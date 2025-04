Bochum - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 05.04.2025

Unser Bochum - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Bochum steckt noch immer mitten im Abstiegskampf fest, der VfB Stuttgart konnte in der Liga seit sechs Spielen nicht mehr gewinnen, steht aber im DFB-Pokal-Finale. Im Wett Tipp heute nehmen die Schwaben die Euphorie mit in die Bundesliga.

Am 5. April 2025 erwartet uns im Vonovia Ruhrstadion ein interessantes Bundesliga-Duell zwischen dem abstiegsgefährdeten VfL Bochum und dem zuletzt nur mittelmäßigen VfB Stuttgart. Bochum, derzeit auf Platz 17, kämpft ums Überleben in der Liga, während Stuttgart auf Platz 11 steht und dringend einen Sieg braucht, um seine Negativserie von sechs sieglosen Spielen zu beenden. Positiv auf die Bochum VfB Stuttgart Prognose wirkt jedoch der Finaleinzug der Schwaben im DFB-Pokal unter der Woche ein.

Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen keine Weiße Weste behalten, was auf eine torreiche Partie hinweist.

Bochum vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Unsere Vorhersage: Ein knapper Sieg für den VfB Stuttgart! Beide Teams waren zuletzt nicht besonders gut drauf, doch die Schwaben haben deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und haben das in dieser Saison auch schon bewiesen. Die Stuttgarter sind zudem noch euphorisiert vom Pokal-Halbfinalsieg gegen RB Leipzig unter der Woche. In den Sportwetten Apps fallen Bochum VfB Stuttgart Quoten von 2,16 für den Auswärtssieg an.