen Trainerkarriere, die mittlerweile 704 Spiele umfasst.

Unser Bochum - Dortmund Tipp: “Dortmund Über 1,5 Tore”

Nach der Heimpleite gegen Stuttgart durfte man sich berechtigte Sorgen um den BVB machen. Nach dem klaren Erfolg in Lissabon sieht die Situation aber wieder besser aus, auch wenn der erste Durchgang alles andere als das Schwarz-Gelbe vom Ei war. Beim Schlusslicht sollten die Borussen nun auch wieder in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden.

Vor allem erwarten wir, dass die Gäste abermals einige Tore erzielen. In vier ihrer letzten sechs Pflichtspiele in der Fremde trafen sie mindestens doppelt. Nachdem sie in Lissabon binnen 23 Minuten drei Treffer erzielten, sollten sie in einem gesamten Spiel bei der zweitschwächsten Abwehr der höchsten deutschen Spielklasse nun auch zwei Tore zustande bringen.