Bochum - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2025

Unser Bochum - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2025 lautet: Der VfL braucht im Abstiegskampf unbedingt Punkte, aber die Eisernen haben zuletzt sechs Spiele in Serie nicht verloren. Für den Wett Tipp heute erwarten wir Tore von beiden Teams.

Am 27. April 2025 um 15:30 Uhr trifft der VfL Bochum im Vonovia Ruhrstadion auf Union Berlin. In der Bundesliga stehen die Bochumer nach 30 Spieltagen auf Platz 17 und kämpfen ums Überleben, während Union Berlin sich auf Platz 13 befindet.

Auch wenn die Papierform gegen die Gastgeber, die noch dazu fünf Ligaspiele in Folge verloren haben, spricht, rechnen wir in der Bochum Union Berlin Prognose zumindest mit Toren der Gastgeber. Dass die Eisernen einnetzen können, haben sie nicht zuletzt beim 4:4 gegen Stuttgart gezeigt.

Darum tippen wir bei Bochum vs Union auf “Beide treffen”:

Bochum vs Union Berlin Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin lautet: Beide Teams treffen. Dieser Tipp basiert auf der Analyse der letzten Spiele und der aktuellen Form beider Teams. Die Bochum Union Berlin Quoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt, zeigen dieselbe Tendenz. Ein “Beide treffen - Ja” bringt eine Quote von 1,68, ein “Beide treffen - Nein” eine 2,18.

Bei der 1x2-Wette scheinen unsere Top-Buchmacher im Wettanbieter Test weniger der aktuellen Form zu folgen. Denn laut Bochum Union Berlin Wettquoten, ist der VfL mit einer Quote von 2.26 leicht in der Favoritenrolle. Das hat wohl mit dem direkten Duell zu tun, denn Bochum ist seit fünf Spielen gegen die Eisernen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis). Eine Punkteteilung bringt den 3.35-fachen Wetteinsatz, ein Auswärtssieg eine Quote von 3,10.

Bochum - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Unser Bochum - Union Berlin Tipp: Beide treffen

Union Berlin hat in den letzten fünf Partien im Schnitt 1,60 Tore erzielt, während der VfL Bochum in den letzten Spielen enorme Schwierigkeiten in der Defensive gezeigt hat (13 Gegentore in 5 Spielen).