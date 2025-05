Bochum - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 06:00 Uhr Bochum - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Besiegelt Mainz Bochums Abstieg?

Unser Bochum - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Nur ein Sieg kann dem VfL noch die Mini-Chance auf den Klassenerhalt bewahren, währen Mainz noch die Chance auf Europa hat. Im Wett Tipp heute ist kein Torfestival zu erwarten.

Am 10. Mai 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Vonovia Ruhrstadion ein spannendes Duell zwischen dem abstiegsgefährdeten VfL Bochum und dem europäisch ambitionierten Mainz 05. Am vorletzten Spieltag der Bundesliga geht es für beide Teams in der Bochum Mainz Prognose um alles: Bochum kämpft verzweifelt um den Klassenerhalt, während Mainz 05 um einen Platz in Europa streitet.

Bochum hat in den letzten zehn Spielen nur ein einziges Mal das Tor sauber gehalten und kämpft mit Verletzungssorgen. Nur mit einem Sieg wahrt der VfL noch die Chance auf den Klassenerhalt. Mainz hingegen scheint ebenfalls nicht in Top-Form, hat aber dennoch die besseren Chancen laut Buchmachern. Vor allem wollen die 05er noch in den Europapokal. Für beide Teams geht es um viel, zuletzt fielen auch nicht viele Tore.

Daher lautet unser Bochum Mainz Wett Tipp heute: “Unter 3,5 Tore” zu einer Quote von 1,50 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Bochum vs Mainz auf “Unter 3,5 Tore”:

Beide Teams haben in den letzten Spielen Schwierigkeiten gehabt, Tore zu erzielen.

Bochum kämpft mit Verletzungssorgen und hat nur ein einziges Mal in den letzten 10 Spielen das Tor sauber gehalten.

Mainz hat in den letzten 4 Spielen nur 3 Tore erzielt und ging zweimal ganz leer aus, was ebenfalls für unseren Bochum vs Mainz Tipp spricht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Mainz Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet „Unter 3,5 Tore“. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen Schwierigkeiten gehabt, viele Tore zu erzielen. Bochum hat in den letzten 5 Spielen im Durchschnitt nur 0,40 Tore pro Spiel erzielt, während Mainz 0,80 Tore pro Spiel erzielt hat. Dies deutet auf ein eher torarmes Spiel hin. Als Favorit in den Sportwetten Apps tauchen trotzdem die 05er auf, die für einen Sieg mit Bochum Mainz Quoten von 2,25 ausgestattet werden.

Sollte es zu einem Unentschieden kommen, dann könnt ihr Werte rund um 3,75 im Regal finden. Sollte der VfL daheim mit einem Dreier die letzte Chance auf den Klassenerhalt wahren, dann pendeln sich die Bochum vs. Mainz Wettquoten in der Höhe von 3,00 ein. Sportwetten Bonus gefällig? Hier werdet ihr bestimmt fündig.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Bochum - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:0 Heidenheim (A), 1:1 Union Berlin (H), 0:1 Werder Bremen (A), 1:2 Augsburg (H), 0:4 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Frankfurt (H), 0:3 Bayern (A), 2:2 Wolfsburg (H), 0:2 Hoffenheim (A), 1:1 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Mainz: 0:2 (A), 0:2 (A), 2:2 (H), 2:5 (A), 1:2 (H).

Unser Bochum - Mainz Tipp: Unter 3,5 Tore

Dieses Spiel wird sicherlich eine strategische und hart umkämpfte Begegnung in der Bochum gegen Mainz Prognose, in der beide Teams versuchen werden, Fehler zu minimieren. Wir gehen daher, wie zuletzt, von wenigen Toren dieser beiden Teams aus.